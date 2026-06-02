Artikeln i korthet Utlandsfödda får allt mindre att leva på när de går i pension, visar en granskning gjord av försäkringsbolaget Folksam. De invandrare som kom hit på 80-talet fick inte så mycket sämre pension än genomsnittet för svenskfödda. I dag skiljer det nästan 6000 kronor i pension mellan grupperna. Orsaken är framförallt att de som invandrat till Sverige senare har jobbat färre år och haft lägre inkomster. Läs mer

Försäkringsbolaget Folksam har granskat hur pensionen blir för utlandsfödda som bott i Sverige i 30 år. Slutsatsen är att det skett en stor försämring för den här gruppen.



Gapet ökar också mellan utlandsfödda och svenska pensionärer.

Invandrare födda 1937, som gick i pension under det gamla pensionssystemet, fick i snitt 600 kronor mindre (i 2024 års priser) i total pension före skatt jämfört med svenskfödda pensionärer i samma årskull.



De invandrare som gått i pension de senaste åren, till exempel gruppen födda 1957, fick 5700 kronor mindre.

Det handlar om utlandsfödda som kom till Sverige efter 1975, och alltså bott här i mer än 30 år.

– Pensionen har försämrats katastrofalt för den här gruppen, säger Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman.

Svårare att få jobb

Orsaken är en kombination av att de jobbat för lite och med för låg lön. De invandrare som kom till Sverige på 80-talet fick ofta snabbt jobb, men idag tar det lång tid för många att komma in på arbetsmarknaden.

– Det största bekymret är deras extremt låga inkomster, säger Håkan Svärdman.

Liten ordlista om pension Allmän pension: All den statliga pension som betalas ut av pensionsmyndigheten, till exempel inkomstpension och garantipension.

All den statliga pension som betalas ut av pensionsmyndigheten, till exempel inkomstpension och garantipension. Garantipension: Statlig pension som ges till de som haft låg lön

Statlig pension som ges till de som haft låg lön Tjänstepension: Pension som arbetsgivaren betalar in. Betalas ut av tjänstepensionsbolag.

Pension som arbetsgivaren betalar in. Betalas ut av tjänstepensionsbolag. Bostadstillägg: Statligt bostadsstöd till de med låga pensioner

Statligt bostadsstöd till de med låga pensioner Äldreförsörjningsstöd: Statligt stöd till dem med riktigt låga pensioner för att de ska ha en skälig levnadsnivå Läs mer



Det som också påverkat invandrares pensioner är att pensionssystemet förändrats. Tidigare baserades pensionen på de 15 år man hade bäst inkomst, idag räknas hela livsinkomsten.

Dessutom får utlandsfödda idag mindre garantipension om de inte bott i Sverige i 40 år.

En annan orsak till invandrares låga pensioner är tjänstepensionen. Utlandsfödda har oftare jobbat på arbetsplatser utan kollektivavtal där arbetsgivaren inte betalar in någon tjänstepension.

– Många har jobbat inom serviceyrken som hotell- och restaurang där bara 50 procent av arbetsgivarna betalar in tjänstepension, säger Håkan Svärdman.



Skillnaden totalt sett mellan svenskfödda och utrikesfödda är dock liten när det gäller de som helt saknar tjänstepension: 81 procent mot 88 procent för alla pensionärer.

Kravet på politikerna

Folksam varnar för en allt större ekonomisk utsatthet bland utlandsfödda pensionärer om inget görs.

Därför vill man att regeringen satsar på:

Att fler invandrare börjar jobba tidigare.

Höjd utbildningsnivå bland utrikes födda.

Förbättrade arbetsvillkor för den här gruppen, med kollektivavtal, fasta jobb och tjänstepension.

Folksam lyfter också sina allmänna krav på stärkta pensioner, som att arbetsgivarna behöver betala in mer i avgifter och att staten ska använda mer av överskottet i pensionssystemet till att höja pensionerna.



Det går ju resonera att det är rättvist att man får lägre pension om man jobbat färre år i Sverige, och bidragit mindre till staten?

– Ja, men invandrargruppen drabbas mer av bristerna i pensionssystemet, säger Håkan Svärdman och pekar på att låginkomsttagare i dag inte får bättre pension jämfört med de som aldrig jobbat.

Förändra garantipensionen

Folksam har länge varit kritiska till att den som inte jobbat alls i dag kan få ut nästan lika mycket som en låginkomsttagare som jobbat ett helt liv.

Det gäller alla, inte bara utlandsfödda, och beror på att staten kompenserar de med låg pension genom att betala ut garantipension.

– Det är märkligt att den som jobbat 30 år i Sverige inte får ut mer än den som bott här i 40 år och inte jobbat alls, säger Håkan Svärdman.



Politikerna måste göra det mer lönsamt att jobba för sin pension.



– Då kommer också behovet av garantipension och bostadstillägg att minska.

Får 5600 kronor mindre Folksam har jämfört vilken pension utrikes födda fick tidigare, jämfört med i dag. En invandrare född 1937 fick i snitt 19 774 kronor i pension före skatt (i 2024 års priser).



Det var i snitt 650 kronor mindre än en svenskfödd pensionär.



De utlandsfödda som gått i pension de senaste åren (födda 1957) får i snitt 17 370 kronor i pension före skatt. Snittet för en svenskfödd pensionär är 23 057 kronor före skatt.



Pensionsmyndigheten visade i en analys 2016 att invandring generellt bidrar till pensionssystemet genom ökade pensionsavgifter från arbetsgivare. Samtidigt ökar invandring statens utgifter för bland annat garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Läs mer