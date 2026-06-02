Ny typ av regel vann guldmedalj

Det säger Thomas Viktorsson, kategorichef Gyproc, om den prisvinnande hybridregeln som tagits fram i miljöarbetets tecken och som är ett alternativ till plåt.

– Ja, tanken är ”bort med de smutsiga plåtreglarna”. Vår hybrid har 81 procent mindre CO2- påverkan än en av plåt.

Thomas Viktorsson, kategorichef Gyproc.

Regeln består av två tunnare längder av trä som sitter ihop med en vikbar metallplatta.

Den kommer i platta paket och viks till en regel med standardmåtten 70, 95, 120 och 145.

Än så länge handlar det om enbart om stående reglar upp till fyra meters längd.

Torrt lim på spetsarna

För snickaren har det tagits fram en särskild ”häftpistol” med klammer som skjuter fast gipsskivan. Klammerns utformning och ett speciellt torrt lim på spetsarna som aktiveras av friktion ska ge stadighet.

– Elektriker fäster sina dosor som vanligt med dosfästen, säger Thomas Viktorsson.

Jo, tänker undertecknad, men det krävs just vinklade plåtfästen vid montage, spika i sidled på gammalt hederligt sätt lär bli svårt då träet är tunt och inte ger motstånd för hammaren. Med långa skruv finns nog också risk att den tunna regeln spricker, tänker jag utan att ha haft möjlighet att testa.

Miljötänk

Ett annat problem lär bli att komma åt att fästa slang/rör vettigt; korta skruvar till klammer skruvade från sidan… njae… Strips runt hela stolpen… njae…

Här finns möjlighet för elektriker och leverantörer att hitta nya lösningar i form klammer, stripsfästen, lim eller annat.

Däremot blir rördragningen förstås enklare då du inte behöver fastna i stålregelns stansade hål.

2,5 gånger dyrare än en vanlig regel, men i projekt där miljötänket står högt lär hybridregeln antagligen bli en vanlig syn framöver.