Riksdagsvalet närmar sig och vi är många på arbetsplatserna och i fackföreningsrörelsen som vill dumpa Tidöregeringen.

Som förtroendevalda möter vi dagligen konsekvenserna av högerpolitiken på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden.

Tidö har förvärrat svenska livsvillkor

Vi ser de personliga tragedier som följer av ökande fattigdom, växande ekonomisk otrygghet och ett allt hårdare och mer upptrissat tempo på många arbetsplatser.

Skenande elpriser, matpriser och chockhöjda hyror har urholkat vår köpkraft, samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast på historiskt höga nivåer.

Tidöpartiernas iskalla klasspolitik har förvärrat situationen genom skattesänkningar för de välbeställda medan välfärden fortsätter gå på svältkost.

De som blivit arbetslösa eller sjuka har dessutom straffats dubbelt genom försämrad a-kassa och sjukersättning.

Så här kan det inte fortsätta. Sverige behöver en ny riktning som sätter välfärd och trygghet främst.

Utan V hade S infört marknadshyror

Vi behöver bättre villkor i arbetslivet, fler arbetstillfällen och en politik som tar klimatomställningen på allvar.

Mot den bakgrunden oroas vi av att Socialdemokraterna redan nu signalerar att de föredrar uppgörelser högerut framför att styra med vänstern.

Vi har redan sett vad detta innebär i praktiken: Förra mandatperioden drev Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna igenom försämringar av anställningstryggheten och avskaffade värnskatten.

Förslaget om marknadshyror – som hade lett till chockhöjda hyror – stoppades bara därför att Vänsterpartiet fällde regeringen.

Vad händer med vallöften i förhandlingar högerut?

Vi frågar oss vidare vad som händer med vallöften i förhandlingar med högerpartier: Hur tungt kommer kravet på att avskaffa karensavdraget väga?

Vem tror på förbättrad a-kassa och återupprättad aktiv arbetsmarknadspolitik med Centerpartiet?

Och vad händer med rätten till sympatiåtgärder om högerpartierna kräver ”proportionalitetsprincip” – kommer S då återigen kompromissa?

Socialdemokraterna vädjar nu till högern om blocköverskridande samarbete för att slippa vänsterns politik, samtidigt som man vill ha vänsterns mandat.

Oacceptabelt att bana väg för högerpolitik

En sådan politik kommer inte att stoppa högerkantringen av samhället, utan snarare bana väg för fortsatta framgångar för den radikala högern.

Vänsterpartiet accepterar inte detta.

Löntagarnas trygghet får inte bli en förhandlingsbricka. En ny politisk riktning kräver ett starkt mandat för vänstern i höstens val.

Vi är övertygade om att det ligger i hela fackföreningsrörelsens och alla löntagares gemensamma intresse.

Så att vi kan avskaffa karensdagen, stärka välfärden och se till att våra arbetskamrater får stanna i Sverige.

Ciczie Weidby (V) Arbetsmarknadspolitisk talesperson Patrik Strand Aktiv i Kommunal Anna Bergström Aktiv i Seko Maria Wåhlin Aktiv i Kommunal Björn Molin Aktiv i Transport Kristoffer Wolke Aktiv i Kommunal Sanna Olsson Lärarvänstern