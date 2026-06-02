”Du behövs – nu anmäler vi verkligheten i äldreomsorgen!”

Det är dags att vi slutar vara tysta. Nu ska vi visa hur verkligheten ser ut i äldreomsorgen. Nu tar vi en vecka och gör det tillsammans – alla vi som arbetar i äldreomsorgen.

Under nästa vecka (vecka 24) den 8–14 juni, skriver vi tillbud på det vi annars löser i tysthet: underbemanning, ensamarbete, uteblivna raster, trasiga hjälpmedel, larm och telefoner som inte fungerar.

Vi gör en tillbudsvecka.

Ett upprop från golvet i vården

Jag tror att vi tillsammans kan skapa något större. Ett gemensamt upprop från golvet i vården. Ett fredligt men kraftfullt sätt att visa hur äldreomsorgen faktiskt ser ut bakom siffrorna och budgetarna.

Vården har gått på knäna under lång tid. Det är inte längre en tillfällig kris – det har blivit ett normaltillstånd.

Och när pressen aldrig lättar händer något farligt: människor ger upp. Kollegor lämnar yrket.

Även de mest engagerade undersköterskorna, de som arbetar med hela hjärtat, börjar tappa orken och engagemanget när de år efter år förväntas göra det omöjliga.

Men våra arbetsvillkor är inte bara en fråga för personalen – de handlar också om patientsäkerhet och människovärde.

Vi har redan ett verktyg – låt oss använda det

Ett av våra starkaste verktyg finns redan: tillbudsanmälan. Problemet är att vi ofta låter bli att skriva, för att vi inte hinner, inte orkar eller har vant oss vid att det ändå inte händer något.

Nu uppmanar jag alla som arbetar i äldreomsorgen att använda det. Låt oss gå samman nationellt under en vecka för att dokumentera verkligheten precis som den ser ut.

Vi sätter oss ner och skriver tillbud. Vi skriver dem som en protest och hänvisar till nedskärningar och känslan att inte räcka till. Inte för att skapa kaos – utan för att synliggöra sanningen.

Nu räcker det!

Vi är trötta på att höra ord som ”grundbemanning” användas som ursäkt för att ständigt arbeta på gränsen till det ohållbara.

Vi är trötta på att acceptera ensamarbete som standard. Vi vill ha fler kollegor, rimliga arbetsvillkor och en vård där både personal och patienter kan känna trygghet.

Det här är vårt sätt att säga: nu räcker det. Om vi fortsätter att vara tysta kommer ingenting att förändras.

Därför skriver vi. Tillbud för tillbud, arbetsplats för arbetsplats, tills verkligheten inte längre går att blunda för.

Michaela Joselid undersköterska, Mölndal

Vad är ett tillbud – och hur rapporterar man? Vad är ett tillbud? Ett tillbud är en händelse där ingen skadar sig eller blir sjuk just då, men där sjukdom/skada hade kunnat uppstå eller kan uppstå längre fram. Ett tillbud kan till exempel vara: Brister i planeringen som gör att du inte kan ta lunch.

För få kollegor på jobbet gjorde att du fick en alldeles för tung arbetsbelastning.

Ett blött golv som du hade kunnat halka på. Vad är en tillbudsrapport? En tillbudsrapport är en kort beskrivning av en händelse på jobbet, som du skriver och lämnar till din chef eller i ett system. Hur rapporterar jag ett tillbud? Många arbetsgivare har särskilda system där man ska rapportera in tillbud, som till exempel IA, MA, Stella med flera. Men det finns faktiskt inga lagkrav på i vilken form rapporten ska vara. Det ska gå lika bra att skriva rapporten på en papperslapp eller i ett sms till arbetsgivaren. Kommunals tillbudsmall För att underlätta har Kommunal tagit fram en mall som du kan utgå ifrån när du skriver din tillbudsrapport. Läs mer här. Källa: Kommunal.se Läs mer

