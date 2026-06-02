Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Äldre hårt drabbade av dålig svenska i omsorgen – gäller tre av fyra kommuner

Tusentals anställda i svensk äldreomsorg har svårt att förstå de äldre eller sina kollegor. I en stor kartläggning kan Kommunalarbetaren visa att språksvårigheter är ett problem i tre av fyra kommuner.
Och i juli införs ett statligt språkkrav.

Arkivbild från äldreboende. Foto: Pontus Lundahl/TT

Arkivbild från äldreboende. Foto: Pontus Lundahl/TT

Äldre som får fel medicin eftersom personalen inte förstår svenskan i anvisningarna. En äldre dam som serverades kattmat av hemtjänsten då hon och den anställda inte förstod varandra. Ambulanspersonal som inte fick svar på sina frågor av äldreboendets personal när de skulle ta hand om en äldre, eftersom personalen inte förstod vad de menade.

Kommunalarbetaren har undersökt hur vanligt det är att personal i äldreomsorgen har problem att göra sig förstådd gentemot arbetskamrater, äldre eller anhöriga. Över hälften av landets äldreomsorgschefer svarar att det är språkproblem minst en gång i veckan. 25 procent, däribland stora kommuner som Malmö, Norrköping och Sundsvall svarar att det uppstår sådana situationer varje dag.

För lite språk på utbildningarna

– Det blir ett problem om kollegor missförstår varandra eller vård- och omsorgstagare inte förstår det personalen säger. Det kan handla om att man tror att man förstått varandra men inte har gjort det, säger Lars-Ove Johansson som är direktör för vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun.

Han är kritisk till att man i dag kan gå en undersköterskeutbildning i Sverige och ändå sedan behöva fortbildning i svenska.

– Där måste kraven höjas på utbildningsanordnarna.

”Språklig mångfald kan vara bra”

Rebecca Andersson, som är hr-chef i Umeås äldreomsorg, håller med om att språket är ”en utmaning”.

– Jobbet kräver att man kan dokumentera och ta instruktion från en sjuksköterska till exempel.

Men hon lyfter också fram att den språkliga mångfalden kan vara en tillgång när det handlar om att ta hand om äldre med annat modersmål än svenska exempelvis.

Få svenskar tar jobben

Bakgrunden till språkproblemen bland personalen är att Sveriges kommuner i många år haft svårt att rekrytera folk till jobben i äldreomsorgen, bland annat på grund av låga löner och stressig arbetsmiljö.

– Vi har inte en arbetsmarknad som attraherar brett när det gäller äldreomsorgen, som Rebecca Andersson i Umeå säger.

De som har tagit jobben har ofta varit människor med utländsk bakgrund och enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner är i dag 37 procent av kommunernas undersköterskor och 53 procent av vårdbiträdena födda i ett annat land än Sverige.

Staten kräver bättre språkkunskaper

För att få bukt med språkproblemen kommer nu alltså ett språkkrav. Det här var ett förslag redan i Tidöavtalet och innebär en skyldighet för kommuner och privata utövare att arbeta för att personalen ska ha rätt språkkunskaper.

Kravet blir lag från 1 juli, men vad det innebär konkret på golvet för de anställda är fortfarande oklart och lär variera från arbetsplats till arbetsplats. Det enda som står i lagtexten är att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen talar språket bra, det är alltså inget krav på den enskilda anställda.

Två personer i formella kläder står bredvid varandra; Peter Danielsson håller i ett lila häfte och Anna Tenje ler mot kameran.

Peter Danielssons utredning som ligger till grund för den nya lagen lämnades över till äldreminister Anna Tenje (M) i december 2024. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vanligt att personalen testas

Ett sätt som många kommuner jobbar med de anställdas språk är så kallade språktester. Kommunalarbetarens undersökning visar att 27 procent av kommunerna har sådana tester i dag och ännu fler, 29 procent, säger att tester är på gång. Det är en kraftig ökning jämfört med 2022 när vi senast ställde frågan. Då hade bara 7 procent av kommunerna infört språktester.

Ett exempel på en kommun som jobbar med språktester i dag är Uppsala där 300 medarbetare har språktestats under åren 2024 och 2025 och testerna kommer att utökas under nuvarande år.

”Syftet är inte bara att mäta språkkunskaper, utan att få en bättre bild av vilka stödinsatser som behövs. Vår utgångspunkt är att språktester ska bidra till utveckling, inte till att sortera bort människor”, skriver Uppsalas vård- och omsorgsdirektör Lenita Granlund i ett mejl.

Låg kvalitet på testerna

Men arbetsgivarnas entusiasm delas inte av universitetslektorerna Jasmine Bylund och Clara Palm som forskar om kommuners språktester vid Göteborgs universitet.

