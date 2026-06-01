Här är alla kandidater på kongressen
Under Elektrikerförbundets kongress kommer många val att ske. Från ordförande till revisorer. Här hittar du alla kandidater.
• Ordförande
Kandidater:
Urban Pettersson AVD 1
David Fernhed AVD 26
Per-Ola Nilsson VK 18 (kandiderar med villkor att inte ställas mot Urban Pettersson)
Valutskottets förslag:
Urban Pettersson (fram till och med årsskiftet 2026-2027)
Per-Ola Nilsson (från och med 1 januari 2027)
• Vice ordförande
Kandidater:
Per-Ola Nilsson AVD 18
Kristin Zetterlind AVD 16
Valutskottets förslag:
Per-Ola Nilsson
• Förhandlingschef
Kandidater:
Mikael Pettersson AVD 20
Fredric Lundahl AVD 16
Valutskottets förslag:
Mikael Pettersson
• Förbundsstyrelseledamöter
Mer information om kandidaterna kan du läsa i kongressbilagan.
Kandidater Nord:
Jami Nordholm AVD 21
Stefan Lundström AVD 21
Elias Ferdinandsson AVD 28
Julia Nilsson AVD 28
Valutskottets förslag:
Jami Nordholm
Julia Nilsson
Kandidater Mitt:
Ninni Blom AVD 1
David Johansson AVD 1
Andras Molnar AVD 16
Jonas Fjällström AVD 20
Stefan Lyshed Jakobsson AVD 31
Valutskottets förslag:
David Johansson
Andras Molnar
Jonas Fjällström
Kandidater Syd:
Emma Allén Holm AVD 2
Kevin Danielsson AVD 5
Anders Nilsson AVD 8
Roger Persson AVD 18
Adam Svanberg AVD 26
Jesper Ekström AVD 10
Daniel Lundblad AVD 10
Valutskottets förslag:
Emma Allén Holm
Anders Nilsson
Roger Persson
Jesper Ekström
• Förbundsrevisorer
Kandidater:
Michael Edvardsson AVD 2
Johnny Östberg AVD 18
Göran Rönnbäck AVD 28
Patrik Frithz AVD 31
Valutskottets förslag:
Alla enligt ovan
• Mötesordföranden
Anton Levein AVD 1
Mats Stenborg AVD 2
Oskar Svanström AVD 2
Marcus Frej AVD 8
Joel Larsson AVD 20
Elin Fagerlind AVD 31
Valutskottets förslag:
Anton Levein
Marcus Frej
Oskar Svanström
• Centrala valutskottet
Kandidater:
Patrik Ericsson Region Mitt
Magnus Åkerlund Region Syd
David Aura Region Nord
Hans Andersson Region Mitt
Daniel Johansson Region Syd
Sofie Johansson Region Syd
Mer information om kandidaterna kan du läsa i kongressbilagan.