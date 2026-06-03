Vårdpersonal som inte kunde göra sig förstådd, inte förstod instruktioner eller ens kunde läsa upp ett personnummer i telefonen. När Hallsberg för fyra år sedan fick kritik för äldreomsorgspersonalens dåliga språkkunskaper menade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att läget var så allvarligt att det i värsta fall kunde leda till att de boende inte fick vård när de behövde.

Bristerna uppdagades när myndigheten granskade alla landets kommunala äldreboenden efter pandemin. Nästan alla Sveriges kommuner fick kritik för personalens bristande språkförmåga, men i Hallsberg var kunskaperna sämre än snittet för landet.

Utvecklingen har vänt

Fyra år senare pekar kurvan åt ett annat håll. Personal med utländsk bakgrund tycker att de lättare kan göra sig förstådda och undersökningar med de boende visar att de håller med. Men hur kom man hit?

Sex personer från hemtjänsten sitter i receptionen på kommunhuset och väntar på kollegan Carina Arvidsson. Efter en stund visar det sig att hon står i hemtjänstlokalen. Hon har missat att de skulle ses i ett konferensrum.

– Kommunikation, säger undersköterskan Robert Gilbert.

De andra gapskrattar.

Tryggare med smågrupper

Det har pratats mycket om kommunikation här det senaste året. Den 1 juli införs ett språkkrav för all äldreomsorg i landet. Det innebär att arbetsgivare måste sträva efter att personalen kan tillräckligt bra svenska.

Äldreomsorgen i Hallsbergs kommun ligger steget före. För att möta språkproblemen har de redan börjat med helt ett nytt arbetssätt.

Gänget i kommunhuset är en del av det. I augusti förra året blev Robert, Carina och de andra ett mindre vårdteam. Sedan dess har de setts en gång i veckan.

I 45 minuter pratar de om brukare, dokumentation och annat som händer på jobbet. De hade möten tidigare också, men då var de ett trettiotal som möttes och många vågade inte prata. Smågrupperna har gjort att de blivit tryggare, både i arbetet, med varandra och med svenskan.

”En del var rädda att få sparken”

Men förra hösten innan det nya arbetssättet med vårdteam sattes i gång fanns mycket oro, berättar undersköterskan Maria Andersson.

– En del var rädda för att få sparken om de inte kunde språket tillräckligt bra. Andra undrade varför de skulle jobba med språk när de är födda här och pratar flytande svenska.

Maria Johansson säger att det fanns mycket oro innan det nya arbetssättet infördes.

Men efter mindre än ett år är gruppen överens: det här är bland det bästa som hänt.

– Vi har aldrig känt varandra så här bra. Vi hade möten förut också, men då var vi en mycket större grupp som träffades. Det var svårt att prata om det som var viktigt och några var alltid tysta, säger Robert Gilbert, som kommer från Irland och har engelska som modersmål.

En av dem som brukade vara tyst är Mzeweyni Taoma.

– Det är stor skillnad. Jag är blyg, men nu vågar jag prata och fråga de andra om saker, säger hon.

– Du har ju blivit mycket bättre på svenska, säger Maria.

Alla blev språkombud

Svenskan är hjärtat i satsningen. Projektet startade i augusti 2025 med att fyrtio deltagare från hemtjänsten och ett äldreboende fick gå Vård- och omsorgscolleges språkombudsutbildning. Under två halvdagar fick de bland annat lära sig hur det går till när man lär sig ett språk, hur man kan stöttar varandra i det och så pratade man om yrkesord som är vanliga inom äldreomsorgen.

Att alla i grupperna har gått kursen gör att de har samma grund och man pratar om språk hela tiden i vardagen, förklarar verksamhetsutvecklaren Gabriella Jörgensen, en av initiativtagarna.

– Vårdteamen träffas inte bara och pratar språk en gång i veckan. De pratar om det hela tiden när de arbetar. Vi jobbar för en språkutvecklande arbetsplats, säger hon.

