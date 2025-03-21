Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik
Vill du komma i kontakt med oss? Eller lämna ett tips? Debattera? Läs mer om KA här.
Tuff arbetsmiljö
En av landets sjukaste arbetsplatser.
Barnomsorg
Jessica: ”Tufft när man är helt ensam på avdelningen.”
Debatt
Kommunals övertidskrav för deltidsarbetande assistenter är ren idioti, skriver Krister Maltby.
Dödsolycka
Abbas Gavali har länge tyckt det varit skrämmande att passera bron.
Debatt
Nu berättar jag om det tysta våldet för att fler ska känna igen tecknen, skriver en anonym skribent.
Olycka
Bussföraren och bilföraren dog i frontalkrocken.
LÖNER
900 kronor extra utöver ordinarie lönelyft.
LSS-boende
”Jag vet inte hur många gånger vi har påtalat detta.”
Debatt
PENSION
”Jag kan göra nästan vad jag vill”.
NATTIS
Undersköterskan Camilla: ”Ska jag skita i att skaffa barn för att kunna jobba?”
ARBETSMILJÖ
Anställda har larmat om missförhållanden i flera år – utan resultat.
Äldreomsorg
Blöjbyten som inte blir av, naglar som inte klipps – personalen hinner inte med de äldre.
Pension
Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman guidar dig.
Nyheter
Vad gäller för ditt avtal? Kolla enkelt här.
KA reder ut
”Börja våga prata med varandra på jobbet."
KA reder ut
Experten svarar.
Kommentariatet
Sommaren är över och gänget är tillbaka.
Kneget
Lyssna på senaste avsnittet av Kneget.
PODD
Dödshot riktas mot de anställda och Daniel tvingas agera.
Arbetet Krim
Krögarprofilen och hans fru kan följa varje steg Maria tar.
Film
Det är svårt att ta sig an Gaza-kriget men det fungerar tack vare att kvinnorna kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt.
Kultur
Skildrar livet med kolonilott i prosadikt och fotografier.
Bilderbok
Daniel Lehto skrev från början ”Pappa är undersköterska” till sina egna barn så …
FÖRSKOLAN
”Första skissen gjorde jag efter min allra första dag.”