– Det finns en risk att språktesterna blir rättsosäkra. Testerna har sett väldigt olika ut och det finns ingen tydlig definition på vad språklig kompetens är i det här sammanhanget, vad de här testerna avser att mäta eller hur de ska bedömas, säger Clara Palm.

Även Socialstyrelsens utredare, Ragnhild Mogren Svensén, är tveksam till testerna.

– Testen som finns på marknaden är oftast allmänt hållna. De har inte alltid jättehög kvalitet. Men det betyder inte att Socialstyrelsen säger att man inte får använda testerna, säger Ragnhild Mogren Svensén.

Personalen får utbilda varandra

Ett annat vanligt sätt att försöka lösa språkproblemen är så kallade språkombud, där anställda som talar bra svenska utbildas i att stötta kollegor som har det svårare. Över 70 kommuner svarar i vår enkät att de arbetar med språkombud på olika sätt.

Regeringen har tillsatt pengar för att finansiera språkkravet, men arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner efterlyser en mer långsiktig finansiering.

Så har kommunerna svarat

Här är frågorna kommunerna har svarat på:

1. Har er kommun språktest för att få jobb inom äldreomsorgen?

2. Förekommer det i din kommun att någon anställd inom äldreomsorgen på grund av språksvårigheter har svårt att göra sig förstådd gentemot kollegor, äldre och anhöriga?

