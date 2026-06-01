Här är alla kandidater på kongressen

• Ordförande

Kandidater:

Urban Pettersson AVD 1

David Fernhed AVD 26

Per-Ola Nilsson VK 18 (kandiderar med villkor att inte ställas mot Urban Pettersson)

Valutskottets förslag:

Urban Pettersson (fram till och med årsskiftet 2026-2027)

Per-Ola Nilsson (från och med 1 januari 2027)

• Vice ordförande

Kandidater:

Per-Ola Nilsson AVD 18

Kristin Zetterlind AVD 16

Valutskottets förslag:

Per-Ola Nilsson

• Förhandlingschef

Kandidater:

Mikael Pettersson AVD 20

Fredric Lundahl AVD 16

Valutskottets förslag:

Mikael Pettersson

• Förbundsstyrelseledamöter

Mer information om kandidaterna kan du läsa i kongressbilagan.

Kandidater Nord:

Jami Nordholm AVD 21

Stefan Lundström AVD 21

Elias Ferdinandsson AVD 28



Julia Nilsson AVD 28

Valutskottets förslag:

Jami Nordholm

Julia Nilsson

Kandidater Mitt:

Ninni Blom AVD 1

David Johansson AVD 1

Andras Molnar AVD 16

Jonas Fjällström AVD 20

Stefan Lyshed Jakobsson AVD 31

Valutskottets förslag:

David Johansson

Andras Molnar

Jonas Fjällström

Kandidater Syd:

Emma Allén Holm AVD 2

Kevin Danielsson AVD 5

Anders Nilsson AVD 8

Roger Persson AVD 18

Adam Svanberg AVD 26

Jesper Ekström AVD 10

Daniel Lundblad AVD 10

Valutskottets förslag:

Emma Allén Holm

Anders Nilsson

Roger Persson

Jesper Ekström

• Förbundsrevisorer

Kandidater:

Michael Edvardsson AVD 2

Johnny Östberg AVD 18

Göran Rönnbäck AVD 28

Patrik Frithz AVD 31

Valutskottets förslag:

Alla enligt ovan

• Mötesordföranden

Anton Levein AVD 1

Mats Stenborg AVD 2

Oskar Svanström AVD 2

Marcus Frej AVD 8

Joel Larsson AVD 20

Elin Fagerlind AVD 31

Valutskottets förslag:

Anton Levein

Marcus Frej

Oskar Svanström

• Centrala valutskottet

Kandidater:

Patrik Ericsson Region Mitt

Magnus Åkerlund Region Syd

David Aura Region Nord

Hans Andersson Region Mitt

Daniel Johansson Region Syd

Sofie Johansson Region Syd

Mer information om kandidaterna kan du läsa i kongressbilagan.