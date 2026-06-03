Artikeln i korthet Svenska elektriker reser inte ofta till Island för arbete, eftersom det är mindre tillgängligt än Danmark och Norge.

Men på Island råder elektrikerbrist, särskilt inom vissa områden.

Elektrikerutbildningar i de nordiska länderna är likvärdiga och godkänns sinsemellan, vilket underlättar för svenska elektriker att få sin utbildning erkänd på Island. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Svenska elektriker har traditionellt mest jobbat i Danmark och Norge, dit det är lätt att ta sig från Sverige.

Att som svensk elektriker åka till Island för att jobba är betydligt mer ovanligt enligt svenska Elektrikerförbundet.

En orsak kan vara att landet inte ligger lika lättillgängligt som Norge och Danmark.

Det krävs dyra flygresor för att ta sig till landet med den dramatiska naturen med vulkaner och sagolika vattenfall.

Det finns nästan ingen arbetslöshet bland isländska elektriker och utbildningarna i landet är fulla, därför efterfrågas fler, inte minst från Sverige.

Yrkesutbildningen för elektriker är likvärdig inom de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island godkänner varandras utbildningar.

Likvärdiga nordiska yrkesutbildningar för elektriker Yrkesutbildningen för elektriker är likvärdig inom de nordiska länderna: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Om du har en yrkeslegitimation har du en godkänd lärlingsutbildning och du är automatiskt berättigad att söka jobb som elektriker i de nordiska länderna samt i stora delar av Europa. På Island ska du vända dig till ENIC/Naric Isceland för att få din svenska utbildning certifierad. Du når dem via denna länk: http://ENICNARIC Iceland – ENIC/NARIC Iceland. Mer information om det isländska systemet hittar du hos Rafmennt, som är ett yrkes, utbildnings och träningscentrum bland annat för elektriker: English | Rafmennt.



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”Vi på Island har bättre löner”

– Elektriker från Sverige bör kunna få sin utbildning verifierad på Island utan några stora problem, säger Andri Haraldsson, som är ordförande för det isländska elektrikerförbundet, FIR.

Han berättar att många elektriker kommer till Island från Polen för att arbeta. Det är inte så vanligt med elektriker från övriga Norden.

Andri Haraldsson, ordförande för det isländska elektrikerförbundet, FIR.

– Men vi på Island har lite bättre löner än många andra länder, säger han.

At leva på Island är dyrare än dock betydligt dyrare än att bo i Sverige.

Men de flesta isländska elektriker har en månadslön på runt 77 000 svenska kronor, prestationsbaserade tillägg inräknade.

Elektrikerbristen har lett till höga löner

Medellönen exklusive tillägg, ligger runt 59 000 svenska kronor för en elektriker som jobbar dagtid, 36-timmarsvecka.

(På Island har en stor andel av arbetskraften kortare arbetsvecka, runt 36 timmar med full lön).

– Eftersom det varit brist på elektriker på Island i många år ligger marknadslönerna högt över nivåerna vi har i våra kollektivavtal, säger Andri Haraldsson.

Han konstaterar dock att elektrikerbristen inte är lika stor på Island som för ett år sedan.

Nu finns en förväntan på att Islands byggsektor kan sakta en del ner på grund av det rådande omvärldsläget.

– Men åtminstone det närmsta året kommer det fortsatt vara en brist på elektriker i landet, kanske även om två tre år, säger han.

4 tips till dig som ska söka jobb utomlands Ta reda på om din nya arbetsgivare har kollektivavtal. 2. Kontrollera lönebilden på nya företagen och vad en genomsnittlig lön är. 3. Kom ihåg att ditt anställningskontrakt ska vara påskrivet innan du börjar. 4. Ta kontakt med facket i det land där du ska arbeta. Källa: SEF Läs mer

Största bristen finns i de stora statliga uppdragen

Största bristen finns nu hos de större privata företagen som arbetar i de stora statliga projekten och i distributionsbranschen, där det är brist på linjemontörer, enligt Andri Haraldsson.

Han råder den som vill komma till Island för att jobba att gå med i isländska facket. Den absoluta majoriteten av landets elektriker är med där.

– Det är inte obligatoriskt att vara med, men vi rekommenderar det. Kommer du till Island och ska få din utbildning validerad får du också hjälp med det via oss, säger Andri Haraldsson.

Validering av de elektriska delarna av din utbildning

Men innan du kan börja jobba på Island måste din svenska utbildning gås igenom av ENIC/Naric Isceland.

– Sedan kommer den in i vårt system för validering av de elektriska bitarna, förklarar Andri Haraldsson, som även är vice ordförande för den isländska federationen RSI.

Federationen organiserar landets elarbetare i olika sektorer och har runt 30 avtal, om man räknar in företagsavtalen. Det isländska elektrikerförbundet är ett av federationens medlemsförbund.

Fakta: Isländska facket för elektriker Isländska elarbetares förbud, RSI, är en nationell federation bestående av flera elektrikerfackföreningar. De grundande fackföreningarna var Islands Elektrikerförbund, Elektrikerförbundet på Suð-Nes, Elektrikerförbundet på Akureyri och Radioteknikerförbundet. RSI har runt 6 000 medlemmar på Island. RSÍ:s medlemsföreningar är: Isländska elektrikerförbundet (FÍR) Elektroingenjörernas förbund (FRV) Elektrikernas förbund på södra Island (FRS) Elektrikernas förbund på norra Island (RFN) Elektrikernas förbund på södra Island (RFS) Skerpa – en kombinerad förening: Isländska telefonarbetarnas förbund (FÍS), Tekniska arbetarnas förbund (FTF), Filmskaparnas förbunds löneavdelning (FK) och Filmregissörernas förbund (FSK) RSÍ-UNG – ett arbetsforum för unga inom Isländska elektrikernas förbund

Graphía – ett fackförbund inom tryck- och mediesystem. Läs mer