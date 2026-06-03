Elektrikerbrist på Island – har högre löner och kortare arbetstid
Är du sugen på att byta företag eller kanske till och med land?
Då kan du titta norrut – mot Island.
”Vi har lite högre löner här”, säger Andri Haraldsson på det isländska Elektrikerförbundet.
Svenska elektriker har traditionellt mest jobbat i Danmark och Norge, dit det är lätt att ta sig från Sverige.
Att som svensk elektriker åka till Island för att jobba är betydligt mer ovanligt enligt svenska Elektrikerförbundet.
En orsak kan vara att landet inte ligger lika lättillgängligt som Norge och Danmark.
Det krävs dyra flygresor för att ta sig till landet med den dramatiska naturen med vulkaner och sagolika vattenfall.
Det finns nästan ingen arbetslöshet bland isländska elektriker och utbildningarna i landet är fulla, därför efterfrågas fler, inte minst från Sverige.
Yrkesutbildningen för elektriker är likvärdig inom de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island godkänner varandras utbildningar.
”Vi på Island har bättre löner”
– Elektriker från Sverige bör kunna få sin utbildning verifierad på Island utan några stora problem, säger Andri Haraldsson, som är ordförande för det isländska elektrikerförbundet, FIR.
Han berättar att många elektriker kommer till Island från Polen för att arbeta. Det är inte så vanligt med elektriker från övriga Norden.
– Men vi på Island har lite bättre löner än många andra länder, säger han.
At leva på Island är dyrare än dock betydligt dyrare än att bo i Sverige.
Men de flesta isländska elektriker har en månadslön på runt 77 000 svenska kronor, prestationsbaserade tillägg inräknade.
Elektrikerbristen har lett till höga löner
Medellönen exklusive tillägg, ligger runt 59 000 svenska kronor för en elektriker som jobbar dagtid, 36-timmarsvecka.
(På Island har en stor andel av arbetskraften kortare arbetsvecka, runt 36 timmar med full lön).
– Eftersom det varit brist på elektriker på Island i många år ligger marknadslönerna högt över nivåerna vi har i våra kollektivavtal, säger Andri Haraldsson.
Han konstaterar dock att elektrikerbristen inte är lika stor på Island som för ett år sedan.
Nu finns en förväntan på att Islands byggsektor kan sakta en del ner på grund av det rådande omvärldsläget.
– Men åtminstone det närmsta året kommer det fortsatt vara en brist på elektriker i landet, kanske även om två tre år, säger han.
Största bristen finns i de stora statliga uppdragen
Största bristen finns nu hos de större privata företagen som arbetar i de stora statliga projekten och i distributionsbranschen, där det är brist på linjemontörer, enligt Andri Haraldsson.
Han råder den som vill komma till Island för att jobba att gå med i isländska facket. Den absoluta majoriteten av landets elektriker är med där.
– Det är inte obligatoriskt att vara med, men vi rekommenderar det. Kommer du till Island och ska få din utbildning validerad får du också hjälp med det via oss, säger Andri Haraldsson.
Validering av de elektriska delarna av din utbildning
Men innan du kan börja jobba på Island måste din svenska utbildning gås igenom av ENIC/Naric Isceland.
– Sedan kommer den in i vårt system för validering av de elektriska bitarna, förklarar Andri Haraldsson, som även är vice ordförande för den isländska federationen RSI.
Federationen organiserar landets elarbetare i olika sektorer och har runt 30 avtal, om man räknar in företagsavtalen. Det isländska elektrikerförbundet är ett av federationens medlemsförbund.