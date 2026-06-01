Artikeln i korthet Över 62 000 arbetslösa fick sänkt aktivitetsstöd när den nya a-kasselagen infördes. För många kom beskedet som en chock, och många vittnar om ekonomisk stress.

Ardalan Shekarabi (S) kritiserar regeringen för bristande konsekvensanalyser och ifrågasätter antagandet att lägre ersättning leder till fler jobb. Han varnar för att fler i stället kan bli beroende av försörjningsstöd.

Socialdemokraterna vill bromsa den snabba nedtrappningen av a-kassan. Partiet vill först analysera effekterna innan man tar ställning till förändringar av aktivitetsstödet.

Över 62 000 personer fick direkt mindre aktivitetsstöd i samband med att den nya lagen om a-kassa infördes i höstas.

För många kom beskedet som en chock på grund av Försäkringskassans luddiga information, som retorikexperten Fredrik Söderquist dömer ut som rättsosäker.

I grunden handlar det om reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen. Numera trappas ersättningen ner mer och mer, ju längre man är arbetslös.

Många som har fått sänkt ersättning vittnar också om ekonomisk stress, och forskaren Johan Vikström berättar för Arbetet att han saknar en samlad bild från regeringen av förändringarna som görs.

Fler kan bli bidragsberoende

Nu reagerar Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, på Arbetets rapportering. Han är kritisk till att regeringen, enligt honom, inte har analyserat konsekvenserna av den nya lagen tillräckligt.

– Regeringens antagande är att det här leder till att fler människor kommer i arbete. Vad bygger de det på? säger Ardalan Shekarabi.

Han ser en risk för att förändringarna kommer att göra att fler blir beroende av försörjningsstöd.

– Fattigdom leder inte till att fler får förutsättningar att ta sig närmare jobb – utan gör tvärtom att de låses in i fattigdomen, säger han.

S beställde utredningen

I stora drag bygger reformeringen av a-kassan som Tidöregeringen har genomfört på en statlig utredning som den förra S-ledda regeringen tog initiativ till.

Så vad hade Socialdemokraterna gjort annorlunda?

– Fokus på en arbetsmarknadspolitik så att människor inte hamnar i långvarig arbetslöshet. Vi tycker inte att det är rimligt att a-kassan sänks kraftigt så snabbt, och i de andra delarna hade vi velat se en konsekvensanalys som är ordentligt genomförd, säger Ardalan Shekarabi.

A-kassan sänks med den nya lagen från 80 till 70 procent, efter att man har förbrukat 100 ersättningsdagar – vilket är efter ungefär 4,5 månader som heltidsarbetslös.

Vill inte ge besked

Socialdemokraterna vill att det ska återgå till hur det var innan lagändringen – att man får 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten under de första 200 ersättningsdagarna.

I övrigt vill Ardalan Shekarabi inte uttala sig om huruvida Socialdemokraterna vill förändra nedtrappningen av aktivitetsstödet.

– Vi måste ha en noggrannare analys för att kunna ta ställning till vad som behöver göras kring aktivitetsstödet, säger han.

Vad vill Socialdemokraterna göra för långtidsarbetslösa?

– Gruppen måste komma in i subventionerade anställningar som leder till anställningar. Till exempel insatser där man får man jobba halvtid, plugga halvtid och få den kompetens som krävs för att man ska kunna ta ett jobb på en ordinarie arbetsmarknad. Många kommuner har satsat på sådana åtgärder – och de erfarenheterna är väldigt positiva, säger Ardalan Shekarabi.

Arbetet har sökt arbetsmarknadsdepartementet.

Så fungerar nya reglerna för aktivitetsstöd Den 1 oktober 2025 trädde en ny lag om a-kassa i kraft. I samband med det ändrades också reglerna för aktivitetsstöd. En stor förändring med den nya lagen är att det man får i ersättning grundas på inkomst, i stället för arbetade timmar. Därför får Försäkringskassan numera information från a-kassorna om dagsförtjänst i stället för dagpenning. I princip räknas dagsförtjänsten ut genom att dela månadslönen man haft året innan man blev arbetslös på 22. Tjänade man 22 000 kronor per månad innan arbetslösheten – ligger alltså dagsförtjänsten på 1 000 kronor. Under en månad har man oftast rätt till 22 ersättningsdagar – som en vanlig arbetsvecka får man oftast pengar fem dagar i veckan. — En annan stor förändring är att ersättningen för a-kassa och aktivitetsstöd trappas ner var hundrade dag. Se tabellen längre ner i artikeln för hur nedtrappningen fungerar. Är man heltidsarbetslös förbrukar man 100 ersättningsdagar på ungefär 4,5 månader. För de som hade förbrukat 300 ersättningsdagar när den nya lagen infördes gällde övergångsregler. Medan de innan fått dagpenningen motsvarande 65 procent av dagsförtjänsten – fick de nu 60 procent av sin dagsförtjänst och de med högre inkomst påverkades av maxtaket på 818 kronor. De som hade en månadslön på 34 000 har alltså en dagsförtjänst på 1 545 kronor. 60 procent av det beloppet är 927 kronor, men på grund av det nya maxtaket fick de 818 kronor per dag före skatt. Enligt den gamla lagen fick de ersättning på 65 procent, med maxbeloppet på 1 000 kronor per dag, före skatt, så länge de var inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. Enligt de nya reglerna fortsätter nu ersättningen att minska var hundrade dag. Även de som hade grundersättningen på 510 kronor enligt den gamla lagen påverkades av övergångsregler och de får sedan den 1 april lägstanivån på 365 kronor i aktivitetsstöd. Totalt fick 62 375 personer mindre aktivitetsstöd på grund av övergångsreglerna i november förra året. Den månaden fick totalt drygt 114 104 aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Ersättning i nya systemet (maxbelopp) Ersättningsdag Ersättningsnivå Ersättnings­grundande inkomst, EGI Ersättning (per dag innan skatt) Ersättning (per månad innan skatt) 1-100 80% 34 000 1236 27 192 101-200 70% 34 000 1082 23 804 201-300 65% 34 000 1005 22 110 301-400 60% 30 008 818 17 996 401-500 55% 30 008 750 16 500 501-600 50% 30 008 682 15 004 601-700 45% 30 008 614 13 508 701-800 40% 30 008 564 12 012 801-900 35% 30 008 477 10 494 901-1000 30% 30 008 409 8 998 1001+ 25% 30 008 365 (lägstanivån) 8 030 Tabellen visar förloppet för ersättning för en heltidarbetslös person som har maxbeloppet som ersättningsgrundande inkomst (EGI). Maxbeloppet för vad man kan ha som EGI inom a-kassan är 34 000 kronor de första 300 ersättningsdagarna. Inom aktivitetsstödet ligger maxtaket för EGI:n på 30 008 kronor från dag 301. Man har rätt till A-kassa i högst 300 dagar. Om man fortfarande är arbetslös är det vanligt att gå över till aktivitetsstöd från dag 301, så länge man är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. Man kan få aktivitetsstöd i stället för a-kassa de första 300 ersättningsdagarna om man till exempel går en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Visa hela tabellen