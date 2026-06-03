Artikeln i korthet Skyddsombud har larmat om stressig och ohållbar arbetsmiljö på Icas e-handelslager i Brunna.

Efter flera anmälningar till Arbetsmiljöverket avslutade myndigheten ärendet utan en fysisk inspektion.

Facket är kritiska till att Arbetsmiljöverket förlitar sig mer på dokumentation än på fysiska observationer. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Stress, övervakning i realtid och orealistiska mål för både arbetstempo och närvaro. Lagerarbetare som inte hinner gå på toa, om de ska klara målen.

Den 8 december 2025 anmälde skyddsombuden på Icas e-handelslager i Brunna arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket.

De hade då tagit upp problemen med arbetsgivaren flera gånger. Men ledningen lyssnade inte.

Katarina Lindquist som är regionalt skyddsombud på Handels i Uppsala säger att Ica valt att se skyddsombuden som en motståndare i stället för att ta till sig kritiken.

– De har velat ha bevis, veta vem som sagt vad. Mötena har varit som förhör med en domare och en jury. Men skyddsombud ska inte behöva bevisa. Arbetsgivare ska lyssna och utreda.

Arbetsmiljöverket avslutade utan inspektion

När Arbetsmiljöverket fick anmälan gjorde myndigheten två inspektioner – en i ett kontorsrum på lagret och en digitalt via Teams.

Sedan avslutades ärendet utan att inspektörerna varit ute på lagret och pratat med lagerarbetarna.

Arbetsmiljöverket gjorde bedömningen att de anställda kunde gå på toa, eftersom de har raster.

Individuppföljning i realtid, vilket skyddsombuden ville stoppa, är inte Arbetsmiljöverkets område.

Och det är arbetsgivaren som bestämmer hur verksamheten ska skötas, så länge det inte leder till ohälsa.

Ica har ett system för att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och åtgärda bristerna. Därför avvisades även skyddsombudens krav på att se över prestationsmålen så att de inte leder till ohälsosam stress.

Arbetsmiljöverkets inspektör, Mia Tern, säger att skyddsombuden är trovärdiga när de säger att anställda kände sig stressade och jagade.

Men att myndigheten bara kan utgå från lagstiftningen.

– Arbetsgivare ska förebygga, undersöka, riskbedöma och vid brister åtgärda dem. Detta ska göras kontinuerligt. Och det gjordes. Men skulle det vara så att arbetsgivaren brister i hur de undersöker hade vi kunnat pröva det, fortsätter hon.

Skyddsombud hoppades på fysisk inspektion

Skyddsombuden förtydligade sina krav i anmälan till Arbetsmiljöverket, men myndigheten bortsåg från det, eftersom arbetsgivare måste ha fått chansen att svara innan Arbetsmiljöverket kopplas in.

Detta vet Johannes Johansson, ett av skyddsombuden på Icas högautomatiserade lager i Brunna.

Men han är ändå besviken, och säger att han hade högre förväntningar på Arbetsmiljöverket.

– Vi försökte föra de anställdas talan och hade väl en naiv förhoppning om att sunt förnuft skulle väga upp det faktum att anmälan inte var skriven på fulländad byråkratsvenska, en brist vi var medvetna om. Vi hade också hoppats på en fysisk inspektion, på golvet, säger han.

Johannes Johansson är skyddsombud på Icas högautomatiserade e-handelslager i Brunna utanför Stockholm.

Arbetsmiljön i Brunna hade anmälts tidigare Redan 2024 anmälde skyddsombuden arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Då gällde det en särskild avdelning. Problemen var delvis desamma som nu – hög stress och chefer som ringde anställda när de var på toa. Ica behövde då göra en riskanalys. Det räckte inte med att hänvisa till en analys gjord på en liknande högautomatiserad anläggning i Storbritannien. Ica skulle också upphöra med att ringa anställda på toaletten. Sedan dess har arbetstempot höjts och cheferna har fortsatt att ringa anställda på toaletten. Därför anmälde skyddsombuden arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket igen. Läs mer

Katarina Lindquist förstår att skyddsombuden är besvikna och säger att samma besvikelse finns på många andra arbetsplatser.

Myndigheten går allt för mycket på dokumentation, anser hon.

– Får Arbetsmiljöverket rätt svar av arbetsgivaren eller fina papper är myndigheten nöjd. Det var inte intentionen bakom lagstiftningen, som ska skydda arbetstagarna så att de inte trasas sönder på jobbet. Arbetsmiljöverket har blivit mer av en paragrafryttare än inspektörer av arbetsmiljön.

Verket: Viktigt hur anmälan formuleras

Jan Sandberg är tillförordnad sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Han vill inte kommentera enskilda ärenden, men enligt honom är det viktigt hur skyddsombuden formulerar sina anmälningar eftersom Arbetsmiljöverket bara kan pröva det som skyddsombuden kräver.

– Det är bra att visa tydliga tecken på problemen. Till exempel genom sjuktal eller resultat av medarbetarenkäter om arbetsbelastningen är hög. Det är också bra att hänvisa till en skyldighet som arbetsgivaren har enligt någon av våra föreskrifter eller paragrafer i arbetsmiljölagen.

Var fjärde anmälan avvisas direkt Arbetsmiljöverket tar årligen emot runt 500 anmälningar från skyddsombud, så kallade 6:6a-anmälningar. Av dem avvisas runt 125. Det vill säga att myndigheten inte ens gör en inspektion. Det kan bero på formella fel, som att arbetsgivaren inte först fått anmälan eller att den ligger utanför Arbetsmiljöverkets lagrum, men också att framställan är otydlig. Runt 8 procent av de första inspektionerna görs digitalt och 23 procent av uppföljningarna. Källa: Arbetsmiljöverket. Läs mer

Men han håller inte med om att Arbetsmiljöverket blivit mer av en paragrafryttare.

– Vi ska fatta objektiva, sakliga och rättssäkra beslut som håller i domstol.

Han säger också att Arbetsmiljöverket vid sidan av anmälan från skyddsombuden kan starta ett eget nytt ärende.

– Det gör vi när det bedöms att det finns allvarliga brister och risker som ligger utanför själva anmälan från skyddsombuden.

Detta gäller vid anmälan till Arbetsmiljöverket Skyddsombuden måste först ställa krav på arbetsgivaren. Kraven – begäran – ska helst vara skriftliga och skyddsombuden ska säga när de senast vill ha svar.

Arbetsgivaren ska skriva under på att de tagit emot begäran.

Svarar inte arbetsgivaren eller om skyddsombuden inte är nöjda med svaret kan de vända sig till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket ska då få en kopia på kraven samt eventuella svar från arbetsgivaren tillsammans med anmälan.

När skyddsombuden vänt sig till Arbetsmiljöverket får kraven varken skärpas eller förändras. Det går inte heller att lägga till krav. Läs mer