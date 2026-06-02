Äldre som får fel medicin eftersom personalen inte förstår svenskan i anvisningarna. En äldre dam som serverades kattmat av hemtjänsten då hon och den anställda inte förstod varandra. Ambulanspersonal som inte fick svar på sina frågor av äldreboendets personal när de skulle ta hand om en äldre, eftersom personalen inte förstod vad de menade.

Kommunalarbetaren har undersökt hur vanligt det är att personal i äldreomsorgen har problem att göra sig förstådd gentemot arbetskamrater, äldre eller anhöriga. Över hälften av landets äldreomsorgschefer svarar att det är språkproblem minst en gång i veckan. 25 procent, däribland stora kommuner som Malmö, Norrköping och Sundsvall svarar att det uppstår sådana situationer varje dag.

För lite språk på utbildningarna

– Det blir ett problem om kollegor missförstår varandra eller vård- och omsorgstagare inte förstår det personalen säger. Det kan handla om att man tror att man förstått varandra men inte har gjort det, säger Lars-Ove Johansson som är direktör för vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun.

Han är kritisk till att man i dag kan gå en undersköterskeutbildning i Sverige och ändå sedan behöva fortbildning i svenska.

– Där måste kraven höjas på utbildningsanordnarna.

”Språklig mångfald kan vara bra”

Rebecca Andersson, som är hr-chef i Umeås äldreomsorg, håller med om att språket är ”en utmaning”.

– Jobbet kräver att man kan dokumentera och ta instruktion från en sjuksköterska till exempel.

Men hon lyfter också fram att den språkliga mångfalden kan vara en tillgång när det handlar om att ta hand om äldre med annat modersmål än svenska exempelvis.

Få svenskar tar jobben

Bakgrunden till språkproblemen bland personalen är att Sveriges kommuner i många år haft svårt att rekrytera folk till jobben i äldreomsorgen, bland annat på grund av låga löner och stressig arbetsmiljö.

– Vi har inte en arbetsmarknad som attraherar brett när det gäller äldreomsorgen, som Rebecca Andersson i Umeå säger.

De som har tagit jobben har ofta varit människor med utländsk bakgrund och enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner är i dag 37 procent av kommunernas undersköterskor och 53 procent av vårdbiträdena födda i ett annat land än Sverige.

Staten kräver bättre språkkunskaper

För att få bukt med språkproblemen kommer nu alltså ett språkkrav. Det här var ett förslag redan i Tidöavtalet och innebär en skyldighet för kommuner och privata utövare att arbeta för att personalen ska ha rätt språkkunskaper.

Kravet blir lag från 1 juli, men vad det innebär konkret på golvet för de anställda är fortfarande oklart och lär variera från arbetsplats till arbetsplats. Det enda som står i lagtexten är att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen talar språket bra, det är alltså inget krav på den enskilda anställda.

Peter Danielssons utredning som ligger till grund för den nya lagen lämnades över till äldreminister Anna Tenje (M) i december 2024.

Vanligt att personalen testas

Ett sätt som många kommuner jobbar med de anställdas språk är så kallade språktester. Kommunalarbetarens undersökning visar att 27 procent av kommunerna har sådana tester i dag och ännu fler, 29 procent, säger att tester är på gång. Det är en kraftig ökning jämfört med 2022 när vi senast ställde frågan. Då hade bara 7 procent av kommunerna infört språktester.

Ett exempel på en kommun som jobbar med språktester i dag är Uppsala där 300 medarbetare har språktestats under åren 2024 och 2025 och testerna kommer att utökas under nuvarande år.

”Syftet är inte bara att mäta språkkunskaper, utan att få en bättre bild av vilka stödinsatser som behövs. Vår utgångspunkt är att språktester ska bidra till utveckling, inte till att sortera bort människor”, skriver Uppsalas vård- och omsorgsdirektör Lenita Granlund i ett mejl.

Låg kvalitet på testerna

Men arbetsgivarnas entusiasm delas inte av universitetslektorerna Jasmine Bylund och Clara Palm som forskar om kommuners språktester vid Göteborgs universitet.

– Det finns en risk att språktesterna blir rättsosäkra. Testerna har sett väldigt olika ut och det finns ingen tydlig definition på vad språklig kompetens är i det här sammanhanget, vad de här testerna avser att mäta eller hur de ska bedömas, säger Clara Palm.

Även Socialstyrelsens utredare, Ragnhild Mogren Svensén, är tveksam till testerna.

– Testen som finns på marknaden är oftast allmänt hållna. De har inte alltid jättehög kvalitet. Men det betyder inte att Socialstyrelsen säger att man inte får använda testerna, säger Ragnhild Mogren Svensén.

