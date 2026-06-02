Äldre hårt drabbade av dålig svenska i omsorgen – gäller tre av fyra kommuner
Tusentals anställda i svensk äldreomsorg har svårt att förstå de äldre eller sina kollegor. I en stor kartläggning kan Kommunalarbetaren visa att språksvårigheter är ett problem i tre av fyra kommuner.
Och i juli införs ett statligt språkkrav.
Äldre som får fel medicin eftersom personalen inte förstår svenskan i anvisningarna. En äldre dam som serverades kattmat av hemtjänsten då hon och den anställda inte förstod varandra. Ambulanspersonal som inte fick svar på sina frågor av äldreboendets personal när de skulle ta hand om en äldre, eftersom personalen inte förstod vad de menade.
Kommunalarbetaren har undersökt hur vanligt det är att personal i äldreomsorgen har problem att göra sig förstådd gentemot arbetskamrater, äldre eller anhöriga. Över hälften av landets äldreomsorgschefer svarar att det är språkproblem minst en gång i veckan. 25 procent, däribland stora kommuner som Malmö, Norrköping och Sundsvall svarar att det uppstår sådana situationer varje dag.
För lite språk på utbildningarna
– Det blir ett problem om kollegor missförstår varandra eller vård- och omsorgstagare inte förstår det personalen säger. Det kan handla om att man tror att man förstått varandra men inte har gjort det, säger Lars-Ove Johansson som är direktör för vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun.
Han är kritisk till att man i dag kan gå en undersköterskeutbildning i Sverige och ändå sedan behöva fortbildning i svenska.
– Där måste kraven höjas på utbildningsanordnarna.
”Språklig mångfald kan vara bra”
Rebecca Andersson, som är hr-chef i Umeås äldreomsorg, håller med om att språket är ”en utmaning”.
– Jobbet kräver att man kan dokumentera och ta instruktion från en sjuksköterska till exempel.
Men hon lyfter också fram att den språkliga mångfalden kan vara en tillgång när det handlar om att ta hand om äldre med annat modersmål än svenska exempelvis.
Få svenskar tar jobben
Bakgrunden till språkproblemen bland personalen är att Sveriges kommuner i många år haft svårt att rekrytera folk till jobben i äldreomsorgen, bland annat på grund av låga löner och stressig arbetsmiljö.
– Vi har inte en arbetsmarknad som attraherar brett när det gäller äldreomsorgen, som Rebecca Andersson i Umeå säger.
De som har tagit jobben har ofta varit människor med utländsk bakgrund och enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner är i dag 37 procent av kommunernas undersköterskor och 53 procent av vårdbiträdena födda i ett annat land än Sverige.
Staten kräver bättre språkkunskaper
För att få bukt med språkproblemen kommer nu alltså ett språkkrav. Det här var ett förslag redan i Tidöavtalet och innebär en skyldighet för kommuner och privata utövare att arbeta för att personalen ska ha rätt språkkunskaper.
Kravet blir lag från 1 juli, men vad det innebär konkret på golvet för de anställda är fortfarande oklart och lär variera från arbetsplats till arbetsplats. Det enda som står i lagtexten är att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen talar språket bra, det är alltså inget krav på den enskilda anställda.
Vanligt att personalen testas
Ett sätt som många kommuner jobbar med de anställdas språk är så kallade språktester. Kommunalarbetarens undersökning visar att 27 procent av kommunerna har sådana tester i dag och ännu fler, 29 procent, säger att tester är på gång. Det är en kraftig ökning jämfört med 2022 när vi senast ställde frågan. Då hade bara 7 procent av kommunerna infört språktester.
Ett exempel på en kommun som jobbar med språktester i dag är Uppsala där 300 medarbetare har språktestats under åren 2024 och 2025 och testerna kommer att utökas under nuvarande år.
”Syftet är inte bara att mäta språkkunskaper, utan att få en bättre bild av vilka stödinsatser som behövs. Vår utgångspunkt är att språktester ska bidra till utveckling, inte till att sortera bort människor”, skriver Uppsalas vård- och omsorgsdirektör Lenita Granlund i ett mejl.
Låg kvalitet på testerna
Men arbetsgivarnas entusiasm delas inte av universitetslektorerna Jasmine Bylund och Clara Palm som forskar om kommuners språktester vid Göteborgs universitet.
– Det finns en risk att språktesterna blir rättsosäkra. Testerna har sett väldigt olika ut och det finns ingen tydlig definition på vad språklig kompetens är i det här sammanhanget, vad de här testerna avser att mäta eller hur de ska bedömas, säger Clara Palm.
