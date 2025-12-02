1 Vad handlar granskningen om?

”Securitas följer alltså med mig ut”, säger Isabelle Lötell, som har autism, i en film hon spelat in med mobilen utanför sitt tidigare LSS-boende, bakom henne kommer två uniformerade väktare.

Vår granskning handlar om att väktare och övervakning ända in i det egna hemmet blivit vardag på en del LSS-boenden, trots att Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) menar att det strider mot lagens mål och kan vara ett lagbrott. I granskningen finns berättelser om rädsla för uniformer, fysiska ingripanden och i värsta fall handbojor.

Vad är LSS? Lagen om stöd och service (LSS) ska se till att människor med vissa funktionsnedsättnings ska kunna leva ett värdigt liv. Ibland kan människor som tillhör målgruppen ha rätt till en bostad med särskild service, ofta kallat LSS-boende. Det är en typ av bostad som är anpassad efter personer med vissa funktionsnedsättningar. Kommuner ansvarar för att erbjuda ett lämpligt boende för personer som tillhör målgruppen. Personer som omfattas av lagen är uppdelade i tre kategorier: Personkrets 1: Människor med autism, autismliknande tillstånd eller en intellektuell funktionsnedsättning. Personkrets 2: Människor med begåvningsmässigt funktionsnedsättning, till exempel på grund av en hjärnskada som uppstått i vuxen ålder. Ett exempel är genom en trafikolycka. Personkrets 3: Människor med andra psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar med stora svårigheter i det dagliga livet. Ett omfattande behov av stöd eller service. Till exempel om personen behöver hjälp för att kunna äta eller flytta på sig. Källa: Socialstyrelsen

2 Varför tas väktare in?

För att arbetsgivare har ansvar för att skydda personal från hot och våld. Ett i högsta grad verkligt problem. Kommunalarbetaren visade i en granskning tidigare i år att minst 25 anställda inom LSS blev hotade med kniv bara andra halvåret 2024. I arbetet med den här granskningen ser vi exempel på att våld lett till bland annat hjärnskakningar.

Det händer också att Arbetsmiljöverket, den myndighet som håller ögonen på arbetsmiljön, kräver väktare.

3 Så vad är problemet?

LSS ska ge personer med funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Att ta in väktare i hemmiljön stämmer inte överens med det målet, enligt Ivo.

Myndigheten slår fast att skyldigheten att skydda anställda från hot och våld inte får ske på bekostnad av enskildas, alltså de boendes, rättigheter.

Ivo betonar också i beslut att väktare saknar kompetens i att bemöta personer med funktionsnedsättningar, att de därför snarare kan eskalera situationer.

”De häller bensin på elden”, säger Isabelle Lötell, om vad väktare har för effekt.

Det får väktare göra Väktare har inga extra rättigheter att ingripa eller använda våld, men kan precis som andra människor gripa en person som begår ett brott, alltså något som kan leda till fängelsestraff. De har också rätt att försvara sig eller en annan person, men det beror på omständigheterna. De har också rätt att använda särskild utrustning, till exempel handfängsel och batong. Vid större händelser ska de kalla på polis, enligt väktarbolaget Securitas hemsida.

4 Men vad ska man göra?

I Ivos granskningar framträder andra brister, som kan ha bidragit till att situationerna blir så desperata att väktare anlitas; personer med vitt skilda behov under samma tak, för många personer i samma boende, dåligt anpassade lokaler, bristande kompetens i att förebygga och hantera hot och våld.

Vilka är Ivo? Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) är en myndighet som ska hålla koll på att verksamheter inom vård och omsorg följer lagar och regler.

De granskar pågående verksamheter och prövar tillstånd för att driva exempelvis LSS-boenden.

Alla boenden för barn och unga ska granskas varje år av Ivo. I andra fall tar myndigheten egna initiativ till granskningar, utifrån bland annat tips och riskanalyser.

Ivo kan kräva att den som driver ett boende ska rätta till brister. Ett vite kan kopplas till kraven, det betyder att böter kan dömas ut om de inte uppfylls. Vid svåra brister har Ivo möjlighet att stoppa verksamheter från att fortsätta.

5 Hur vanligt är det?

Vi har granskat fall från bland annat Göteborg, Lund och Mjölby från de senaste åren. Enligt en enkät som Arbetet och Kommunalarbetaren skickat till samtliga kommuner har minst elva kommuner haft väktare dygnet runt på något LSS-boende under 2024 eller 2025. Och 26 kommuner uppger att väktare inom LSS blivit vanligare de senaste tio åren.