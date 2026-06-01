S sågar sänkt stöd till arbetslösa: ”Fler låses in i fattigdom”
Över 62 000 arbetslösa fick chockbesked om sänkt ersättning i höstas. Nu reagerar Ardalan Shekarabi (S) på Arbetets granskning av förändringarna i aktivitetsstödet. Han befarar att fler kommer att fastna i fattigdom.
Över 62 000 personer fick direkt mindre aktivitetsstöd i samband med att den nya lagen om a-kassa infördes i höstas.
För många kom beskedet som en chock på grund av Försäkringskassans luddiga information, som retorikexperten Fredrik Söderquist dömer ut som rättsosäker.
I grunden handlar det om reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen. Numera trappas ersättningen ner mer och mer, ju längre man är arbetslös.
Många som har fått sänkt ersättning vittnar också om ekonomisk stress, och forskaren Johan Vikström berättar för Arbetet att han saknar en samlad bild från regeringen av förändringarna som görs.
Fler kan bli bidragsberoende
Nu reagerar Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, på Arbetets rapportering. Han är kritisk till att regeringen, enligt honom, inte har analyserat konsekvenserna av den nya lagen tillräckligt.
– Regeringens antagande är att det här leder till att fler människor kommer i arbete. Vad bygger de det på? säger Ardalan Shekarabi.
Han ser en risk för att förändringarna kommer att göra att fler blir beroende av försörjningsstöd.
– Fattigdom leder inte till att fler får förutsättningar att ta sig närmare jobb – utan gör tvärtom att de låses in i fattigdomen, säger han.
S beställde utredningen
I stora drag bygger reformeringen av a-kassan som Tidöregeringen har genomfört på en statlig utredning som den förra S-ledda regeringen tog initiativ till.
Så vad hade Socialdemokraterna gjort annorlunda?
– Fokus på en arbetsmarknadspolitik så att människor inte hamnar i långvarig arbetslöshet. Vi tycker inte att det är rimligt att a-kassan sänks kraftigt så snabbt, och i de andra delarna hade vi velat se en konsekvensanalys som är ordentligt genomförd, säger Ardalan Shekarabi.
A-kassan sänks med den nya lagen från 80 till 70 procent, efter att man har förbrukat 100 ersättningsdagar – vilket är efter ungefär 4,5 månader som heltidsarbetslös.
Vill inte ge besked
Socialdemokraterna vill att det ska återgå till hur det var innan lagändringen – att man får 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten under de första 200 ersättningsdagarna.
I övrigt vill Ardalan Shekarabi inte uttala sig om huruvida Socialdemokraterna vill förändra nedtrappningen av aktivitetsstödet.
– Vi måste ha en noggrannare analys för att kunna ta ställning till vad som behöver göras kring aktivitetsstödet, säger han.
Vad vill Socialdemokraterna göra för långtidsarbetslösa?
– Gruppen måste komma in i subventionerade anställningar som leder till anställningar. Till exempel insatser där man får man jobba halvtid, plugga halvtid och få den kompetens som krävs för att man ska kunna ta ett jobb på en ordinarie arbetsmarknad. Många kommuner har satsat på sådana åtgärder – och de erfarenheterna är väldigt positiva, säger Ardalan Shekarabi.
Arbetet har sökt arbetsmarknadsdepartementet.
Ersättning i nya systemet (maxbelopp)
|Ersättningsdag
|Ersättningsnivå
|Ersättningsgrundande inkomst, EGI
|Ersättning (per dag innan skatt)
|Ersättning (per månad innan skatt)
|1-100
|80%
|34 000
|1236
|27 192
|101-200
|70%
|34 000
|1082
|23 804
|201-300
|65%
|34 000
|1005
|22 110
|301-400
|60%
|30 008
|818
|17 996
|401-500
|55%
|30 008
|750
|16 500
|501-600
|50%
|30 008
|682
|15 004
|601-700
|45%
|30 008
|614
|13 508
|701-800
|40%
|30 008
|564
|12 012
|801-900
|35%
|30 008
|477
|10 494
|901-1000
|30%
|30 008
|409
|8 998
|1001+
|25%
|30 008
|365 (lägstanivån)
|8 030