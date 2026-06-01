Dess strimmiga stjälkar glänser i enastående skiftningar av svalt rött och dämpat ljusgrönt.

Den har en arom som inte påminner om något annat: pirrigt syrligt, kyligt och elegant.

Men med en tillsats av sötma förvandlas den till något mer generöst, snällt och rikt.

Det sker bland annat i den hederliga rabarberkrämen, en nordeuropeisk folkklassiker.

Dessa ljuvliga stjälkar är helt klart underanvända, de kan smaksätta så mycket annat sött.

Till exempel sylt, gelé och kompott; milkshake och smoothie; paj, cheesecake, rulltårta och pavlova; dessertsåser som bavaroise och zabaglione; fryst som sorbet och glass; samt puddingar som pannacotta, crème brûlée, och semifreddo.

Kan ätas salt

Rabarbern förenas också förvånansvärt bra med en annan särling: krusbäret.

Har ni inte provat en kräm på hälften av varje så har ni missat något fantastiskt: två komplexa smaker som förenas till en harmonisk helhet.

Mer okänt på våra breddgrader är att rabarbern är utmärkt även i saltig matlagning.

Kombineras den med grädde, smör, salt och kryddor är den eminent i saltiga såser till primörer, fisk, kyckling eller fläskkött.

I persisk matlagning finns en fantastiskt frisk och spännande gryta med rabarber och lamm med smak av persilja, mynta och saffran.

Moderna tolkningar av den kan i stället baseras på nötkött, kyckling eller kidneybönor. Där bereds också lemonad och pickles av rabarber samt sylt, smaksatt med rosenvatten.

Hög status i Iran

I Iran är rabarbern näst intill helig. Där har den ungefär samma status som sparris har i Tyskland – en kort säsong på åtta–tio veckor som firas och utnyttjas till fullo.

Från början kommer Rheum rhabarbarum troligen från södra Sibirien, Mongoliet och norra Kina och fick sitt namn av ryssarna som odlade den längs floden Rha – i dag kallad Volga.

Men redan före vår tidräkning var den spridd från Kina till Romarriket.

Sedan urminnes tider har det också växt en vild art, Rheum ribes, i klippiga sluttningar på tusentals meters höjd i bergstrakter från Afghanistan och Pakistan genom Armenien, Azerbajdzjan och Iran och ända till Syrien och Turkiet.

I just Turkiet lagar man än i dag exempelvis ışkınlı yumurta – ägg med vild rabarber.

I Kurdistan betraktas växten som en av regionens viktigaste medicinalväxter, och örtläkare använder torkade stjälkar och rötter mot bland annat anemi, aptitlöshet och depression.

Roten och bladen giftiga

Ja, i många hundra år betraktades olika rabarberarter som medicinalväxter, och först under brittiskt 1600-tal finns pålitliga källor om att den användes i matlagning.

I Kina brukades växtens rot (inte blad eller bladstjälkar) både som botemedel mot diarré (i låg dos) och som laxativ (i hög dos).

Inget att prova hemma dock. Roten är giftig.

Viktigt att veta att inte heller bladen bör ätas. De är toxiska på grund av höga halter av oxalsyra.

Personer med njursten eller andra njursjukdomar ska vara försiktiga med rabarber – oxalsyran kan förvärra tillstånden.

Ju yngre stjälkar och ju äldre planta, desto lägre oxalsyrahalt – och halten är alltid högst i bladen.

Allra säkrast är att leta upp moderna sorter som producerar mycket mindre mängder av den oönskade syran.

Lättodlad och tålig

Dagens brutalt oroliga och oroande omvärld har fått många här i landet att börja odla mer, vilket anknyter till äldre tiders hushållsodling.

Och här är rabarber perfekt. Det är nämligen något så ovanligt som en perenn grönsak.

Utan större omvårdnad återkommer den år efter år.

Den är dessutom lättodlad och tålig, och klarar både soliga lägen och halvskugga. Få grödor är så lätta att lyckas med.

Numera finns anläggningar, bland annat på Gotland, där rabarber växer inomhus, delvis i mörker, så att säsongen bräddas väsentligt.

Dessutom finns frysta bitar numera i många mataffärer. Till alla rabarberälskares fromma.

Tre fakta om rabarber – visste du att… … i äldre persisk och zoroastrisk mytologi växer det första mänskliga paret, Mishiyeh och Mishyaneh, fram ur en rabarberplanta? Det persiska ordet för rabarber, rivas, återfinns i arabiska, turkiska, kurdiska och ryska – antagligen för att rabarbern spreds längs handelsvägarna från Iran och tog sitt namn med sig. … botaniskt sett är rabarber en grönsak? Men 1947 avgjorde en amerikansk tulldomstol att den skulle klassas som frukt, eftersom den nästan uteslutande används i desserter och söta rätter. Skälet var ekonomiskt: tullen på importerad frukt var 35 procent, mot 50 procent för grönsaker. Sedan dess är rabarber juridiskt en frukt i amerikansk lagstiftning. … rabarber länge var dyrare än saffran, kanel och opium? Anledningen till det var delvis de långa transportvägarna från Kina och Sibirien, men också för att rabarberrot var ett av de mest pålitliga läkemedlen mot tarmåkommor som fanns tillgängliga i Europa under hundratals år. Först under 1700-talet lyckades man odla rabarber i Europa i större skala.