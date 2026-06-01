Svenska missionärer tystade ned massaker i Kongo

När svenska missionärer började resa till Kongostaten i slutet av 1800-talet visste de flesta av dem knappt vad de gav sig in på.

De var förblindade av berättelser om ”upptäcktsresanden” Henry Morton Stanley och pionjärernas sagor om hur fantastiskt det var att missionera.

Det systematiska förtryck som den belgiske kungen Léopold II utövade mot befolkningen utelämnades. Missionsförbundets utsända de första decennierna var ofta enkla människor från landsbygden.

Många hade inte tidigare varit långt ifrån sin hemtrakt, och avståndet till Kongo var svårgreppat på en skala mellan avståndet till Kontinentaleuropa och månen.

Rörelsen utnyttjade deras äventyrslust i en tid när valet annars stod mellan att ta över plogen efter föräldrarna eller söka lyckan i de framväxande industristäderna.

Sekteristisk församlingsmiljö

Det är svårt att lasta enskilda missionärer, som min mormors föräldrar Per Olof och Elna Wirén, för att de lockades av äventyret och kallet i en sekteristisk församlingsmiljö.

I en sådan miljö var döden i malaria, som drabbade nästan hälften av de tidiga missionärerna, bara vara var en väg ”hem till Gud”.

Som barn till smeder, bönder och daglönare kan de inte gärna ha vetat vad de gav sig in på.

De hade självklart ett eget ansvar, men beslutsunderlaget var bristfälligt och tilltron till auktoriteter var blind.

Efterhand som de involverades djupare i verksamheten blev deras eget ansvar tydligare och konsekvenserna av deras handlande mer ödesdigert.

Barnen lämnades bort

Ett tydligare ansvar hade Missionsförbundets grundare.

Paul Petter Waldenström och Jakob Ekman ställde enorma krav på de unga missionärerna, som när de väl hade börjat resa till Kongo förväntades fortsätta att göra treåriga arbetsperioder med korta uppehåll så länge de överlevde.

De barn de eventuellt fick måste lämnas bort, tillfälligt eller permanent.

Rörelsen brydde sig inte om de långsiktiga konsekvenserna för missionärernas barn och många familjer trasades sönder.

Hedningar skulle frälsas

Grunden för den tidiga missionen var med en modern blick klart rasistisk.

”Hedningarna” som skulle frälsas var ”lägre stående” och ”okunniga”, missionärernas tro och seder var de enda rätta.

Intresset för befolkningens kultur fanns bara i så måtto att deras praktiker kunde tjäna som antropologiskt underlag och för att hitta vägar in till samtal med målet att övertyga.

Barbariet skulle avskaffas snarast.

Men även om tidsandan präglades av pseudovetenskap om raser, fanns långt före det sena 1800-talets mission röster i offentligheten som var tydligt antirasistiska.

Den som ville ta del av andra perspektiv hade möjlighet att göra det.

Redan 1834 noterade den brittiske kolonialhistorikern John Howison ”de självcentrerade och fanatiska missionärernas despoti”.

”Det mörka Kongo”

Titlarna på publikationer som Dagbräckning i Kongo, utgiven till Kongomissionens 25-årsjublieum, och Vildmarkens vår, från när Missionsförbundet fyllde 50 år 1928, alluderar till inom missionen välanvända metaforer.

”Det mörka Kongo” och Lukasevangeliets berättelse om Jesusbarnet som ”ett ljus till hedningarnas upplysning”.

Naturligtvis hade det blivit morgon en gång varje dygn i Kongo även innan européer satte sina fötter där.

Jämlika ord som bybor, invånare, lokalbefolkning och kongoleser är sparsamt förekommande i de äldre skrifterna.

I stället används n-ordet såväl som infödingar, vildar och hedningar.

Uttrycken var förminskande även när de skrevs och de förmedlar en bild av något djuriskt snarare än mänskligt.

Oförmögna att känna kärlek

Det rasistiska språket fortsatte även senare.

I en handbok för missionärer från 1937 slås fast att kongoleserna tillhör ”de primitiva folken”.

Ännu i mitten av 1940-talet publicerade Missionsförbundet litteratur som hävdade att befolkningen saknade allt ”som fyller själen med spänning och sätter den i brand för det höga och rena”.

De var oförmögna att känna kärlek.

Dessutom tycks en oskriven regel ha funnits om att det som hände i Kongo fick stanna i Kongo.

I alla fall så länge det inte passade in i sagorna om goda välgörare som min mormors far och hans kollegor spred när de reste runt till missionshusen för att värva kandidater till att ersätta dem som dött.

Josef Ekstam och Per Olof Wirén.

