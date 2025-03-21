 Gå till innehållet
Debatt

Missa inte

Så fick Katarina råd att ta ut tidig pension

PENSION ”Jag kan göra nästan vad jag vill”.

Camilla Dahlgren med långt blont hår sitter på golvet och håller ett spädbarn i vardagsrummet. Där finns vita möbler och leksaker ligger utspridda.

Kommuner stänger nattis – föräldrarna får ta smällen

NATTIS Undersköterskan Camilla: ”Ska jag skita i att skaffa barn för att kunna jobba?”

Ett byggt hus av tegel och rött står bakom en gräsplan med gula blommor under himlen, omgivet av träd.

Bajs överallt och stryptag mot anställda – då skyller cheferna på personalen

ARBETSMILJÖ Anställda har larmat om miss­förhållanden i flera år – utan resultat.

En äldreboendekorridor med personal och patienter, intill en karta som visar olika områden i Sverige markerade i rött och grått.

Miljon­underskott inom äldre­omsorgen – minst 130 kommuner blöder pengar

Äldreomsorg Blöjbyten som inte blir av, naglar som inte klipps – personalen hinner inte med de äldre.

KA reder ut

En man klädd i kavaj och tröja med dragkedja, står i en korridor med stora fönster.

Tidigare pension – här är expertens bästa råd

Pension Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman guidar dig.

Midsommarhelgen ger lite extra pengar i plånboken för kommunalare som måste jobba.

Så blir ditt ob i midsommar

Nyheter Vad gäller för ditt avtal? Kolla enkelt här.

Kommunals Lena Ericson , en äldre kvinna med glasögon och en rosa kappa lutar sig mot ett räcke framför en tegelvägg och tittar framåt.

Ta inte skit från chefen – här är bästa tipsen

KA reder ut ”Börja våga prata med varandra på jobbet."

Pensionär (genrebild).

Hur kan jag gå i pension tidigare?

KA reder ut Experten svarar.

Poddar

Bild på Lotta Ilola Häyrynen, Karina Cubilla, Daniel Swedin och Johannes Klenell med texten Kommentariatet ovanför.

79. Ulf Kristerssons AI-psykos

Kommentariatet Sommaren är över och gänget är tillbaka.

Ett collage med en gul säkerhetsväst, en klocka, händer som håller i en dryck, crocs, en toalett-skylt och ordet "Kneget" på en bakgrund med ett rutnät och olika former i färg.

16. Kärlek på jobbet

Kneget Lyssna på senaste avsnittet av Kneget.

Skyddsombudet Daniel hamnade mitt i gängkriget

PODD Dödshot riktas mot de anställda och Daniel tvingas agera.

Texten ”Arbetet Krim” med diverse juridiska dokument i bakgrunden.

Barnflickan som flydde del 1

Arbetet Krim Krögarprofilen och hans fru kan följa varje steg Maria tar.

Kultur

Fyra äldre kvinnor samlas runt ett grönt bord i ett vardagsrum, tre sitter och en står, med konst och mattor runtom.

”Bridgespelerskorna” skildrar såren efter förintelsen

Film Det är svårt att ta sig an Gaza-kriget men det fungerar tack vare att kvinnorna kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

En kvinna med rödbrunt hår ler och håller i en blå hortensiablomma. I bakgrunden syns träd och växter.

Jane Morén fortsätter skriva arbetarklass-historia med ”Dagar på kolonin”

Kultur Skildrar livet med kolonilott i prosadikt och fotografier.

En person med en svart Xavier Institute-t-shirt sitter framför hyllor som är fyllda med grafiska romaner och serietidningar.

Daniel skrev ”Pappa är undersköterska” till sina barn – nu har den blivit bok

Bilderbok Daniel Lehto skrev från början ”Pappa är undersköterska” till sina egna barn så …

Sofia Almqvist med kort hår och glasögon sitter på en stol i ett hemmakontor. Runt personer finns ett skrivbord, en dator, en symaskin, lappar och material för hantverk.

Barnskötaren Sofia gör serie om förskolan

FÖRSKOLAN ”Första skissen gjorde jag efter min allra första dag.”