Jag känner inte arbetsmarknadsminister Johan Britz.

Därför är det omöjligt att veta om han är dum i huvudet, eller om han utgår från att vi är det. Något av alternativen måste i alla fall vara sant.

Jag tänker förstås på kommentarerna sedan regeringen tagit emot sin egen utredning om hur utsläppen från trafiken ska minska.

Enligt den måste priset på bensin och diesel höjas med ungefär tre kronor, samtidigt som inblandningen av förnybara bränslen ökas igen.

Att det blev Britz som tog emot utredningen beror på att han just nu extraknäcker som klimatminister i Romina Pourmokhtaris frånvaro. Och hans svar till utredaren blev ett ursinnigt nej.

Tror det fixar sig ändå

Priserna på bensin och diesel ska inte alls höjas. Folk måste ju få åka bil och tanka som de vill.

Det kan man förstås tycka. Speciellt om man betraktar hotet mot klimatet som något slags påhitt eller i alla fall någon annans problem.

Men det påstår Britz att han visst inte gör. Klimatmålen ligger ju fast, precis som Sveriges åtagande gentemot EU.

Att den vikarierande klimatministern sågar sin egen utredning har en annan förklaring. Han har en bättre idé. Transporterna ska drivas på el, på sikt.

Med det som argument säger alltså Sveriges klimatminister att vi ska ha lägre bränsleskatter och mindre inblandning av förnybara bränslen än andra. Det kommer ju att fixa sig ändå.

Det finns några problem.

Minister utan perspektiv

För det första tycks ministern inte ha något riktigt tidsperspektiv.

Nästa EU-mål ska stämmas av år 2030. Till dess är det mindre än fyra år. Tror verkligen Johan Britz att elbilarna kommer att vara så många fler redan då?

För det andra går elbilsförsäljningen trögt. Det gäller inte minst tunga fordon. Och det är till stor del regeringens och Johan Britz fel.

Den som tänker köpa en ny bil eller investera i en ny lastbil gör naturligtvis en kalkyl.

Vilket fordon och vilket drivmedel kommer att ge mig mest för pengarna?

Fram till för drygt fyra år sedan byggde den kalkylen på en stegvis höjd reduktionsplikt som sju av åtta partier stod bakom.

Alla, både tillverkare och konsumenter, kunde räkna ut att priset på bensin och diesel långsamt skulle stiga.

Politiken styr utsläppen

Så överföll Ryssland Ukraina och vi fick debatten om ”priset vid pump” och en politik uppskisserad av Sverigedemokraterna. Plötsligt var all förutsägbarhet borta.

Dessutom ökade utsläppen, trots att ministrarna fortsatte att låtsas att alla klimatmål låg fast.

Det är klart att det påverkar människors val. Samtidigt som utsläppen från vanliga bilar går upp blir det mindre attraktivt att byta till en elbil.

Naturligtvis har utsläppen ökat, och de kommer inte att minska förrän politiken läggs om.

Under tiden kommer fordonsindustrins satsningar på hållbara lösningar att vara svåra att sälja. Dessutom fortsätter vår sårbarhet, något vi blivit smärtsamt medvetna om.

Det är självklart, och jag har svårt att se att inte Johan Britz förstår det. Han har trots allt både studerat nationalekonomi och industriell ekonomi.

Jobbigt att vara liberal

Att vara liberalt statsråd just nu är säkert väldigt pressande.

Allt pekar ju på att det här gänget blir det sista vi ser av det en gång så stolta partiet.

Men det ursäktar faktiskt inte att man tar väljarna för idioter.

Om ministern tycker att klimatmålen är skit, säg då det.

Om han tycker att billig bensin är viktigare än det klimat barn och barnbarn ska leva i, säg det också.

Och om han menar att alla de miljarder som till exempel fordonsindustrin plöjt ner i omställning kan vaskas för att det ska vara billigt att tanka, säg för all del det också.

Men säg inte att du har en politik för att uppnå klimatmålen och minska utsläppen.

Så korkade är vi faktiskt inte.