Gryningsmassaker

En av Per Olofs kollegor bussade i smyg Force publique, Kongostatens brutala armé av tvångsrekryterade soldater, på en rebellgrupp.

Själv stod han värd för statens domstol och dess summariska rättegångar på missionsstationen Kingoyi.

När delar av befolkningen vände sig emot svenskarna på grund av samarbetet med regimen sköt hans närmaste kollega ihjäl en av byborna sedan de blivit jagade.

Missionsstationen belägrades därefter av flera byar. Då tillkallades militären eftersom missionärerna fruktade för sina liv.

Resultatet blev en gryningsmassaker på en by som min mormors föräldrar aktivt ställde sig bakom, där sovande civila sköts till döds genom hyddornas tunna gräsväggar eller medan de yrvakna försökte fly.

”Det var ju endast ett sådant förfarande, som kunde böja deras stolta sinnen”, skrev min mormors far i ett brev till Missionsförbundets styrelse.

I stationsdagboken konstaterade han: ”Vi tro att en bättre tid närmar sig då våra fiender blifvit straffade.”

En osynlig gudomlig mur skyddade svenskarna

Massakern den 28 november 1906 reducerades i missionslitteraturen till att militären sovit över på stationen för att lugna ner stämningen under en orolig tid.

I den berättelse jag fick höra av min mormor, sannolikt återberättad från hennes föräldrar, var det som att en osynlig gudomlig mur restes runt stationen och skyddade svenskarna mot angripare som lurats av en ”medicinman”.

Deras vapen föll till marken.

Vad som verkligen hade hänt kunde jag reda ut genom att läsa arkiverade originalhandlingar i offentliga och privata arkiv, samt gå igenom glasnegativ.

Sedan den belgiska staten tagit över Kongo från sin egen kung och gjort landet till en regelrätt koloni förlänades alla svenska missionärer varsin medalj för sin medverkan under Kongostaten.

”Arbete och framsteg” stod det i anslutning till Léopolds profil och monogram. Mottagarna hade bidragit till att ”öppna upp Afrikas inland för civilisationen”.

Ett annat sätt att uttrycka saken var att man fick medaljen om man hade varit verksam under kung Léopolds skräckvälde.

”Vi kan inte resa från barnen” av Kolbjörn Guwallius (Verbal förlag).

Ingen har bett om ursäkt

Efterhand som åren gått har den svenska missionsrörelsen blivit något annat.

Missionsförbundet blev tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan till Equmeniakyrkan.

Man skickar fortfarande ut missionärer, men i stället för att vara predikanter som ska omvända hedningar är de stödpersoner till samarbetskyrkor, drivna av självständiga organisationer i mottagarländerna.

Svenskarna bidrar till verksamheterna utifrån lokala önskemål.

Men någonting skaver trots allt. För arvtagarna till Paul Petter Waldenström och Jakob Ekman har aldrig gjort upp med historien.

Ingen har bett om ursäkt för att man genom sin närvaro legitimerade det koloniala förtrycket.

De skygglappar man särskilt i början hade i förhållande till de exempellösa grymheterna i form av massmord, slavarbete och stympningar fanns där delvis av oron för att bli utkastad om man protesterade.

De smutsigaste skamfläckarna då man gick från tyst medlöperi till att spela en roll i kolonialmaktens terror tystades aktivt ner med hjälp av det enorma avståndet och den slutna sfär som satt på kunskapen om vad som hänt.

De lyckades dölja omständigheterna även för byborna genom att utnyttja avsaknaden av sådant som skriftspråk och egen myndighetsutövning.

Inget personligt ansvar i dag

Dagens Equmeniakyrka tycks fullt upptagen med nuet, vilket är begripligt.

Rörelsens företrädare i dag har inget personligt ansvar för vad deras företrädare hittade på, men de har ett ansvar för hur de förvaltar sitt arv.

Därför borde de rota mer i och kännas vid sin historia.

Någon öppen rannsakning har aldrig skett, någon vitbok har aldrig skrivits.

Den tidiga Kongomissionen är också en del av Sveriges kollektiva koloniala skuld, då missionärerna av sin samtid betraktades med vördnad i samhället och inte ställdes några kritiska frågor.

Ingen har på allvar försökt förhindra, problematisera eller utreda.

Missionshistorien är bara delvis utforskad, trots att den hör till vår närhistoria.

Det är dags att lyfta på locket.

Kolbjörn Guwallius är författare till boken ”Vi kan inte resa från barnen”. Där skriver han om sin mormors föräldrar som bland annat bidrog till en nedtystad massaker på civila i Kongo 1906.