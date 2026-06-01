

REPLIK. Sverige står inför en av de största industriella och samhälleliga omställningarna i modern tid.

Elektrifieringen av industrin och transportsektorn, utbyggnaden av energisystemet och omfattande försvarsinvesteringar kommer att kräva att elektrikerna blir fler under lång tid framöver.

Det är därför avgörande att diskussionen om kompetensförsörjning utgår från samhällets behov och från den svenska modellen.

Lönebildningen i Sverige ska hanteras av arbetsmarknadens parter – inte av politiken.

Det är den ordning som har bidragit till stabilitet, ansvarstagande och konkurrenskraft på svensk arbetsmarknad under lång tid.

Så vill vi att det ska fortsätta. När politiken nu detaljstyr lönebildningen riskerar det att skapa nya problem i stället för att lösa de befintliga.

Sverige behöver vara ett attraktivt land

Installationsbranschen lider redan i dag av brist på arbetskraft.

Samtidigt ska Sverige de kommande åren bygga ut elproduktion, laddinfrastruktur och skapa energieffektiva fastigheter i snabb takt.

Därtill kommer ökade investeringar kopplade till totalförsvar och samhällsberedskap, där installationskompetens spelar en central roll.

Att säkra installationsbranschens kompetensförsörjning handlar alltså ytterst om Sveriges konkurrenskraft, klimatomställning och säkerhet.

För att möta behoven måste fler utbildas i Sverige.

Yrkesutbildningarna behöver byggas ut, vi måste förbättra lärlingssystemet och fler unga måste få upp ögonen för installationsbranschens möjligheter.

Men det kommer inte att räcka.

Sverige behöver också vara ett attraktivt land för internationell kompetens. Företag måste kunna rekrytera den arbetskraft som krävs för att samhällsviktiga investeringar ska kunna genomföras i hög takt.

Politiken ska inte lägga sig i

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden och missbruk ska motverkas. Men lösningen är inte att politiken lägger sig i.

Tvärtom behöver vi regler som kombinerar tydliga krav med goda möjligheter för människor att komma hit och arbeta.

Om Sverige ska klara energiomställningen, stärka totalförsvaret och fortsätta vara ett konkurrenskraftigt industriland krävs en politik som underlättar kompetensförsörjningen – inte försvårar den.

Där har både utbildningssystemet och möjligheten till arbetskraftsinvandring en avgörande roll att spela. Alla behövs i omställningen.

Andreas Åström Näringspolitisk chef Installatörsföretagen