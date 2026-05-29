Nu skriver regeringen in en rasistisk, kvinnofientlig klasspolitik i lagen.

Från januari 2027 införs nya ”kvalificeringsregler” i socialförsäkringen.

Den som flyttar till Sverige från ett land utanför EU/EES ska behöva uppfylla vissa villkor för att få rätt till delar av den gemensamma välfärden.

Bland annat genom att ha varit bosatt i Sverige under fem års tid.

Inte om du tjänar mycket pengar.

Den som har haft en månadslön på ungefär 40 000 kronor i minst sex månader i följd, eller omkring 21 000 kronor i månaden under 12 av de senaste 24 månaderna, kan kvalificera sig snabbare.

Det innebär att en person med tillräckligt hög inkomst kan få rätt till barnbidrag, bostadsbidrag eller föräldrapenning på grundnivå tidigare än den som arbetar deltid i äldreomsorgen, på förskolan eller i städbranschen.

Det är en klasslagstiftning i sin renaste form. Och i synnerhet riktas siktet mot rasifierade kvinnor.

Bruna kvinnor

För den hjärtlösa hade det nästan kunnat låta ironiskt.

En ofrivilligt deltidsarbetande undersköterska ska inte få ta del av samma sjukförsäkring som patienten hon vårdar.

En barnskötare ska alltså arbeta med att ta hand om andras barn, men ändå inte få samma grundskydd i föräldraförsäkringen.

Kvinnor arbetar oftare deltid. Bland utrikes födda kvinnor är sysselsättningsgraden lägre än bland både utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

Utrikes födda är överrepresenterade i flera av de yrken där arbetsmiljöriskerna är större och inflytandet över arbetet mindre.

Det behöver inte uttryckligen stå ”bruna kvinnor som jobbar i välfärden” för att ändå träffa dem med en smärtsam precision.

Betalar skatt, men kostar inget

Diskrimineringsombudsmannen sa i sitt remissvar att det är oacceptabelt att stifta lagar som inte är förenliga med Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Flera andra remissinstanser har riktat skarp kritik.

Men det skiter regeringen högaktningsfullt i.

Men vem bryr sig om mänskliga rättigheter numera?

Så länge hennes händer håller i en skurmopp.

Sverige behöver de här kvinnornas arbete. Någon ska fortfarande gå till hemtjänsten, ta passen på förskolan, städa kontoren och bära yrken som går på knäna.

Det fattar tidögänget också. Men för dem är det under förutsättning att det är billigt.

Nu vill de hitta sätt att göra det nästintill gratis.

Modernt slaveri

Redan dåliga villkor kommer att pressas ner ännu mer.

Den som inte har full tillgång till trygghet har svårare att säga nej.

Svårare att kräva heltid. Svårare att tacka nej till dåliga pass och otrygga villkor.

Det är svårt att se det som något annat än en politik som gör redan pressade arbetare ännu mer beroende av arbetsgivare och myndigheter.

Det är typ som att de satt tillsammans i Tidö slottet och formade den gånga mandatperioden med en uttalad ambition om att göda miljardärer och komma så nära slaveri som möjligt.

Naturligtvis utan att det ska kunna kallas just för slaveri.

Om det nu inte ska kallas för slaveri så bör det som minst kallas för en klart rasistisk och kvinnofientlig klasspolitik.