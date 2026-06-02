Att allt fler svenskar tecknar privata sjukvårdsförsäkringar påverkar andras tillgång till vård, visar en granskning gjord av SVT.

Det som tidigare beskrivits som ett effektivt sätt att avlasta den offentliga vården visar sig nu ha helt motsatt effekt.

Motbevisar gamla sanningar

Argumentet för har låtit ungefär så här: Låter vi enklare fall gå före på ett privat rullband så lösgör det offentliga resurser för de lite mer komplexa fallen.

I praktiken alltså: låter vi dessa hyfsat rika och friska personer köpa sig förbi kön så kommer multisjuka och äldre att få vård snabbare.

Trots att många varit skeptiska har denna bild satt sig. Oron inför att en patient som fastnat i vårdkön också ska samsas med den som dragit ledbandet under ett maraton har helt enkelt skrämt mer än själva gräddfilen.

Nu visar det sig dock att skeptikerna hade rätt.

De privata försäkringarna som låter vissa få vård genom privata kliniker har inte alls gjort det bättre för någon annan än just dem som får gå före.

Rundar kön in i offentlig specialistvård

Hur då?

Jo, den som har en privat försäkring får en snabbare väg in till vård.



Färre ”försök igen i morgon, tiderna är slut” i vårdcentralens växel.

Desto fler snabbspår till att få prata med en läkare, bli bedömd och, vid behov, ta sig vidare för specialistvård och eventuell diagnos.

En person som kan få vård visar sig också söka mer vård – även om man kanske inte har behov av det.

Skrivs det sedan en remiss så går denna in i samma offentliga vårdsystem som kreti och pleti köar till. Men kreti och pleti fick ingen snabbkontakt in och behöver alltså köa för att ens hamna i kön.

Sedan har vi ju så klart kruxet med kompetens.

En kirurg som genomför enklare ingrepp på privata kliniker är ju inte tillgänglig för att operera på patienter inom ramen för det offentliga.

”Problemet är att det i dag innebär att andra patienter fastnar längre ifrån vård och att de riskerar att dö i vårdkön i stället. Och med ett system där bara vissa kan köpa sig förbi så kan vi i dag inte garantera vård efter behov”, skriver Karina Cubilla.

Vården blir ojämlik

SVT:s granskning visar att de som drabbas allra hårdast är människor med lägre inkomster. Det är alltså inte äldre och multisjuka som man tidigare trott (även om inkomst så klart hänger ihop med sjukdom och ålderdom).

Granskningen är också ett grundskott mot alla försök att beskriva de privata vårdförsäkringarna som något annat än vad de alltså är.

Ändå kommer många att sparka bakut och rida ut till det dysfunktionella systemets försvar. De aktörer som gör pengar i gräddfilen kommer att försvara sin rätt att tjäna pengar.

Men det kan också röra sig om helt vanliga människor som inte alls drivs av vare sig ekonomiska incitament eller ideologiska övertygelser.

Massor av patienter har i Sverige fått både diagnoser och vård snabbare med hjälp av privata sjukvårdsförsäkringar.

Alla kan inte teckna sjukvårdsförsäkring

En sådan person funderar sannolikt ofta kring alternativet: ”Vad hade hänt om möjligheten inte funnits? Hade jag dött i vårdkön?”

Problemet är att det i dag innebär att andra patienter kommer längre ifrån vård och att de riskerar att dö i vårdkön i stället.

Och med ett system där bara vissa kan köpa sig förbi så kan vi i dag inte garantera vård efter behov.

Men om alla bara tecknar en sjukvårdsförsäkring, är inte problemet ur världen då? Så enkelt är det tyvärr inte heller. Alla kan inte teckna en sådan.

Saker som tidigare diagnoser och ålder kan stå i vägen. Många delar av vården omfattas inte, däribland akutvård och förlossningsvård.

Orättvist och förljuget

Vinnarna är de som har råd och möjlighet att teckna en försäkring.

Och, så klart, privata aktörer som kan anställa människor vars utbildning vi bekostat med våra gemensamma resurser och som kan välja bort patienter som är för krångliga, sjuka och dyra.

Frågan är alltså inte om den privata vården är bättre eller sämre för den enskilde utan vilken sorts vårdsystem vi vill ha.

Den som försvarar detta kan inte längre påstå att den tror på vård efter behov.

Det som nu växer fram är ett a-lag och ett b-lag, där plånbok, avtal via jobbet och grundhälsa går före faktiska vårdbehov.

Det lämnar människor efter sig och är något helt annat än en jämlik vård efter behov.