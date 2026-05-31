Artikeln i korthet Emil Hagström påbörjade anställning som lärling med lägre lön, men förväntades en högre lön efter utbildningen.

En kollega uppmärksammade Emil på att hans löneförhöjning uteblivit, vilket ledde till upptäckten av ett fel som kostat honom 180 000 kronor över tre år.

Företaget medgav misstaget och betalade retroaktivt tillbaka hela beloppet efter Emils kontakt med facket. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

2022 började anläggningsarbetaren Emil Hagström på en ny firma i Tranås. Ingångslönen låg på strax under 30 000 vilket inte var den bästa. Han gick också som lärling vilket automatiskt gav löneavdrag.

Men han hade bara några månader kvar på utbildningen. Efter det skulle lönen gå upp rejält, något han tidigare berättat om för Byggnadsarbetaren.

Varsel och permitteringar

Firman hade också mycket uppdrag. Även under de kalla vintermånaderna då gräv-, avlopp- och rörläggningsarbeten är svårare på grund av tjälen i marken.

– Många i vår del av byggbranschen blir permitterade eller till och med varslade på vintern. Jag har haft turen att kunna arbeta hela tiden, berättar Emil.

Det i kombination med att jobbet krävde en hel del övernattningar borta, vilket gav traktamente, gjorde att han ändå inte tänkte så mycket på lönen. Det gick ihop sig rätt bra ändå.

Vilda västern på jobbet

De senaste åren har företaget också gått igenom en omorganisation vilket lett till chefsbyten och rotation på kollegor

– Det har varit rörigt. Lite vilda västern kan man säga, säger han.

Men när en kollega för en tid sen frågade lite om hans lön blev saker och ting helt plötsligt klarare. Kollegan, som var grävmaskinist och funderade på att byta till anläggning, reagerade starkt på hur lite Emil tjänade.

– Han hade hört sig för innan på andra håll vad man fick just eftersom han ville byta bransch. Då fattade jag att det var något var fel.

Vid en närmare koll visade det sig att hans arbetsgivare aldrig hade registrerat den 20 procentiga löneökning han var berättigad till när hans lärlingstid var över.

Hade missat 180 000 kronor

Och det rörde sig om mycket pengar – närmare 180 000 kronor under tre år. Han bestämde sig för att vända sig till facket med frågan.

Enligt Henrik Pryssgård, ombudsman på Byggnads som hanterade Emils fall, så är det inte helt ovanligt att det blir fel vad gäller lärlingslöner i byggbranschen.

– Lönestegen inom bygg har förenklats och det borde vara svårt att göra fel men det är fortfarande ganska vanligt att man missar när lönen ska gå upp, skrivet han via mejl till Arbetet och tillägger:

– Oftast handlar det om okunskap eller misstag. Men vi har också företag där man gör fel trots flertalet uppmaningar. Ibland känns det som man satt det i system i försök att spara pengar.

Käkade gott den helgen

I Emils fall erkände dock bolaget att de gjort fel. Redan efter någon vecka fick Emil besked att han skulle få tillbaka hela summan retroaktivt.

– Då bjöd jag på fika på jobbet! Och vi käkade gott den helgen jag och min sambo, säger Emil Hagström och avslutar:

– Jag har inget agg mot min arbetsgivare så. De gjorde rätt i slutänden. Men det gör ju inte alla arbetsgivare, så det är definitivt värt att snacka med facket om sånt här.