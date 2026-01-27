– De skjuter på mig!

– Snälla, kom och hämta mig!

– Jag är rädd.

Rösten tillhör sexåriga Hind Rajab som är en palestinsk flicka. Filmen ”Hind Rajab – Rösten från Gaza” bygger på verkliga, inspelade nödsamtal till hjälporganisationen Röda halvmånen. Det gör filmen särskilt brutal: det här händer på riktigt.

Vi vet redan att barn dödas i Gaza men det går inte att värja sig mot ett barns röst, ett barn som går i en förskola med namnet ”En lycklig barndom”, samtidigt som vi hör skotten avfyras mot bilen där hon gömmer sig bland sina mördade släktingar. Först säger hon att familjemedlemmarna sover, som barn kan uttrycka sig eftersom döden är otäck, men det råder ingen tvekan om att flickan vet att alla i bilen är döda utom hon.

Kris på arbetsplatsen

Samtidigt får vi följa en känsloladdad arbetsdag på kontoret där hjälparbetarna tar emot samtalen. Rana gråter medan hon försöker lugna flickan i telefonen. Omar blir förbannad på sin arbetsledare som inte vill skicka ambulans genast utan invänta ”samordning” för att säkra vägen. Ska flickan dö eller ska ännu fler ambulanspersonal riskera att dö?

Ja, det är en fasansfull film men jag hoppas att du väljer att se den. Dels för att det är en verklighet vi inte ska väja för, dels för att de lyckats göra en så bra film av eländet, som blandar dokumentärt material med skådespel.

Inga barn ska behöva dö

Flera veckor efter att jag sett filmen kan jag höra den sexåriga flickans röst i mitt huvud. Det påminner mig om att hennes röst inte talade enbart till hjälparbetarna – utan till oss alla. Hind Rajab talar för alla barn som varken ska behöva se sina familjer mördas eller själva bli mördade.

”Hind Rajab – Rösten från Gaza” i regi av Kaouther Ben Hania har biopremiär 30 januari.