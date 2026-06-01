Det var i juni 2025 som bogserbåten Ron Jeremy sjönk utanför Piteå. Ombord fanns fyra personer, men bara tre överlevde.

Innan båten sjönk hade den börjat luta åt ena hållet, utan att besättningen riktigt förstod varför. Sedan gick allt snabbt och när de till slut bestämde sig för att lämna fartyget var det för sent att göra det på ett säkert sätt.

Statens haverikommission (SHK) har nu utrett olyckan och har hittat tre orsaker till att det gick så illa som det gjorde.

Det gjordes till exempel ingen ordentlig felsökning när fartyget började luta, vilket ledde till att besättningen inte förberedde sig för att lämna båten i tid.

Kraftigt stresspåslag

Det gjorde att det gick väldigt snabbt mot slutet. Från det att besättningen insåg att fartyget skulle sjunka till dess att det sjönk tog det knappt tio minuter. Det ledde till ett kraftigt stresspåslag som påverkade hur de agerade.

– Det handlar om när besättningen upptäcker slagsidan och åtgärderna för att hantera den. Då blev det en väldigt hög arbetsbelastning och en väldigt stressig situation i det skedet, säger Kristina Börjevik Kovaniemi, utredningsordförande på SHK.

SHK kommer med en uppmaning till rederiet som ägde båten: Att ”vidta åtgärder för att stärka besättningens kunskaper om fartygens utrustning och system samt förmåga att agera i nödsituationer.”

– Är man påverkad av stress och har en hög arbetsbelastning är det svårt att hantera nödsituationen på ett ändamålsenligt sätt. Det är därför det är så viktigt att man övar och har goda kunskaper om hur man ska agera, säger Kristina Börjevik Kovaniemi.