 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Lön för undersköterska, barnskötare med flera 2026 – där du jobbar

Var tjänar en undersköterska i snitt? Vad är medellönen för Kommunals yrken?
Här finns den senaste lönestatistiken för yrken på sjukhus, äldreboenden, hemtjänst, LSS och förskolor – till exempel undersköterskor, stödassistenter och barnskötare. Men också för brandmän. Funderar du på att byta jobb? Eller ska du löneförhandla?
Sök på ditt yrke i listan och se genomsnittslönen i din kommun eller region.

Lista

Lönen för undersköterskor i hemtjänst och på äldreboenden är i snitt 30 907 kronor på riksnivå. Det är en ökning med 3,2 procent sedan året innan. Den högsta medellönen i kommunerna är 33 491 kronor, den lägsta är 29 203 kronor. 

På ett sjukhus är en undersköterskas lön i snitt 30 998 kronor. För anställda i regionerna är det en ökning med 2,9 procent sedan året innan. Den högsta medellönen för undersköterskor i sjukvården är 32 018 kronor och den lägsta är 29 338 kronor.

Jämför lönen i ditt yrke

På kommunala förskolor är en barnskötares lön i snitt 29 472 kronor. Det betyder att medellönen ökat med 3,4 procent sedan året innan. Den högsta medellönen för barnskötare är 32 510 kronor, den lägsta är 26 596 konor.

I lönestatistiken kan du jämföra medellöner i olika kommuner och regioner. Det går att söka på vårdbiträden, stödassistenter, barnskötare, elevassistenter, kockar, brandmän och andra av Kommunals yrkesgrupper. 

Uppgifterna gäller alla tillsvidareanställda som arbetar i Sveriges kommuner och regioner samt räddningstjänster. 

Var är medellönerna högst i vården?

I Västsverige har undersköterskor högst lön i Göteborg. Härryda och Ale har också medellöner som ligger i topp, det gäller även lönerna för boendestödjare och skötare. En personlig assistent i Storgöteborg har också en genomsnittslön som är hög jämfört med andra kommuner i landet.

Var tjänar en kock bäst?

En kocks lön är högst i Region Uppsala, medellönerna i Storstockholm är också höga. I topp ligger flera kommuner i norra Storstockholm. 

Medellöner för tio yrken i Kommunal: 

  • Stödpedagog 34 959 kronor.
  • Brandman 32 582 kronor.
  • Fastighetsskötare 32 318 kronor.
  • Kock 31 871 kronor.
  • Undersköterska 30 993 kronor. 
  • Stödassistent 30 869 kronor. 
  • Elevassistent 29 768 kronor. 
  • Barnskötare 29 472 kronor. 
  • Personlig assisten 29 456 kronor. 
  • Vårdbiträde 26 694 kronor.

Källa: Uppgifterna har lämnats av kommuner och regioner till Kommunalarbetaren. Rikssnitten är för 2025.

Kommunalarbetaren har också listan över alla lägstalöner i landets kommuner.

Vill du veta lönen för en undersköterska som arbetar hos Attendo, Vardag eller något annat vårdföretag i privat sektor? Då kan du klicka här.