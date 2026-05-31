Jobb i Sverige – det här behöver du veta om de nya lönekraven

Den 1 juni höjs gränsen för hur hög lön som krävs för att få arbetstillstånd till 33 390 kronor. Vad händer med den som redan arbetar i Sverige men tjänar mindre än det? Frågan är aktuell för många. Enligt Riksdagens utredningstjänst har över 10 000 personer med arbetstillstånd en lön under den nya nivån. Personer som i värsta fall nu kan utvisas. Men inte alla. Under slutet av maj har nya regler införts som gör att bland annat undersköterskor, vårdbiträden och ukrainska flyktingar undantas höjningen och i stället får en liten sänkning.

Vi reder ut vad som gäller.

Vad är lönekrav?

2023 bestämde regeringen och riksdagen att personer som tjänar under 80 procent av den svenska medianlönen inte kan beviljas arbetstillstånd. I år togs ett nytt beslut om att höja nivån till 90 procent från och med den 1 juni. Det berör bara personer som är medborgare i länder utanför EU.

Vad är medianlön?

Grovt uttryckt är det den mittersta lönen på svensk arbetsmarknad. Den ökar i takt med att lönerna i landet blir högre. Varje år publicerar SCB årets medianlön veckan innan midsommar.

Finns det yrken som slipper det höjda lönekravet?

Ja. Regeringen har nu i maj beslutat att anställda i 27 bristyrken och vissa andra grupper får ett lägre lönekrav på 75 procent av medianlönen. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden, samt ukrainska medborgare som kommit till Sverige i enlighet med Maastrichtfördraget.

Kan ett yrke undantas från lönekravet i bara en del av landet?

Nej. Det har funnits en diskussion om att införa en sådan regel tidigare, men den har inte blivit verklighet.

Kommer lönekravet att fortsätta höjas?

Ja och nej. Just nu har majoriteten enats om att 90 procent är nivån som gäller. Men eftersom medianlönen höjs varje år och lönekravet bygger på det kommer nivån i kronor att öka. I år sker det redan den 16 juni.

Hur mycket har lönekravet ökat i kronor sedan 2023?

Från november 2023 till den 1 juni 2026 har det höjts med 6030 kronor. Från 27 360 till 33390 kronor.

Finns det övergångsregler för några grupper utöver undantagsyrkena?

Ja. Två grupper kan fortsätta räkna med 80 procent av medianlönen under en period:

Den som redan har ett arbetstillstånd och ska förlänga det innan den 1 december kan räkna med 80 procent av medianlönen till och med den 1 december. Den som fått avslag på sin ansökan om arbetstillstånd före den 1 juni och överklagar det beslutet får i sin överklagan använda 80 procent av medianlönen.

Vem måste ha arbetstillstånd och när måste det förlängas?

Den som kommer från ett land utanför EU måste söka arbetstillstånd. Det gäller i två år. Vill man arbeta längre i Sverige söker man förlängning.

Hur många påverkas av det här?

I dag har över 10 000 personer med arbetstillstånd en lön under 33 390. Det är uppgifter Riksdagens utredningstjänst tagit fram.

Finns det yrken som inte beviljas arbetstillstånd?

Ja, regeringen får förbjuda arbetstillstånd i yrken där arbetstillstånd allvarligt missbrukats. Från 1 juni gäller det personlig assistans och bärplockare (av vilda bär).

Och om jag inte får mitt arbetstillstånd godkänt?

Då måste du lämna landet eller söka uppehållstillstånd på andra grunder, som exempelvis skyddsskäl. Du kan överklaga beslutet till Migrationsdomstolen. I de flesta fall får du fortsätta arbeta tills du får ett besked därifrån. Läs mer om det hos Migrationsverket.

Så kommer lönekraven se ut

