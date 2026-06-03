”Låt Tesla-konflikten markera slutet på fackets skadliga metoder”

Den rekordlånga konflikten mellan Tesla och IF Metall har varken drabbat världens rikaste man – Elon Musk – eller gjort något större avtryck i IF Metalls stridskassa.



Det riktiga priset har betalats av småföretagen.

PR-trick som drabbat elbilsägare

Utifrån ett PR-perspektiv är det smart av IF Metall att ge sig på ett av världens största företag och världens rikaste man i ett försök att pådyvla Tesla svenska kollektivavtal.



Nyheten har kablats ut i hela världen. Men några resultat, om man vill kalla det för det, är inte uppnådda.

Kostnaden för strejken har i stället burits av mindre underleverantörer till Tesla som har blivit utsatta för sympatiåtgärder.

Vanliga, hederliga småföretagare har alltså fått sina intäkter strypta av facket.

Det har bara lett till förlorad lönsamhet och uppsägningar av personal.

Vidare har Teslas tusen laddstolpar varit obrukbara under den rekordlånga konflikten.

Med andra ord, elbilsägare av alla märken har fått det svårare att ladda sin bil.

Blottlägger fackens tvivelaktiga metoder

IF Metall verkar nu pausa strejken mot Tesla.

En sannolik orsak till det är att facket har försatt strejkarbetarna i en knivig sits; de har fått sin sjukdomsgrundande inkomst (SGI) nollad och inga pensionsinbetalningar har gjorts på två och ett halvt år.

För den som ska vara föräldraledig eller blir sjuk kommer konsekvenserna bli monumentala.

En annan anledning är att man inser att några fackliga framgångar är svåra att nå mot Elon Musk.

En av få människor på jorden som har större stridskassa än vad IF Metall har.

Konflikten har varit skadlig och är en tydlig illustration över fackets nästan gränslösa makt och tvivelaktiga metoder.

Ovärdigt ett företagarland som Sverige

Det är ovärdigt ett företagarland som Sverige att helt vanliga småföretag ska kunna bli utsatta för fackliga blockader om de har ”fel” företag i kundlistan.

Förhoppningsvis släpper facket snarast sympatiåtgärderna som fortfarande, två och ett halvt år efter konfliktens start, skadar många oskyldiga svenska företag.

Vidare måste den svenska fackföreningsrörelsen förstå att ett nej är ett nej och att det råder avtalsfrihet i Sverige.

Det betyder att det står varje företag fritt att teckna kollektivavtal.

Vi kan inte ha en ordning i Sverige där fackpamparna i LO-borgen själva dikterar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Kollektivavtal är ingen naturlag

IF Metall och LO-kollektivet behöver förstå att kollektivavtal inte är en naturlag.

Kollektivavtalens relevans bygger på att modellen känns attraktiv.

Då behöver sympatiåtgärder upphöra och strejker vara proportionerliga utifrån konfliktens natur.

Vidare måste spelreglerna vara möjliga för små företag att följa.

Tillbaka till grundkonflikten mellan Tesla och IF Metall.

Vi på Företagarna har tidigare kallat den för en PR-driven vendetta. Det stämmer fortfarande.

När det kommer till den fordonstekniska kompetens Teslas medarbetare besitter är de heta villebråd på den svenska arbetsmarknaden.

Handlar inte om arbetsvillkor

Många företag letar med ljus och lykta efter fordonstekniker och erbjuder riktigt bra villkor. Så även Tesla.

Det är uppenbart att konflikten inte handlar om villkor och ersättningar.

Annars hade företaget haft lika svårt som andra verkstäder att locka personal.

Vår sista uppmaning till IF Metall är att kroka arm med oss och andra krafter i samhället som försöker lösa kompetensbristen och höja praktiska yrkens attraktivitet.

Så utvecklar vi fordonsbranschen och gör arbetsmarknaden bättre.

Låt oss hoppas detta är början på slutet av norra Europas onödigaste fackliga konflikt.

Lise-Lotte Argulander Arbetsmarknadsexpert på Företagarna