Den som vägrar språktest kan förlora jobbet

Arbetsgivaren har rätt att be dig göra ett språktest för att se om du passar att jobba i äldreomsorgen.

1 Vilka språkkunskaper krävs?

Det som behövs är de kunskaper i svenska som krävs för att arbeta i äldreomsorgen och som behövs för att genomföra de insatser som brukarna ska ha. Arbetsgivarna ska från den 1 juli arbeta för att vårdpersonalen har kunskaper i nivå med B2 enligt skalan GERS.

2 Är man skyldig att göra språktest?

Nej, lagen säger inte att du måste göra ett språktest för att bli anställd. Arbetsgivaren kan anställa dig först och sedan hjälpa dig att bli bättre på svenska. Arbetsgivaren har däremot rätt att be dig göra ett test för att se om du passar för jobbet.

Om du är anställd är det troligt att du är skyldig att göra språktest.

Lagen säger att din arbetsgivare måste hjälpa personalen att bli bättre på svenska. För att veta vem som behöver hjälp, kan arbetsgivaren be dig göra ett test. Du som är anställd måste följa de regler och uppgifter som arbetsgivaren ger dig på jobbet.

3 Vad händer om man vägrar?

Om du söker ett jobb och säger nej till att göra ett språktest, kan arbetsgivaren bestämma sig för att inte anställa dig. De behöver kunna se om du passar för jobbet, och testet kan vara en del av det.

Om du redan har ett jobb och vägrar göra ett test, kan det ses som att du vägrar att arbeta. Då kan du först få en varning. Om du fortsätter att vägra kan du i värsta fall förlora jobbet.

4 Kan jag bli av med jobbet?

Nej, du ska inte bli av med jobbet bara för att din svenska inte är tillräckligt bra just nu. Lagen är till för att din arbetsgivare ska ge dig stöd och utbildning, så att du kan bli bättre. Tanken är att du ska utvecklas på jobbet, inte att du ska bli uppsagd.

5 Kan jag bli av med jobbet om jag inte når tillräckliga kunskaper i svenska?

Lagen säger att du först ska få hjälp. Men om du har fått mycket hjälp och utbildning från din chef, men din svenska ändå inte är tillräckligt bra för att kunna göra jobbet på ett säkert sätt, kan det bli ett problem. Då kan det hända att du förlorar jobbet, men det är det sista steget och ingen automatisk följd av lagen.

6 Kan arbetsgivaren säga att jag måste läsa svenska efter jobbet?

Nej, det är inte meningen att du ska läsa svenska utanför arbetstid. Tanken är att du ska plugga svenska på din arbetstid och få lön som vanligt. Utbildningen är en del av ditt jobb.

7 Omfattas timanställda av språkkravet?

Ja. Lagen gäller för all personal som jobbar direkt med de äldre. Det spelar ingen roll om du har fast jobb eller är timanställd. Det viktiga är vad du gör på jobbet.

8 Kan den som är timanställd kräva språkstöd?

Ja. Eftersom lagen gäller för dig som är timanställd, har du också rätt att få hjälp med svenskan om du behöver det.

9 Vad kan jag göra om mina kollegor inte förstår mig?

Du bör prata med ditt fackliga ombud och din chef. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har de språkliga förutsättningarna att kunna kommunicera med varandra. Därför ska arbetsgivaren erbjuda möjligheter till stöd och utbildning.

10 Kan ett skyddsombud göra en anmälan?

Ja. Om många har svårt med svenska kan det bli stressigt och osäkert på jobbet. Det bidrar ofta till en dålig arbetsmiljö.

Källa: Kommunal

Vad är språkkravet? Ett lagkrav om att arbetsgivaren är skyldig att arbeta för att äldreomsorgens personal ska kunna svenska bra. Börjar gälla 1 juli 2026. Lagen säger inte hur arbetsgivaren konkret ska göra för att personalens svenska ska bli bättre. För att göra det möjligt att jobba med språket har staten höjt statsbidragen och kommunerna kan även söka pengar ur det så kallade Äldreomsorgslyftet. Läs mer