KommunSpråktest?Språksvårigheter?
Ale kommunJa.Ja, dagligen.
Alingsås kommun
Alvesta kommunNej, men det är på gång.Vet ej.
Aneby kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Arboga kommunNej.Ja, dagligen.
Arjeplogs kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Arvidsjaurs kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Arvika kommunNej.Ja, dagligen.
Askersunds kommunNej.Vet ej.
Avesta kommunJa.Ja, dagligen.
Bengtsfors kommun
Bergs kommunNej.Ja, dagligen.
Bjurholms kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Bjuvs kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Bodens kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Bollebygds kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Bollnäs kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Borgholms kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Borlänge kommun
Borås stadJa.Vet ej.
Botkyrka kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Boxholms kommun
Bromölla kommunNej, vi har haft men har slutat med det.Ja, någon gång i veckan.
Bräcke kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Burlövs kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Båstads kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Dals-Eds kommun
Danderyds kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Degerfors kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Dorotea kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Eda kommunNej.Ja, dagligen.
Ekerö kommunNej.Ja, dagligen.
Eksjö kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommunJa.Ja, dagligen.
Eslövs kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Essunga kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Fagersta kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Filipstads kommunJa.Vet ej.
Finspångs kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Flens kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Forshaga kommunNej.Vet ej.
Färgelanda kommunNej, men det är på gång.Vet ej.
Gagnefs kommunJa.Nej.
Gislaveds kommun
Gnesta kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Gnosjö kommunNej.Vet ej.
Grums kommunJa.Nej.
Grästorps kommunNej.Nej.
Gullspångs kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Götene kommun
Habo kommunNej.Nej.
Hagfors kommunNej, men det är på gång.
Hallsbergs kommunNej.Vet ej.
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommunJa.Vet ej.
Haninge kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Haparanda stadNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Heby kommunNej.Vet ej.
Hedemora kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Helsingborgs stadNej.Ja, dagligen.
Herrljunga kommun
Hjo kommunNej.Ja, dagligen.
Hofors kommunJa.Ja, dagligen.
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommunVet ej.Ja, dagligen.
Hultsfreds kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Hylte kommun
Håbo kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Hällefors kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Härjedalens kommunNej, men det är på gång.Vet ej.
Härnösands kommunNej.Ja, dagligen.
Härryda kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Hässleholms kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Höganäs kommunNej.Ja, dagligen.
Högsby kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Hörby kommunNej.Nej.
Höörs kommun
Jokkmokks kommun
Järfälla kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Jönköpings kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Kalix kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Kalmar kommunNej.Ja, dagligen.
Karlsborgs kommunNej.Nej.
Karlshamns kommunJa.Vet ej.
Karlskoga kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Karlskrona kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Karlstads kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kinda kommunNej.Ja, dagligen.
Kiruna kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Klippans kommunNej, men det är på gång.Nej.
Knivsta kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Kramfors kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Kristianstads kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Kristinehamns kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Krokoms kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Kumla kommunNej.Vet ej.
Kungsbacka kommunJa.Vet ej.
Kungsörs kommun
Kungälvs kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Kävlinge kommunNej.Nej.
Köpings kommunJa.Ja, dagligen.
Laholms kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Landskrona stadNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Laxå kommunNej.Nej.
Lekebergs kommunNej.Ja, dagligen.
Leksands kommunNej.Vet ej.
Lerums kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Lessebo kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Lidingö stadVet ej.Ja, någon gång i veckan.
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommunJa.Ja, dagligen.
Lindesbergs kommunJa.Ja, dagligen.
Linköpings kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Ljungby kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Ljusdals kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Ljusnarsbergs kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Lomma kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Ludvika kommun
Luleå kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Lunds kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Lycksele kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Lysekils kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Malmö stadNej.Ja, dagligen.
Malung-Sälens kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Malå kommun
Mariestads kommunNej.Vet ej.
Markaryds kommunNej, men det är på gång.Nej.
Marks kommun
Melleruds kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Mjölby kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Mora kommun
Motala kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Mullsjö kommun
Munkedals kommunJa.Vet ej.
Munkfors kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Mölndals stadNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Mönsterås kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Mörbylånga kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Nacka kommunNej.Vet ej.
Nora kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Norbergs kommunJa.Vet ej.
Nordanstigs kommunNej.Vet ej.
Nordmalings kommun
Norrköpings kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Norrtälje kommunVet ej.Vet ej.
Norsjö kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Nybro kommun
Nykvarns kommunNej.Nej.
Nyköpings kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Nynäshamns kommunNej.Ja, dagligen.
Nässjö kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Ockelbo kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Olofströms kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Orsa kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Orust kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Osby kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Oskarshamns kommunJa.Ja, dagligen.
Ovanåkers kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommunJa.Ja, dagligen
Ragunda kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Region Gotland (kommun)Nej.Ja, dagligen.
Robertsfors kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Ronneby kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Rättviks kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Sala kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Salems kommun
Sandvikens kommunJa.Ja, dagligen.
Sigtuna kommunJa.Ja, dagligen.
Simrishamns kommun
Sjöbo kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Skara kommun
Skellefteå kommunJa.Vet ej.
Skinnskattebergs kommunNej.Vet ej.
Skurups kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Skövde kommun
Smedjebackens kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Sollefteå kommunJa.Ja, dagligen.
Sollentuna kommun
Solna stadNej.Ja, någon gång i veckan.
Sorsele kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms stadNej, men det är på gång.Vet ej.
Storfors kommunNej, men det är på gång.Nej.
Storumans kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Strängnäs kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Strömstads kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Strömsunds kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Sundbybergs stadNej, vi har haft men har slutat med det.Ja, dagligen.
Sundsvalls kommunNej.Ja, dagligen.
Sunne kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Surahammars kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Svalövs kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Svedala kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Svenljunga kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Säffle kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Säters kommunJa.Ja, dagligen.
Sävsjö kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommunNej.Ja, dagligen.
Sölvesborgs kommun
Tanums kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Tibro kommunNej, men det är på gång.Nej.
Tidaholms kommunNej.Vet ej.
Tierps kommun
Timrå kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Tingsryds kommun
Tjörns kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Tomelilla kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Torsby kommunNej.Ja, dagligen.
Torsås kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Tranemo kommun
Tranås kommunJa.Vet ej.
Trelleborgs kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Trollhättans stadJa.Ja, någon gång i veckan.
Trosa kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Tyresö kommunJa.Nej.
Täby kommun
Töreboda kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Uddevalla kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Ulricehamns kommun
Umeå kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Uppsala kommunNej.Ja, dagligen.
Uppvidinge kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Vadstena kommunNej, men det är på gång.Vet ej.
Vaggeryds kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Vansbro kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Vara kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Varbergs kommunNej, men det är på gång.Nej.
Vaxholms stadJa.Nej.
Vellinge kommunNej.Vet ej.
Vetlanda kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Vilhelmina kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Vingåkers kommunJa.Ja, dagligen.
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Värmdö kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Värnamo kommunNej, men det är på gång.Vet ej.
Västerviks kommun
Västerås stadJa.Ja, dagligen.
Växjö kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Ydre kommunNej, men det är på gång.Nej.
Ystads kommunNej, men det är på gång.Nej.
Åmåls kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Årjängs kommunNej.Nej.
Åsele kommun
Åstorps kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Åtvidabergs kommunNej, men det är på gång.Nej.
Älmhults kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Älvdalens kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Älvkarleby kommunJa.Ja, någon gång i veckan.
Älvsbyns kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Ängelholms kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Öckerö kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Ödeshögs kommunNej.Ja, någon gång i veckan.
Örebro kommun
Örkelljunga kommunNej.Vet ej.
Örnsköldsviks kommunNej, vi har haft men har slutat med det.Ja, någon gång i veckan.
Östersunds kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Österåkers kommunNej.Vet ej.
Östhammars kommunNej, men det är på gång.Ja, dagligen.
Östra Göinge kommunNej, men det är på gång.Ja, någon gång i veckan.
Överkalix kommunNej.Nej.
Övertorneå kommun