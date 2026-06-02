Första gången jag lyssnade på Fördomspodden var det nästan svårt att förstå att ett koncept kunde vara så bra.

Det är ju underbart när folk har teorier om en. Smickrande för alla inblandade!

Emil Persson verkade ha tillgång till en hemlig formel där informationen om andra människor som hela tiden trycks ner i halsen på oss fick komma till sin rätt.

Det var skönt att inte längre behöva låtsas som om vi tänkte på något annat än hur man framställer sig själv och vad som döljer sig därunder.

Att det var det här formatet, typ nästan omgjort till teve, som SVT valde för att skapa mysunderhållning om politiker inför valåret var jag alltså inte negativ till.

Sverige har för många partier

Sverige har alldeles för många partier och därav alldeles för många partiledare. Att vi ska göra någon typ av kändisar av dem alla är för mycket begärt.

Jag bryr mig om tre av dem och har aldrig träffat någon som bryr sig om fler än fyra av dem.

Men just därför, för att vi har för många partiledare med för stela och för förbestämda talpunkter, är det bra att de försätts i denna situation.

Fördomsshowen är för det mesta mycket mindre mysigt än sin poddförlaga.

Det är i stället folkets revansch. Ingen gäst kan vinna.

Ska partiledarna verkligen visa hur bekväma de är med att ljuga, samtidigt som det kanske är för mycket begärt att man ska vara ärlig när målet är klick och förnedring?

Det har annars varit svårt att verka skön i Fördomsshowen, vilket bidragit till ett mer jämlikt samhälle.

Vissa, som jag inte nämner vid namn eftersom jag är feminist, har försökt lösa allt genom att helt enkelt flörta med programledaren.

De kan, till exempel, förklara sina barns system för veckopeng med samma mimik som om man var på en riktigt bra dejt,

Men det är få förunnat.

Töntar i skolan

Jag tror att många politiker går runt med en självbild som baseras på att de var töntar i skolan och nu har sin revansch.

Det stör mig, för skolgången är en så kort del av livet och makthavare borde, då och då, liksom i rättvisans namn, behöva bli töntar igen.

Högstadiemobbningen måste få återuppstå i en halvtimme, innan mobbarna återgår till sina numera maktlösa, långa liv. Det är rättvist.

Vi ser på Fördomsshowen i hopp om en politiker som leder och inte låter sig ledas. Vi har en dröm: att en dag få rösta på någon som är smartare än SVT:s fredagsunderhållning.

Det finns också, som väljare, användbar information att hämta i formatet.

Har dessa människor någon som helst aning om hur de framstår? Och hur väl lyckas de behålla kontrollen i fritt fall?

Beklämmande med sex

Att Johan Pehrson, när det begav sig, inte kunde undvika att förknippas med orden “skrumpen stump i hand” i Fördomspodden, är liksom symboliskt för hans politiska gärning.

Det enda som jag tycker har varit lite beklämmande med Fördomsshowen är sexet. Och då menar jag inte hur någon inte nämnd vid namn – eftersom jag är feminist – jobbar med ögonkontakt.

Jag menar de närgångna frågorna om det intima livet.

Såklart är de en viktig komponent av högstadiemobbning, Mentalt vill vi ju befinna oss någonstans mellan Jontes toalettdop och klottret på Hanna i 8D:s skåp och fundera på vem som är incel (lol).

Men det har varit så deppig stämning kring det där med sexfrågorna.

Det är så svårt att få folk att svara, och obekvämt att vilja ha svar.

Och ska politiker verkligen vägra svara på ett sätt som låter antyda att svaren är rent och skärt guld, helt flippade, Berghain på en tisdag? Eller ska de inte svara alls, och låta publiken motvilligt dra sina egna slutsatser?

Deppig bild av heterosexualiteten

För det har varit en rätt deppig bild av heterosexualiteten som skymtat fram, både hos produktionen och gästerna.

Självklart tycker Jimmie Åkesson att en porrjingel låter bekant.

Självklart antas Ulf Kristersson vara asexuell eftersom han, till skillnad från så många män, är mer normativt gullig än sin fru.

Självklart tvingas Simona Mohamsson redovisa sina förhållanden.

Och självklart måste vänstertjejer intyga att de inte får orgasm oftare än sina pojkvänner, för vart är världen annars på väg?

Det har helt enkelt funnits en jävla ångest på skärmen när ämnet kommer på tal.

Och så, just som svenska folket skulle förlika sig med att kärlekens mest konkreta form inte blev vackrare skildrad än såhär i valrörelsen 2026, kom hon.

Centerkvinnor har rätt till sexualitet

Elisabeth Thand Ringqvist, som inte direkt lever rent free i det allmänna medvetandet, snarare betalar marknadshyra, behövde dra till med något.

Hon visste det. Så hon svarade öppet på sexfrågorna.

Paff insåg jag att min intersektionella förståelse av förtryck sträcker sig så långt att jag tycker att centerkvinnor har rätt till sexualitet.

Och hon gjorde det liksom rakt upp och ner. Programledaren sa typ; Visst är det jobbigt att killar vill ha sex, och hon sa nej.

Hon verkade kär.

Det var som om hela högstadiets logik ställdes på ända. Det var inga konstigheter för henne, och om det var något som var konstigt var det väl att någon utomstående undrade.

Skammen var inte hennes, den fanns inte ens.

Gav skolbyggnaden fingret

Det var som om Thand Ringqvist lämnade skolbyggnaden, vände sig om och gav den fingret.

Hon är fri nu, hon behöver aldrig mer gå med på deras regler.

Jag kommer inte att rösta på Centerpartiet, jag är inte störd.

Men lika beklämmande som det har varit att se politikerna som mobbade barn, lika fint var det att se en av dem liksom bli en människa.

Och ja, jag är medveten om att Miljöpartietavsnittet inte sänts än. Men fördomar om miljöpartister är tyvärr walk-over.