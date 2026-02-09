Lön för undersköterska, barnskötare med flera 2026 – där du jobbar
Var tjänar en undersköterska i snitt? Vad är medellönen för Kommunals yrken?
Här finns den senaste lönestatistiken för yrken på sjukhus, äldreboenden, hemtjänst, LSS och förskolor – till exempel undersköterskor, stödassistenter och barnskötare. Men också för brandmän. Funderar du på att byta jobb? Eller ska du löneförhandla?
Sök på ditt yrke i listan och se genomsnittslönen i din kommun eller region.
Lönen för undersköterskor i hemtjänst och på äldreboenden är i snitt 30 907 kronor på riksnivå. Det är en ökning med 3,2 procent sedan året innan. Den högsta medellönen i kommunerna är 33 491 kronor, den lägsta är 29 203 kronor.
På ett sjukhus är en undersköterskas lön i snitt 30 998 kronor. För anställda i regionerna är det en ökning med 2,9 procent sedan året innan. Den högsta medellönen för undersköterskor i sjukvården är 32 018 kronor och den lägsta är 29 338 kronor.
Jämför lönen i ditt yrke
På kommunala förskolor är en barnskötares lön i snitt 29 472 kronor. Det betyder att medellönen ökat med 3,4 procent sedan året innan. Den högsta medellönen för barnskötare är 32 510 kronor, den lägsta är 26 596 konor.
I lönestatistiken kan du jämföra medellöner i olika kommuner och regioner. Det går att söka på vårdbiträden, stödassistenter, barnskötare, elevassistenter, kockar, brandmän och andra av Kommunals yrkesgrupper.
Uppgifterna gäller alla tillsvidareanställda som arbetar i Sveriges kommuner och regioner samt räddningstjänster.
Var är medellönerna högst i vården?
I Västsverige har undersköterskor högst lön i Göteborg. Härryda och Ale har också medellöner som ligger i topp, det gäller även lönerna för boendestödjare och skötare. En personlig assistent i Storgöteborg har också en genomsnittslön som är hög jämfört med andra kommuner i landet.
Var tjänar en kock bäst?
En kocks lön är högst i Region Uppsala, medellönerna i Storstockholm är också höga. I topp ligger flera kommuner i norra Storstockholm.
Medellöner för tio yrken i Kommunal:
- Stödpedagog 34 959 kronor.
- Brandman 32 582 kronor.
- Fastighetsskötare 32 318 kronor.
- Kock 31 871 kronor.
- Undersköterska 30 993 kronor.
- Stödassistent 30 869 kronor.
- Elevassistent 29 768 kronor.
- Barnskötare 29 472 kronor.
- Personlig assisten 29 456 kronor.
- Vårdbiträde 26 694 kronor.
Källa: Uppgifterna har lämnats av kommuner och regioner till Kommunalarbetaren. Rikssnitten är för 2025.
Kommunalarbetaren har också listan över alla lägstalöner i landets kommuner.
Vill du veta lönen för en undersköterska som arbetar hos Attendo, Vardag eller något annat vårdföretag i privat sektor? Då kan du klicka här.