Även Socialstyrelsens utredare, Ragnhild Mogren Svensén, är tveksam till testerna.
– Testen som finns på marknaden är oftast allmänt hållna. De har inte alltid jättehög kvalitet. Men det betyder inte att Socialstyrelsen säger att man inte får använda testerna, säger Ragnhild Mogren Svensén.
Personalen får utbilda varandra
Ett annat vanligt sätt att försöka lösa språkproblemen är så kallade språkombud, där anställda som talar bra svenska utbildas i att stötta kollegor som har det svårare. Över 70 kommuner svarar i vår enkät att de arbetar med språkombud på olika sätt.
Regeringen har tillsatt pengar för att finansiera språkkravet, men arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner efterlyser en mer långsiktig finansiering.
Så har kommunerna svarat
Här är frågorna kommunerna har svarat på:
1. Har er kommun språktest för att få jobb inom äldreomsorgen?
2. Förekommer det i din kommun att någon anställd inom äldreomsorgen på grund av språksvårigheter har svårt att göra sig förstådd gentemot kollegor, äldre och anhöriga?
|Kommun
|Språktest?
|Språksvårigheter?
|Ale kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Alingsås kommun
|Alvesta kommun
|Nej, men det är på gång.
|Vet ej.
|Aneby kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Arboga kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Arjeplogs kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Arvidsjaurs kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Arvika kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Askersunds kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Avesta kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Bengtsfors kommun
|Bergs kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Bjurholms kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Bjuvs kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Bodens kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Bollebygds kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Bollnäs kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Borgholms kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Borlänge kommun
|Borås stad
|Ja.
|Vet ej.
|Botkyrka kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Boxholms kommun
|Bromölla kommun
|Nej, vi har haft men har slutat med det.
|Ja, någon gång i veckan.
|Bräcke kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Burlövs kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Båstads kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Dals-Eds kommun
|Danderyds kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Degerfors kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Dorotea kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Eda kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Ekerö kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Eksjö kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Emmaboda kommun
|Enköpings kommun
|Eskilstuna kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Eslövs kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Essunga kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Fagersta kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Falkenbergs kommun
|Falköpings kommun
|Falu kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Filipstads kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Finspångs kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Flens kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Forshaga kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Färgelanda kommun
|Nej, men det är på gång.
|Vet ej.
|Gagnefs kommun
|Ja.
|Nej.
|Gislaveds kommun
|Gnesta kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Gnosjö kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Grums kommun
|Ja.
|Nej.
|Grästorps kommun
|Nej.
|Nej.
|Gullspångs kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Gällivare kommun
|Gävle kommun
|Göteborgs stad
|Götene kommun
|Habo kommun
|Nej.
|Nej.
|Hagfors kommun
|Nej, men det är på gång.
|Hallsbergs kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Hallstahammars kommun
|Halmstads kommun
|Hammarö kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Haninge kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Haparanda stad
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Heby kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Hedemora kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Helsingborgs stad
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Herrljunga kommun
|Hjo kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Hofors kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Huddinge kommun
|Hudiksvalls kommun
|Vet ej.
|Ja, dagligen.
|Hultsfreds kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Hylte kommun
|Håbo kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Hällefors kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Härjedalens kommun
|Nej, men det är på gång.
|Vet ej.
|Härnösands kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Härryda kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Hässleholms kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Höganäs kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Högsby kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Hörby kommun
|Nej.
|Nej.
|Höörs kommun
|Jokkmokks kommun
|Järfälla kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Jönköpings kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Kalix kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Kalmar kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Karlsborgs kommun
|Nej.
|Nej.
|Karlshamns kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Karlskoga kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Karlskrona kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Karlstads kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Katrineholms kommun
|Kils kommun
|Kinda kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Kiruna kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Klippans kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Knivsta kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Kramfors kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Kristianstads kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Kristinehamns kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Krokoms kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Kumla kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Kungsbacka kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Kungsörs kommun
|Kungälvs kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Kävlinge kommun
|Nej.
|Nej.
|Köpings kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Laholms kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Landskrona stad
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Laxå kommun
|Nej.
|Nej.