Personalen får utbilda varandra

Ett annat vanligt sätt att försöka lösa språkproblemen är så kallade språkombud, där anställda som talar bra svenska utbildas i att stötta kollegor som har det svårare. Över 70 kommuner svarar i vår enkät att de arbetar med språkombud på olika sätt.

Regeringen har tillsatt pengar för att finansiera språkkravet, men arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner efterlyser en mer långsiktig finansiering.

Så har kommunerna svarat Här är frågorna kommunerna har svarat på:



1. Har er kommun språktest för att få jobb inom äldreomsorgen?



2. Förekommer det i din kommun att någon anställd inom äldreomsorgen på grund av språksvårigheter har svårt att göra sig förstådd gentemot kollegor, äldre och anhöriga? {{count}} träffar Sök i tabell Kommun Språktest? Språksvårigheter? Ale kommun Ja. Ja, dagligen. Alingsås kommun Alvesta kommun Nej, men det är på gång. Vet ej. Aneby kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Arboga kommun Nej. Ja, dagligen. Arjeplogs kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Arvidsjaurs kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Arvika kommun Nej. Ja, dagligen. Askersunds kommun Nej. Vet ej. Avesta kommun Ja. Ja, dagligen. Bengtsfors kommun Bergs kommun Nej. Ja, dagligen. Bjurholms kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Bjuvs kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Bodens kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Bollebygds kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Bollnäs kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Borgholms kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Borlänge kommun Borås stad Ja. Vet ej. Botkyrka kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Boxholms kommun Bromölla kommun Nej, vi har haft men har slutat med det. Ja, någon gång i veckan. Bräcke kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Burlövs kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Båstads kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Dals-Eds kommun Danderyds kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Degerfors kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Dorotea kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Eda kommun Nej. Ja, dagligen. Ekerö kommun Nej. Ja, dagligen. Eksjö kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Emmaboda kommun Enköpings kommun Eskilstuna kommun Ja. Ja, dagligen. Eslövs kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Essunga kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Fagersta kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Filipstads kommun Ja. Vet ej. Finspångs kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Flens kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Forshaga kommun Nej. Vet ej. Färgelanda kommun Nej, men det är på gång. Vet ej. Gagnefs kommun Ja. Nej. Gislaveds kommun Gnesta kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Gnosjö kommun Nej. Vet ej. Grums kommun Ja. Nej. Grästorps kommun Nej. Nej. Gullspångs kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Gällivare kommun Gävle kommun Göteborgs stad Götene kommun Habo kommun Nej. Nej. Hagfors kommun Nej, men det är på gång. Hallsbergs kommun Nej. Vet ej. Hallstahammars kommun Halmstads kommun Hammarö kommun Ja. Vet ej. Haninge kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Haparanda stad Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Heby kommun Nej. Vet ej. Hedemora kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Helsingborgs stad Nej. Ja, dagligen. Herrljunga kommun Hjo kommun Nej. Ja, dagligen. Hofors kommun Ja. Ja, dagligen. Huddinge kommun Hudiksvalls kommun Vet ej. Ja, dagligen. Hultsfreds kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Hylte kommun Håbo kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Hällefors kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Härjedalens kommun Nej, men det är på gång. Vet ej. Härnösands kommun Nej. Ja, dagligen. Härryda kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Hässleholms kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Höganäs kommun Nej. Ja, dagligen. Högsby kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Hörby kommun Nej. Nej. Höörs kommun Jokkmokks kommun Järfälla kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Jönköpings kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Kalix kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Kalmar kommun Nej. Ja, dagligen. Karlsborgs kommun Nej. Nej. Karlshamns kommun Ja. Vet ej. Karlskoga kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Karlskrona kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Karlstads kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Katrineholms kommun Kils kommun Kinda kommun Nej. Ja, dagligen. Kiruna kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Klippans kommun Nej, men det är på gång. Nej. Knivsta kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Kramfors kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Kristianstads kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Kristinehamns kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Krokoms kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Kumla kommun Nej. Vet ej. Kungsbacka kommun Ja. Vet ej. Kungsörs kommun Kungälvs kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Kävlinge kommun Nej. Nej. Köpings kommun Ja. Ja, dagligen. Laholms kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Landskrona stad Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Laxå kommun Nej. Nej. Lekebergs kommun Nej. Ja, dagligen. Leksands kommun Nej. Vet ej. Lerums kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Lessebo kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Lidingö stad Vet ej. Ja, någon gång i veckan. Lidköpings kommun Lilla Edets kommun Ja. Ja, dagligen. Lindesbergs kommun Ja. Ja, dagligen. Linköpings kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Ljungby kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Ljusdals kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Ljusnarsbergs kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Lomma kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Ludvika kommun Luleå kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Lunds kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Lycksele kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Lysekils kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Malmö stad Nej. Ja, dagligen. Malung-Sälens kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Malå kommun