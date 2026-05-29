Så får du ledigt när nationaldagen infaller på en helg

🗓️ Blir det en extra ledig dag när den 6 juni är en lördag?

Svar: Ja, för de som arbetar måndag till fredag. Det gäller personal i:

Äldreomsorg

LSS

HVB-hem

Sjukvård

Ambulans

Personlig assistans där avtal finns med Vårdföretagarna

Barnskötare och annan personal på förskolor och friskolor som har avtal med Almega Tjänsteföretagen

Bussförare och andra som går på bussbranschavtalet får extra ledighet under schemaperioden.

OBS: Det kan dock vara så att fack och arbetsgivare lokalt bestämt något annat.

🛠️ Krävs det arbete på annandag pingst för att få en extra ledig dag?

Svar: Ja, den som har arbetat annandag pingst när nationaldagen infaller en lördag har rätt till en extra ledig dag.

Detta gäller de som arbetar 40 timmars vecka och inte går på schema i kommuner och regioner (SKR), samt vård- och trafikbolag med Sobona-avtal.

I dessa fall även den som fått en ledighet godkänd för annandag pingst.

Kravet är dock att man arbetat minst en dag den månaden som annandag pingst infaller.

Samma gäller personal i Svenska kyrkan samt personliga assistenter där arbetsgivaren har avtal med Fremia.

💰 Påverkas ob-tillägget av nationaldagen?

Svar: Ja, för många börjar ob-tillägget gälla redan på fredag eftermiddag, eftersom nationaldagen är en röd dag.

Att nationaldagen är en helgdag gör också att ob-tillägget kan gälla fram till måndagsmorgonen.

Det gäller anställda i:

Kommuner och regioner (SKR)

Vård- och trafikbolag med Sobona-avtal

Svenska kyrkan

Privata vårdbolag som har avtal med Vårdföretagarna och Fremia

Källa: Kommunal. Läs mer på Kommunal.se