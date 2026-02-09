Lön för undersköterska, barnskötare med flera 2026 – där du jobbar

Lönen för undersköterskor i hemtjänst och på äldreboenden är i snitt 30 907 kronor på riksnivå. Det är en ökning med 3,2 procent sedan året innan. Den högsta medellönen i kommunerna är 33 491 kronor, den lägsta är 29 203 kronor.

På ett sjukhus är en undersköterskas lön i snitt 30 998 kronor. För anställda i regionerna är det en ökning med 2,9 procent sedan året innan. Den högsta medellönen för undersköterskor i sjukvården är 32 018 kronor och den lägsta är 29 338 kronor.

På kommunala förskolor är en barnskötares lön i snitt 29 472 kronor. Det betyder att medellönen ökat med 3,4 procent sedan året innan. Den högsta medellönen för barnskötare är 32 510 kronor, den lägsta är 26 596 konor.

I lönestatistiken kan du jämföra medellöner i olika kommuner och regioner. Det går att söka på vårdbiträden, stödassistenter, barnskötare, elevassistenter, kockar, brandmän och andra av Kommunals yrkesgrupper.

Uppgifterna gäller alla tillsvidareanställda som arbetar i Sveriges kommuner och regioner samt räddningstjänster.

Var är medellönerna högst i vården?

I Västsverige har undersköterskor högst lön i Göteborg. Härryda och Ale har också medellöner som ligger i topp, det gäller även lönerna för boendestödjare och skötare. En personlig assistent i Storgöteborg har också en genomsnittslön som är hög jämfört med andra kommuner i landet.

Var tjänar en kock bäst?

En kocks lön är högst i Region Uppsala, medellönerna i Storstockholm är också höga. I topp ligger flera kommuner i norra Storstockholm.

Medellöner för tio yrken i Kommunal:

Stödpedagog 34 959 kronor.

Brandman 32 582 kronor.

Fastighetsskötare 32 318 kronor.

Kock 31 871 kronor.

Undersköterska 30 993 kronor.

Stödassistent 30 869 kronor.

Elevassistent 29 768 kronor.

Barnskötare 29 472 kronor.

Personlig assisten 29 456 kronor.

Vårdbiträde 26 694 kronor.

Källa: Uppgifterna har lämnats av kommuner och regioner till Kommunalarbetaren. Rikssnitten är för 2025.

Kommunalarbetaren har också listan över alla lägstalöner i landets kommuner.

