Tidö-regeringen håller på att manövrera in Sverige i ett farligt hörn.

Å ena sidan lovar regeringen stora skattesänkningar, å andra sidan står landet inför en kraftig ökning av anslagen till det militära och civila försvaret.

Vid en Tidö-seger i höst kan det bli välfärden som hamnar i kläm.

Sverige riskerar att bli det befästa fattighuset – en usel vision och inget som kommer att vinna det breda folkliga stöd som vi behöver i allvarstiden.

Den som har följt svenska valrörelser känner igen sig i årets upplaga.

Högern vill sänka skatterna och kritiserar vänsterns förslag om höjda skatter.

Vänstern vill se mindre skolklasser och mer pengar till välfärden. Men medan valrörelsen följer sitt välkända mönster är omvärlden allt annat än förutsägbar och välbekant.

Energikris hotar till följd av USA:s och Israels obetänksamma intervention i Iran.

Den ryska aggressionen i Ukraina fortsätter.

Europas säkerhetspolitiska arrangemang skakar i sina grundvalar när amerikanerna drar ned sin militära närvaro i Europa och tidvis pratar öppet om att helt enkelt fimpa sitt Nato-medlemskap.

Kommer Trump försvara Gotland?

Huruvida Donald Trump kommer att skicka amerikansk trupp för att försvara Lettland eller Litauen – eller Gotland – är högst oklart.

Och utan att kunna lita på kavalleriet från väst behöver vi européer vara tillräckligt farliga för att avhålla Putin från att försöka något.

Men regeringen låter inte omvärldsläget störa. 5 000 kronor i månaden ska skatten sänkas för en vanlig familj under nästa mandatperiod enligt Moderaterna.

Matmomsen och skatten på bensin och diesel har sänkts tillfälligt över valet.

Kristdemokraterna vill slopa reavinstskatten på villor.

Liberalerna vill sänka skatten för högavlönade och folk med stora investeringssparkonton. Listan blir längre och längre medan opinionssiffrorna dalar.

För ett år sedan kom samtliga riksdagspartier överens om en snabb svensk upprustning för att nå Natos mål för försvarsutgifter.

Detta innebär 3,5 procent av BNP till militären och ytterligare 1,5 procent till civilt försvar, enligt Natos sätt att räkna (som är lite mer generöst än hur Sverige traditionellt har räknat).

Att åtta partier – inklusive Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som inte ens röstade ja till medlemskapet i försvarsalliansen – enats om detta är en enastående uppvisning. Men någon enighet om finansieringen finns inte.

”Europas säkerhetspolitiska arrangemang skakar i sina grundvalar när amerikanerna drar ned sin militära närvaro i Europa och tidvis pratar öppet om att helt enkelt fimpa sitt Nato-medlemskap”, skriver Joel Stade.

Tar folket för givet

En klok regering hade utgått från det allvarliga läget och begärt ett mandat från väljarna att finansiera upprustningen.

Tidö-regeringen låtsas som ingenting, plottrar sönder skattebaserna och angriper oppositionen som vill införa en beredskapsskatt för att finansiera försvaret. Det är omdömeslöst.

Ett land med en bra välfärd för alla är en god grund för försvarsviljan.

Den folkliga och parlamentariska förankringen bakom upprustningen är guld värd.

Men den kommer inte att bestå om folk ser att miljardärernas skatt fortsätter ned medan ny dyr materiel och svällande försvarsmyndigheter konkurrerar ut skolan och äldreomsorgen i budgeten.

Inte vuxna uppgiften

På X postar finansminister Elisabeth Svantesson att en ”slöserikommission” ska finansiera den kraftigaste upprustningen sedan andra världskriget.

Som att några sparkade kommunikatörer på Trafikverket kan finansiera fregatter för tio miljarder kronor styck. Det är inte seriöst.

Under nästa mandatperiod kommer fler unga att behöva kallas in till värnplikt och om några år kommer Nato-försvaret att sluka bortåt 350 miljarder per år.

Vi behöver ett seriöst samtal om detta. Tidös vidlyftiga löften om lägre skatt riskerar att leda till en rejäl baksmälla.

Vi behöver en valrörelse för vuxna och för det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på generationer.

Om regeringen inte förmår detta är det en anledning till att den bör bytas ut.