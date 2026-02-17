Liten ordlista om pension Allmän pension: All den statliga pension som betalas ut av pensionsmyndigheten, till exempel inkomstpension och garantipension.

Garantipension: Statlig pension som ges till de som haft låg lön

Tjänstepension: Pension som arbetsgivaren betalar in. Betalas ut av tjänstepensionsbolag.

Bostadstillägg: Statligt bostadsstöd till de med låga pensioner

Äldreförsörjningsstöd: Statligt stöd till dem med riktigt låga pensioner för att de ska ha en skälig levnadsnivå

1 Vad är garantipension?

Garantipension är en del av det statliga grundskyddet för låg- och medelinkomsttagare, eller de som inte jobbat så mycket. Den fyller ut inkomstpensionen, som du själv tjänat in genom arbete.

Garantipensionen betalas ut automatiskt när du ansöker om inkomstpension, om du uppnått riktåldern (det som förut hette pensionsålder).

Den andra delen av grundskyddet är bostadstillägg, som du kan få om du har låg pension och hög boendekostnad. På Pensionsmyndighetens hemsida kan du kolla om du kan få det.

2 Vem får garantipension?

Trots namnet är garantipension inte något som alla kan få. Du måste:

Vara bosatt i Sverige och Ta ut hela din allmänna pension

Garantipensionen betalas ut först när du uppnått riktåldern, som varierar beroende på när du är född. För födda 1960 till 1964 är riktåldern beslutad till 67 år.

För maximal garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år. Har du bott här kortare tid får du lägre garantipension.

Övre gränsen för att få garantipension ligger 2026 på 18 200 kronor i inkomstpension före skatt. Har du högre inkomstpension än så är får du ingen garantipension.

De flesta som får garantipension är kvinnor eller personer som inte bott och arbetat så många år i Sverige.

3 Kan man få enbart garantipension?

Ja det kan man, om man inte jobbat alls. Men det är ovanligt. De flesta har en blandning av inkomstgrundad allmän pension och garantipension.



Det hösta beloppet för garantipension är knappt 12 000 kronor före skatt för ensamstående och drygt tusen kronor mindre för gifta.

För att få maxbeloppet måste du ha varit bosatt i Sverige i 40 år och inte tjänat in någon inkomstgrundad allmän pension.



De som invandrat till Sverige i vuxen ålder och inte hunnit jobba så mycket innan de når pensionsålder kan bara få en liten del garantipension.

De kan i stället få det som heter äldreförsörjningsstöd.

Källa: infogram.com Grafik: Elin Steen

4 Varför kan man inte få garantipension när man går i pension tidigare?

Tar du ut din pension före riktåldern så får du bara inkomstpension och – om du väljer att börja ta ut det – premiepension och tjänstepension.



Garantipensionen kan du inte få ut förrän du uppnått riktåldern. Det beror på att garantipensionen är en del av det statliga grundskyddet och det följer riktåldern.

Du kan knappa in ditt födelseår här för och se vilken din riktålder är:

5 Får jag mer garantipension om jag går tidigare i pension, eftersom inkomstpensionen blir lägre då?



Nej. Garantipensionen kompenserar inte för att du tog ut din egen intjänade pension tidigare, och därmed har en lägre inkomstpension per månad än om du jobbar kvar längre.



När Pensionsmyndigheten räknar ut din garantipension utgår de från den inkomstpension du skulle ha fått om du jobbat kvar till riktåldern.

Källa: infogram.com Grafik: Elin Steen

6 Hur påverkas garantipensionen av att jag jobbat deltid?

Hur stor procent du jobbar har i sig ingen betydelse för pensionen, eftersom den styrs av din totala inkomst under livet.

Men deltidsarbete ger lägre lön och därmed tjänar du in mindre pengar till din inkomstpension.

Och får du lägre inkomstpension kan du få mer garantipension för att fylla ut den totala pensionen.

Totalt sett blir pensionen ändå sämre av deltidsarbete, men Kommunalarbetaren har i en tidigare granskning visar att många som jobbat deltid inte får så dålig pension som de befarat.

7 Lönar det sig att jobba längre om man vet att man kommer att få garantipension?

Nja. I grunden lönar det sig för alla att jobba längre på så sätt att du då får mer lön att leva på och kan spara mer till pensionen.

Men samtidigt riskerar garantipensionen att minska när du väl går i pension, i och med att du tjänat in mer pengar till inkomstpensionen som då ökar.

Ju mer egen intjänad egen pension du får, desto mer fasas garantipensionen ut, tills du eventuellt inte får någon garantipension alls.

Beräkningar från Pensionsmyndigheten visar att för en genomsnittlig undersköterska som slutar tre år innan riktåldern blir det betydligt mindre i pension de första åren.

Men den här skillnaden jämnas delvis ut när personen når riktåldern och får garantipension.

För den som inte orkar

Ett alternativ för den som inte orkar jobba till 66 eller 67 är att gå ner i tid samtidigt som man börjar ta ut hela eller delar av din pension.

Då kan du kanske lägga undan lite pengar, samtidigt som du fortsätter tjäna in lite till inkomstpensionen.



Men tänk då på att skatten på pension blir högre när du tar ut den före riktåldern.



Källa: Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten