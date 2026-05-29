SD:s krav för att gå med på tuffare regler kring byggkaos

Socialdemokraterna vill se en lag om max två led av underentreprenörer i bland annat byggbranschen. Partiet planerar att lägga ett utskottsinitiativ i arbetsmarknadsutskottet för att tvinga regeringen att förbereda en sådan lag, har Arbetet berättat.

Om V och SD röstar för förslaget kan det få majoritet i utskottet och riksdagen.

Arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson (SD) tycker förslaget är intressant.

– Det är i grund och botten ett bra förslag. Vi tittar på frågan och kommer att föreslå något liknade i vårt kommande paket med åtgärder mot arbetslivskriminalitet, säger han.

Beredda att förhandla

Men att rakt av rösta ja till Socialdemokraternas initiativ i utskottet är inte aktuellt. Magnus Persson pekar på att S tidigare har lagt liknande förslag i utskottet, bland annat om att hindra sänkningen av ersättningen i a-kassan.

– Vi är beredda att förhandla med dem, men de får inte lov för sin partiledning att förhandla med oss. Därför är detta ren plakatpolitik för att ta billiga poänger, säger Magnus Persson.

Han önskar att S-ledningen skulle tillåta sina företrädare att göra upp med SD i enskilda sakfrågor.

– Vi skulle kunna få igenom väldigt mycket bra politik om Socialdemokraterna plockade bort skygglapparna. Vi har många bra frågor som ligger utanför Tidösamarbetet, framför allt i arbetsmarknadspolitiken.

Magnus Persson önskar att även LO-facken skulle öppna för dialog med SD.

– Jag har bra diskussioner med Unionen, Företagarna och andra. Men LO:s ordförande har jag aldrig träffat, trots att jag är ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Shekarabi: Upp till bevis, SD

Ardalan Shekarabi (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, kommenterar Magnus Perssons ord så här:

”När vi lägger fram förslaget i utskottet blir valet enkelt – är SD för bra politik för Sveriges arbetare, eller emot? Vill de ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad, eller inte? Det är upp till bevis. Allt annat är undanflykter och ursäkter.”

Johan Lindholm avstår för tillfället från att kommentera saken.

Läs mer S vill tvinga fram lag mot kaoset i byggbranschen