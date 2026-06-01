Artikeln i korthet Deltidsanställda som tar extra pass får nu samma ersättning som övertid för heltidsanställda sedan 1 april i år.

Facket hoppas att förändringen ska motivera arbetsgivare att planera bättre och öka antalet timmar på deltidsanställdas grundkontrakt.

Vissa arbetsgivare försöker runda reglerna och har infört många korta visstidskontrakt för de extra timmarna för att slippa betala mertidsersättning.

Nu har den nya mertidsersättningen börjat slå igenom för de som jobbar deltid i butik. Den som tar extra pass ska få mer betalt.

Tanken är att det ska kosta arbetsgivaren lika mycket som att låta en heltidsanställd jobba övertid.

Det kom Handels och arbetsgivarna överens om förra året och det började gälla 1 april i år.

Handelsnytt har varit i kontakt med flera arbetsplatser där anställda upplever att arbetsgivaren försöker hitta sätt att slippa betala mertidsersättningen.

Till exempel genom att inte ta in vikarie de första dagarna när någon är sjuk eller genom att utfärda flera tillfälliga kontrakt på de extra timmarna i efterhand.

– Vi kan ju strunta i att skriva på de tillfälliga kontrakten. Företaget skulle gå under om de inte kan ta in oss på extra timmar. Men alla som jobbar här är berodde av timmarna, så det är svårt att veta hur vi ska göra, säger en klubbordförande.

Handels: Deltidsanställda har fått upp sina kontrakt

Martin Nyberg, som är avtalssekreterare på Handels, hoppas att de nya reglerna ska leda till att arbetsgivarna planerar verksamheten bättre.

– Annars blir det dyrare för dem. Vårt mål är att fler som jobbar ofrivillig deltid ska få fler timmar på sina grundkontrakt, säger han.

Hur har det gått hittills?

– På flera arbetsplatser har deltidsanställda fått upp sina kontrakt. Det är väldigt roligt att se att det har skett redan före den 1 april då regleringen började gälla. Det var det vi ville uppnå eftersom det gör att fler kan leva på sin lön.

Så har det inte blivit överallt – vad säger du om det?

– Tidigare använde en del arbetsgivare mertiden för att ha flexibilitet, som inte blev dyrare än de ordinarie timmarna.

– Om de nu vill att någon ska jobba extra ska det vara tydligt i förväg vad det handlar om. Det kan vara ett vikariat eller så kallad särskild visstid för att det är extra mycket att göra, till exempel. Där ser vi att det på vissa håll varit väldigt många kontrakt på få timmar.

Handels: ”Vi vill ha högre grundkontrakt”

Vad kan facket göra för att stoppa det?

– Man ser över det årligen när man gör bemanningsplanering och schemaläggning. Då kan den lokala klubben använda det för att förhandla upp timmarna på grundkontrakten.

Är det okej med kontrakt på extra timmar i efterhand?

– Nej, det är inte okej. Det ska vara tydligt i förväg.

Hur blir det för dem som varit beroende av mertiden för att kunna leva på sin lön?

– Vi vill ha högre grundkontrakt så att anställda inte ska vara beroende av att springa på de extra timmarna. Många arbetsgivare har varit vana att lägga ut timmar så att den snabbaste har fått dem.

– Nu ska extra timmar på kontrakt fördelas i turordning och då hoppas och tror vi att fler ska få upp timmarna på grundkontraktet.

Faktaruta mertidsersättning i handeln Den som jobbar deltid får mertidsersättning när hen jobbar fler timmar än vad som står på kontraktet.

Från 1 april är mertidsersättningen lika hög som övertidsersättningen för en heltidsanställd som jobbar över.

Om man frivilligt byter pass med en kollega eller om man vikarierar för någon som är sjuk får man inte mertidsersättning.