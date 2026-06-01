Artikeln i korthet Älvsbyns kommun ska göra neddragningar inom hemtjänsten – något som enligt ansvariga politiker beror på att färre äldre behöver hemtjänstinsatser.

Kommunen vill kapa ungefär en fjärdedel av de cirka 60 heltidstjänsterna inom hemtjänsten, vilket bland annat kan leda till mer helgarbete för de som är kvar.

Facket Kommunal, som sitter med vid förhandlingsbordet, tycker att kommunen snarare ska se över antalet chefer och samordnare. Läs mer

Kommunen behöver spara pengar. För hemtjänstpersonalen betyder det färre kollegor, mer helgjobb för de som blir kvar och en sämre schemaperiod.

Det står klart när tjänstemän och politiker i Älvsbyns kommun ska göra neddragningar.

– Det anställs samordnare och chefer hej vilt, men så fort det blir sparkrav är det folket på golvet som ska bort, säger Christoffer Lundström, undersköterska i Älvsbyn.

Nu varnar han för att kollegor inte orkar mer. Vissa har redan börjat söka nya jobb. Själv har han funderat på att börja studera.

– Jag vill inte lämna vårdyrket, då jag faktiskt älskar mitt jobb, men det känns som Älvsbyns kommun gör det omöjligt för en, säger Christoffer Lundström, som även är facklig företrädare på facket Kommunal.

Tjänster kapas när färre behöver hemtjänst

I dag finns det ungefär 60 heltidstjänster inom hemtjänsten. Kommunen vill kapa ungefär en fjärdedel av alla heltidstjänster, något som Piteå-Tidningen rapporterat om.

Exakt hur många personer som riskerar att bli uppsagda är oklart, men en sak är tydlig: färre äldre behöver hemtjänstinsatser, något som gör att färre anställda behövs.

Det menar Johan Dahlqvist (M), ansvarig politiker och ordförande i socialnämnden. Han säger att det inte bara är hemtjänsten som drabbas. Även andra verksamheter, som skolan, måste börja ”bemanningsoptimera”.

– Det är människor och livssituationer som påverkas, självklart förstår jag det. Men som politiker måste vi se till helheten, säger han.

Kan behöva jobba varannan helg

I dagsläget har personalen arbete två helger av fem. Om kommunens tjänstemän får igenom sin vilja kommer de anställda jobba varannan helg, men det sista ordet är inte sagt ännu.

Facket Kommunal sitter med vid förhandlingsbordet. Där har fackliga företrädare lyft att kommunen ska se över antalet chefer och samordnare.

– Det jag hoppas ska hända är att politiken skjuter till mer pengar, så det inte behöver göras förändringar. I grund och botten är det där som något måste hända, säger undersköterskan Christoffer Lundström.

”Vilken vård vill politikerna själva ha?”

Men det finns inga pengar, enligt politikern Johan Dahlqvist. Dessutom är det redan planerat att kommunen ska se över även andra tjänster, som chefer och samordnare.

Men Christoffer Lundström har en fråga till politikerna:

– De själva kommer behöva vård i framtiden. Hur vill de att vården ser ut då? De borde vilja göra en förbättring som håller deras liv ut.

Åter till Johan Dahlqvist, ansvarig politiker i Älvsbyn. Han svarar så här på frågan:

– Jag vill att vården finns tillgänglig när jag behöver den och är så god som den är. Det här är inget omdöme kring vården, vi tycker att de gör ett jättebra arbete. Men när situationen ser ut som den gör så måste vi göra ändringar.