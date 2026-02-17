Förra året pekade det mesta åt rätt håll.

Antalet varsel och konkurser från byggbolagen minskade sakta men säkert. Även arbetslösheten i branschen gick tydligt nedåt över tid.

Sedan kom 2026, och vargavintern drog in över Sverige – med ihållande iskalla temperaturer över hela landet.

25 procent fler utan jobb

Och i januari ökade plötsligt antalet arbetslösa byggjobbare kraftigt – från 13 000 personer samma månad förra året till 16 200 i år.

– Det är förvånande. Siffran sticker verkligen ut, säger Johan Deremar, nationalekonom på arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

En viss ökning syns ofta i branschen under början av året varje år, men enligt Johan Deremar är det den här gången långt över det normala.

– Det är en ordentlig uppstuds, så brukar det inte se ut.

Kylan sätter stopp – även i söder

Han har försökt hitta en förklaring till det ovanliga trendbrottet just i år, och ser en tydlig köldeffekt bakom.

– Den stränga vintern har gjort att det inte gått att utföra vissa markarbeten till exempel. Ofta brukar man kunna göra en del jobb i södra Sverige, men även där har det ju varit isdygn i år.

Vilket syns i statistiken. En femtedel av de öppet arbetslösa byggjobbarna finns i Skåne – ungefär dubbelt så många som normalt.

Värre än på 16 år

Senast byggbranschen såg så här höga arbetslöshetssiffror var 2010, enligt Johan Deremar. Även det året hade Sverige en ovanligt kylig vinter.

Trots den ovanliga spiken uppåt i statistiken är han inte orolig. Den generella utvecklingen över tid ser ut att gå åt rätt håll.

– Men skulle arbetslösheten fortsätta öka rejält även i februari och mars, då börjar det finnas skäl att oroa sig.

Mycket avgörs nu av hur snabbt vädret vänder och byggprojekten tar fart, säger han.

– Jag hoppas nu på en mildare vår snart. Sedan förväntar jag mig att den långsiktiga trenden med sjunkande arbetslöshet fortsätter. Men nyckeln är att vi får igång bostadsbyggandet i hela landet.