Mariestads kommun Nej. Vet ej. Markaryds kommun Nej, men det är på gång. Nej. Marks kommun Melleruds kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Mjölby kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Mora kommun Motala kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Mullsjö kommun Munkedals kommun Ja. Vet ej. Munkfors kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Mölndals stad Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Mönsterås kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Mörbylånga kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Nacka kommun Nej. Vet ej. Nora kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Norbergs kommun Ja. Vet ej. Nordanstigs kommun Nej. Vet ej. Nordmalings kommun Norrköpings kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Norrtälje kommun Vet ej. Vet ej. Norsjö kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Nybro kommun Nykvarns kommun Nej. Nej. Nyköpings kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Nynäshamns kommun Nej. Ja, dagligen. Nässjö kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Ockelbo kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Olofströms kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Orsa kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Orust kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Osby kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Oskarshamns kommun Ja. Ja, dagligen. Ovanåkers kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Oxelösunds kommun Pajala kommun Partille kommun Perstorps kommun Piteå kommun Ja. Ja, dagligen Ragunda kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Region Gotland (kommun) Nej. Ja, dagligen. Robertsfors kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Ronneby kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Rättviks kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Sala kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Salems kommun Sandvikens kommun Ja. Ja, dagligen. Sigtuna kommun Ja. Ja, dagligen. Simrishamns kommun Sjöbo kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Skara kommun Skellefteå kommun Ja. Vet ej. Skinnskattebergs kommun Nej. Vet ej. Skurups kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Skövde kommun Smedjebackens kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Sollefteå kommun Ja. Ja, dagligen. Sollentuna kommun Solna stad Nej. Ja, någon gång i veckan. Sorsele kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Sotenäs kommun Staffanstorps kommun Stenungsunds kommun Stockholms stad Nej, men det är på gång. Vet ej. Storfors kommun Nej, men det är på gång. Nej. Storumans kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Strängnäs kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Strömstads kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Strömsunds kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Sundbybergs stad Nej, vi har haft men har slutat med det. Ja, dagligen. Sundsvalls kommun Nej. Ja, dagligen. Sunne kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Surahammars kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Svalövs kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Svedala kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Svenljunga kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Säffle kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Säters kommun Ja. Ja, dagligen. Sävsjö kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Söderhamns kommun Söderköpings kommun Södertälje kommun Nej. Ja, dagligen. Sölvesborgs kommun Tanums kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Tibro kommun Nej, men det är på gång. Nej. Tidaholms kommun Nej. Vet ej. Tierps kommun Timrå kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Tingsryds kommun Tjörns kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Tomelilla kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Torsby kommun Nej. Ja, dagligen. Torsås kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Tranemo kommun Tranås kommun Ja. Vet ej. Trelleborgs kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Trollhättans stad Ja. Ja, någon gång i veckan. Trosa kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Tyresö kommun Ja. Nej. Täby kommun Töreboda kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Uddevalla kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Ulricehamns kommun Umeå kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Uppsala kommun Nej. Ja, dagligen. Uppvidinge kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Vadstena kommun Nej, men det är på gång. Vet ej. Vaggeryds kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Valdemarsviks kommun Vallentuna kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Vansbro kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Vara kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Varbergs kommun Nej, men det är på gång. Nej. Vaxholms stad Ja. Nej. Vellinge kommun Nej. Vet ej. Vetlanda kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Vilhelmina kommun Vimmerby kommun Vindelns kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Vingåkers kommun Ja. Ja, dagligen. Vårgårda kommun Vänersborgs kommun Vännäs kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Värmdö kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Värnamo kommun Nej, men det är på gång. Vet ej. Västerviks kommun Västerås stad Ja. Ja, dagligen. Växjö kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Ydre kommun Nej, men det är på gång. Nej. Ystads kommun Nej, men det är på gång. Nej. Åmåls kommun Ånge kommun Åre kommun Årjängs kommun Nej. Nej. Åsele kommun Åstorps kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Åtvidabergs kommun Nej, men det är på gång. Nej. Älmhults kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Älvdalens kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Älvkarleby kommun Ja. Ja, någon gång i veckan. Älvsbyns kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Ängelholms kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Öckerö kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Ödeshögs kommun Nej. Ja, någon gång i veckan. Örebro kommun Örkelljunga kommun Nej. Vet ej. Örnsköldsviks kommun Nej, vi har haft men har slutat med det. Ja, någon gång i veckan. Östersunds kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Österåkers kommun Nej. Vet ej. Östhammars kommun Nej, men det är på gång. Ja, dagligen. Östra Göinge kommun Nej, men det är på gång. Ja, någon gång i veckan. Överkalix kommun Nej. Nej. Övertorneå kommun Visa hela tabellen