|Lekebergs kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Leksands kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Lerums kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Lessebo kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Lidingö stad
|Vet ej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Lidköpings kommun
|Lilla Edets kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Lindesbergs kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Linköpings kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Ljungby kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Ljusdals kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Ljusnarsbergs kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Lomma kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Ludvika kommun
|Luleå kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Lunds kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Lycksele kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Lysekils kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Malmö stad
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Malung-Sälens kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Malå kommun
|Mariestads kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Markaryds kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Marks kommun
|Melleruds kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Mjölby kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Mora kommun
|Motala kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Mullsjö kommun
|Munkedals kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Munkfors kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Mölndals stad
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Mönsterås kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Mörbylånga kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Nacka kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Nora kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Norbergs kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Nordanstigs kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Nordmalings kommun
|Norrköpings kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Norrtälje kommun
|Vet ej.
|Vet ej.
|Norsjö kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Nybro kommun
|Nykvarns kommun
|Nej.
|Nej.
|Nyköpings kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Nynäshamns kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Nässjö kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Ockelbo kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Olofströms kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Orsa kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Orust kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Osby kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Oskarshamns kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Ovanåkers kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Oxelösunds kommun
|Pajala kommun
|Partille kommun
|Perstorps kommun
|Piteå kommun
|Ja.
|Ja, dagligen
|Ragunda kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Region Gotland (kommun)
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Robertsfors kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Ronneby kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Rättviks kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Sala kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Salems kommun
|Sandvikens kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Sigtuna kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Simrishamns kommun
|Sjöbo kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Skara kommun
|Skellefteå kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Skinnskattebergs kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Skurups kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Skövde kommun
|Smedjebackens kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Sollefteå kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Sollentuna kommun
|Solna stad
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Sorsele kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Sotenäs kommun
|Staffanstorps kommun
|Stenungsunds kommun
|Stockholms stad
|Nej, men det är på gång.
|Vet ej.
|Storfors kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Storumans kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Strängnäs kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Strömstads kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Strömsunds kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Sundbybergs stad
|Nej, vi har haft men har slutat med det.
|Ja, dagligen.
|Sundsvalls kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Sunne kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Surahammars kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Svalövs kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Svedala kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Svenljunga kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Säffle kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Säters kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Sävsjö kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Söderhamns kommun
|Söderköpings kommun
|Södertälje kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Sölvesborgs kommun
|Tanums kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Tibro kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Tidaholms kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Tierps kommun
|Timrå kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Tingsryds kommun
|Tjörns kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Tomelilla kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Torsby kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Torsås kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Tranemo kommun
|Tranås kommun
|Ja.
|Vet ej.
|Trelleborgs kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Trollhättans stad
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Trosa kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Tyresö kommun
|Ja.
|Nej.
|Täby kommun
|Töreboda kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Uddevalla kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Ulricehamns kommun
|Umeå kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Upplands Väsby kommun
|Upplands-Bro kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Uppsala kommun
|Nej.
|Ja, dagligen.
|Uppvidinge kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Vadstena kommun
|Nej, men det är på gång.
|Vet ej.
|Vaggeryds kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Valdemarsviks kommun
|Vallentuna kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Vansbro kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Vara kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Varbergs kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Vaxholms stad
|Ja.
|Nej.
|Vellinge kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Vetlanda kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Vilhelmina kommun
|Vimmerby kommun
|Vindelns kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Vingåkers kommun
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Vårgårda kommun
|Vänersborgs kommun
|Vännäs kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Värmdö kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Värnamo kommun
|Nej, men det är på gång.
|Vet ej.
|Västerviks kommun
|Västerås stad
|Ja.
|Ja, dagligen.
|Växjö kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Ydre kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Ystads kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Åmåls kommun
|Ånge kommun
|Åre kommun
|Årjängs kommun
|Nej.
|Nej.
|Åsele kommun
|Åstorps kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Åtvidabergs kommun
|Nej, men det är på gång.
|Nej.
|Älmhults kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Älvdalens kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Älvkarleby kommun
|Ja.
|Ja, någon gång i veckan.
|Älvsbyns kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Ängelholms kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Öckerö kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Ödeshögs kommun
|Nej.
|Ja, någon gång i veckan.
|Örebro kommun
|Örkelljunga kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Örnsköldsviks kommun
|Nej, vi har haft men har slutat med det.
|Ja, någon gång i veckan.
|Östersunds kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Österåkers kommun
|Nej.
|Vet ej.
|Östhammars kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, dagligen.
|Östra Göinge kommun
|Nej, men det är på gång.
|Ja, någon gång i veckan.
|Överkalix kommun
|Nej.
|Nej.
|Övertorneå kommun