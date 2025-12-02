Väktare inom LSS – detta har hänt i granskningen ”Uniformerad omsorg”
Väktare som ska skydda personalen, men istället förföljer och ingriper fysiskt mot de boende. Vi har granskat hur väktare används på LSS-boenden, trots att det kan bryta mot lagen.
1 Vad handlar granskningen om?
”Securitas följer alltså med mig ut”, säger Isabelle Lötell, som har autism, i en film hon spelat in med mobilen utanför sitt tidigare LSS-boende, bakom henne kommer två uniformerade väktare.
Vår granskning handlar om att väktare och övervakning ända in i det egna hemmet blivit vardag på en del LSS-boenden, trots att Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) menar att det strider mot lagens mål och kan vara ett lagbrott. I granskningen finns berättelser om rädsla för uniformer, fysiska ingripanden och i värsta fall handbojor.
2 Varför tas väktare in?
För att arbetsgivare har ansvar för att skydda personal från hot och våld. Ett i högsta grad verkligt problem. Kommunalarbetaren visade i en granskning tidigare i år att minst 25 anställda inom LSS blev hotade med kniv bara andra halvåret 2024. I arbetet med den här granskningen ser vi exempel på att våld lett till bland annat hjärnskakningar.
Det händer också att Arbetsmiljöverket, den myndighet som håller ögonen på arbetsmiljön, kräver väktare.
3 Så vad är problemet?
LSS ska ge personer med funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Att ta in väktare i hemmiljön stämmer inte överens med det målet, enligt Ivo.
Myndigheten slår fast att skyldigheten att skydda anställda från hot och våld inte får ske på bekostnad av enskildas, alltså de boendes, rättigheter.
Ivo betonar också i beslut att väktare saknar kompetens i att bemöta personer med funktionsnedsättningar, att de därför snarare kan eskalera situationer.
”De häller bensin på elden”, säger Isabelle Lötell, om vad väktare har för effekt.
4 Men vad ska man göra?
I Ivos granskningar framträder andra brister, som kan ha bidragit till att situationerna blir så desperata att väktare anlitas; personer med vitt skilda behov under samma tak, för många personer i samma boende, dåligt anpassade lokaler, bristande kompetens i att förebygga och hantera hot och våld.
5 Hur vanligt är det?
Vi har granskat fall från bland annat Göteborg, Lund och Mjölby från de senaste åren. Enligt en enkät som Arbetet och Kommunalarbetaren skickat till samtliga kommuner har minst elva kommuner haft väktare dygnet runt på något LSS-boende under 2024 eller 2025. Och 26 kommuner uppger att väktare inom LSS blivit vanligare de senaste tio åren.