Språkprojektet har gjort att personalen på Hallsbergs äldreboenden trivs bättre, säger verksamhetsutvecklaren Gabriella Jörgensen.

Trivseln har ökat

Från början skulle projektet hålla på i ett halvår. Men en utvärdering, där man ställt frågor till brukare och personalen som deltar, visade så bra resultat att arbetssättet nu permanentas och byggs ut till kommunens hela äldreomsorg. Bland annat har frågor till brukarna visat att fler känner sig förstådda.

Arbetssättet har inte bara påverkat språket utan också gjort att de anställdas trivsel har blivit bättre och har lättare att prata om problem i jobbet. Dessutom finns siffror på att sjukfrånvaron i vårdteamen som deltar har minskat.

– Det kan bero på andra saker också, men vi ser inte samma utveckling i de enheter inom äldreomsorgen som inte är med, säger Gabriella Jörgensen.

Har inga språktester

Många kommuner har valt att testa språkkunskaperna hos sina anställda. Det gör man inte i Hallsberg.

– Vi är inte emot det, men vi måste veta vad man gör med resultatet, säger Gabriella Jörgensen som menar att de i stället prioriterat att börja med att göra arbetsplatserna tillräckligt trygga för att alla ska kunna utveckla sitt språk där.

Hon påpekar att utredningen som ligger till grund för språkkravet sätter fokus på att de anställdas språkkunskaper påverkar arbetsmiljön.

– Men det är också så att arbetsmiljön påverkar möjligheten att lära sig språket.

I en anonym enkät har alla deltagare som prövat det nya arbetssättet sagt att de vill fortsätta arbeta så här.

Hallsbergs språkprojekt i korthet Startade under hösten 2025 och har permanentats.

27 anställda från hemtjänsten och 13 från ett äldreboende deltog från början.

De är indelade i mindre vårdteam med 6-10 deltagare – fyra grupper inom hemtjänsten och två på boendet.

Alla i teamen har haft två tretimmarspass med språkombudsutbildning.

Vårdteamen har schemalagda möten SPUT (språkutveckling) en gång i veckan.

Mötet leds av teamets fasta omsorgskontakt och har mer karaktären av avstämning kring gruppens brukare och dokumentering än att prata om språk.

Tryggheten som bildas i teamen blir grunden för att våga prata och träna sitt språk i samtalet med kollegor.

Hösten 2027 ska alla de drygt 300 anställda inom äldreomsorgen ingå.

Än så länge ingår inte timanställda – man tittar på hur det ska lösas. Läs mer

”Jag var kritisk först”

Efter att ha skyndat sig från hemtjänstens lokal till sina kollegor i kommunhuset kommer Carina Arvidsson in i foajén. När hon hämtat andan förklarar hon att hon tycker att det här är en av väldigt bra satsning.

– Jag var kritisk först, tänkte att vad ska jag med svenska kurser till, säger hon.

De anställda från äldreomsorgen i Hallsberg är överens – det nya sättet att jobba med språk är bland det bäst som hänt på deras jobb.

Men trots att hon har svenska som modersmål och lång erfarenhet från äldreomsorgen uppskattar hon det nya arbetssättet och känner att hon förstår bättre hur hon kan stötta kollegorna som inte har svenska som modersmål.

– Om jag exempelvis säger saker som ”nu har du skitit i det blå skåpet” eller ”här är det högt i tak”, så förstår de orden, men inte vad jag menar. Det blir ju fel. Det är sådant jag tänker på nu.

”Du är ett verkligt proffs”

Mzeweyni Taoma har länge försökt prata svenska hemma med sina barn, men på jobbet har det känts svårare.

– Det är det lättare att prata här nu, säger hon.

Robert Gilbert säger att mötena har gjort att han för första gången verkligen lärt känna henne.

– Det är så kul att verkligen ha lärt känna dig. Du är ett verkligt proffs. Man kan inte ha en bättre kollega.