Under 2025 infaller maximalt antal röda dagar på en veckodag. Alltså lycka för den som gillar ledighet.

”Arbetstagarjul!”, utbrast nog vissa inför julen 2025.

Riktigt så ljust är inte utgångsläget för 2026. Men för den som gillar att planera för att få ut mycket sammanhängande ledighet finns ändå hopp.

Totalt ligger sju röda dagar på en veckodag 2026. Bra i sig, men också något som kan användas för att få en längre sammanhängande ledighet. Om du jobbar måndag till fredag, vill säga.

Bra att veta är att julafton, midsommarafton och nyårsafton inte är röda dagar. Men oftast är man ledig ändå. En del röda dagar är också alltid på en helg. Dit hör bland annat midsommardagen och alla helgons dag.

Påsk

Om du tar ledigt torsdagen före påskhelgen, eller tisdagen efter, får du fem dagars sammanhängande ledighet. Har du fler dagar att spela med kan du ta ledigt antingen fyra dagar före eller efter påskveckan. Då får du hela tio dagars skön ledighet.

Första maj

Yes, första maj ligger på en fredag. Det innebär långhelg. Räcker det inte med tre dagar? Ta då ledigt även torsdagen före eller måndagen efter första maj-helgen.

Kristi himmelsfärd

Infaller som alltid på en torsdag 2026. Vilket innebär att du kan få fyra dagars långhelg genom att bara ta ledigt på fredagen. Vissa anställda har även ledigt på klämdagen, alltså fredagen.

Nationaldagen

Nationaldagen, den 6 juni, ligger i år på en lördag. Enligt vissa kollektivavtal får anställda i år ledigt en annan dag i stället. Kolla med ditt fackförbund vad som gäller.

Jul

Julafton infaller på en torsdag 2026. Och juldagen på en fredag. Så även utan extra lediga dagar blir det fyra dagars julledigt i sträck.

Nyår 2026

Nyårsafton ligger denna gång på en torsdag. Som följs av den röda nyårsdagen på fredagen. Plockar du ut tre dagar före nyårsafton får du hela elva dagars sammanhängande ledighet.

Kombinerar du det med två dagar ledigt mellan nyår och trettondagen kan du räkna hem 14 dagar utan jobb.