Just nu är 565 000 svenskar arbetslösa. Nyligen var Emmanuel en av dem.

”När jag kom till Sverige och Migrationsverket sa att jag skulle flytta till en mindre stad i Norrbotten blev jag arg. Alla andra flyttade till Stockholm och jag skulle flytta dit. Nu är jag väldigt tacksam. Jag har haft många spännande jobb. I Norrbotten är människor mycket varma och hjälpsamma. Om jag inte hade jobb kunde jag ringa min granne som sa ’för fan då måste vi fixa jobb till dig’.

Om jag hade kommit till Stockholm hade jag hamnat i ett område där jag mest umgåtts med andra som talar mitt språk och då hade det tagit längre tid att lära mig svenska och komma in i samhället.”

”Jag har varit som en mentor till några personer och sagt åt dem att flytta norrut till en stad där det är lätt att få jobb. När du jobbar kan du spara pengar och få erfarenhet och sedan kan du flytta vart du vill. Flera har flyttat upp och jobbar inom vård och inom gruvan. Vissa har stannat där och köpt bostad.

Jag förstår att politikerna vill att fler ska flytta för jobb även om jag också förstår att många tycker det är svårt. Men jag vet att det kan ge många möjligheter.”

Emmanuel ville till Stockholm när han kom till Sverige. I efterhand är han glad att han först hamnade i Norrbotten.

”Efter 12 år i norra Sverige följde jag min dröm och började plugga på universitet. Jag hade pluggat SFI och tagit gymnasieexamen. Jag var 33 år och många sa att det var tufft men jag ville inte att åldern skulle begränsa mig. Det var viktigt för mig. Snart har jag tagit en kandidatexamen i statsvetenskap och jag hoppas kunna göra en master i informatik. Jag vill jobba med AI-implementering.

Nu har jag sökt 50 sommarjobb men inte ens fått komma på intervju. Jag har sökt inom det jag har erfarenhet av: som handläggare inom administration och vårdjobb. Jag har inte fått någon feedback. Det känns tungt, svårt och ensamt.

Jag har lång arbetslivserfarenhet inom många områden och bra referenser. Snart får jag universitetsexamen. Jag tänkte att det inte borde vara några problem. Men det är hög konkurrens. Ska man gå en universitetsutbildning ska man veta att det är värt att göra det.

Jag är ödmjuk inför att jag inte kan inte jämföra mig med dem som har varit arbetslösa länge. Men jag vill lyfta att oavsett om det är ett år eller två månader så borde alla ha ett jobb att gå till om man kan.”

Emmanuel har både lång arbetslivserfarenhet och universitetsstudier på sitt cv. Ändå har det varit svårt att hitta ett sommarjobb.

”Jag vill inte bara sitta hemma. Jag vill göra mitt bästa. Man vill bidra och betala skatt och känna att man bidrar till sitt land. Om man inte får det, känns det svårt.

Men jag känner hopp. Jag har vänner och familj – jag har människor jag kan dela svårigheter med. Och jag är troende och kan be Gud för att få mycket ork. Jag litar på att något bra kommer att hända.”

Efter att Arbetet träffade Emmanuel har han fått sommarjobb.

”Det är en otrolig lättnad”, säger han.

Emmanuel Är i 35-årsåldern. Jobbat inom: Vården, som administratör och handläggare. Söker jobb inom: Vården, som administratör och handläggare.