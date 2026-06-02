Staten kräver bättre svenska, men vem ska stå för räkningen?

Kommunalarbetarens enkät är tydlig: Språkförbistring är vardag i landets äldreomsorg.

Bakgrunden och förklaringen är känd sedan länge. De äldre blir allt fler samtidigt som allt färre vill jobba i äldreomsorgen. Bänkarna på gymnasiets vård- och omsorgsprogram gapar tomma i hela landet. Unga svenskfödda personer skräms bort av låg status, låga löner och dåliga scheman och de som ändå tar jobben blir ofta utslitna och lämnar yrket i förtid.

Då har lösningen stavats invandrare. Kvinnor och män från länder långt bort som ofta inte har haft några andra jobb att välja på har strömmat till äldreomsorgen. Med nya hårdare migrationsregler har ibland hela uppehället här i Sverige hängt på att man har haft jobb och vips har kommunerna lyckats lösa ekvationen. Helt plötsligt finns folk som gör jobbet.

Språkproblem är vardag

Problemet är bara att de här nya undersköterskorna och vårdbiträdena ofta talar dålig svenska. Och språket är verkligen inte oviktigt i det här yrket.

Som demenssjuk pensionär vill jag gärna kunna förstå och bli förstådd av den hemtjänstpersonal som ska trösta, duscha och mata mig. Som kollega vill jag kunna prata med min nya arbetskamrat. Som chef vill jag att min anställda undersköterska sköter rapportering och förstår skriftliga instruktioner utan problem.

Problemen blir ideologi

De här arbetsmiljöproblemen har fått en ideologisk dimension i takt med Sverigedemokraternas växande inflytande över svensk politik. Partiet är inte ensamt om att vara skeptiska mot arbetskraftsinvandring och i Tidöavtalet som SD har med de andra borgerliga partierna står uttryckligen att ett språkkrav ska införas i äldreomsorgen.

Vår enkät visar att signalerna har gått fram. Framför allt har arbetsgivarna infört olika form av tester och antalet kommuner som kräver ett språktest för att få arbeta i äldreomsorgen i dag är fyrfalt fler än 2022 när vi kollade senast.

Var är pengarna?

Men är då språktest den magiska medicin som löser problemet med personalens dåliga svenska? Knappast ensamt.

De som inte klarar testerna behöver utbildas och under utbildningstiden sannolikt ersättas av vikarier. Allt sådant kostar pengar och är det något äldreomsorgens personal har fått lära sig den hårda vägen är det att deras verksamhet inte får kosta något.