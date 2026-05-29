Artikeln i korthet När hälsoschemana infördes i äldreomsorgen i Åsele blev passen visserligen kortare, men personalen tvingas jobba fler dagar – vilket känns tyngre.

Ändringen ledde till massavhopp från hemtjänsten, vilket har lett till ökad övertid och brist på vikarier.

Fackligt engagemang har varit starkt mot schemabestämmelserna, men de motiveras av att täcka äldreomsorgens underskott. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

När hälsoschemana började införas i fjol sades det att det skulle bli bättre för personalen, i och med att arbetspassen inte skulle vara lika långa.

– Visst, de är kortare, men man måste vara på jobbet flera dagar. Så sammanlagt blir det tyngre, säger Lisa Jansson.

Hon har arbetat med hemtjänst i 20 år i Åsele, och säger att det inte var ett lätt beslut att säga upp sig.

– Jag har haft dåligt samvete mot både kollegor och boende. Det har varit ett jobb jag verkligen brunnit för, men jag måste tänka på mig själv.

I stället har hon nu utbildat sig till målare och kommer att börja jobba som lärling.

”Jobbar ihjäl sig”

En tidigare kollega som valt att fortsätta är Emilia Söderström. Hon berättar att massavhoppen påverkar vardagen.

– Vi jobbar jättemycket övertid och det är ont om vikarier så vi får täcka upp för varandra. De få vikarier som finns jobbar ihjäl sig. Jag tror inte att det går att få så mycket sämre scheman egentligen. Vi har i princip ingen återhämtning.

En bärande del i de nya schemana är att personalen går från att jobba var tredje helg till varannan, något som är extra tufft för Emilia som är ensamstående med två skolbarn. Någon kvälls- eller helgöppen förskola finns inte i kommunen.

– På riktigt så blir man förbannad. Hade vi kunnat strejka hade vi gjort det.

Största engagemanget någonsin

På Kommunals kontor inne i samhället sitter kollegan och fackliga företrädaren Annelie Persson Grahn. Hon säger att hon aldrig har sett ett liknande engagemang i någon fråga och att de har kämpat och demonstrerat – men inget har hjälpt.

– Vi har försökt på alla sätt vi har kunnat. Det hänvisas till ekonomin, men jag har svårt att se att de sparar pengar.

Vad tycker du om kommunens agerande?

– Det är uselt. Man kan inte säga något annat.

Tycker att alla borde säga upp sig

De flesta vi pratar med är ense om att det bästa hade varit om alla vågat säga upp sig, men så finns verkligheten där med räkningar och tomma kylskåp. Plus att det är ont om andra arbetstillfällen i inlandet.

– Många blir kvar och jag förstår att inte alla kan sluta. Men i slutändan är det de boende som blir lidande, det kommer att bli förvaring, säger Lisa Jansson, fortfarande undersköterska, snart målare.

Kommunalarbetaren har sökt Åselepartiets Linnéa Lindberg, ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet. Till Sveriges Radio P4 säger socialchef Eva-Lena Johansson:

– Grunden i det hela är att äldreomsorgen har haft stora underskott över tid och förändringen av schemana är en del i det.

Hälsoscheman – vad är det? Hälsoscheman, som också kallas hållbara scheman, införs i många kommuner för att kunna erbjuda alla heltid. De ser inte exakt likadana ut överallt, men det brukar innebära någon eller några av de här sakerna: Kortade nattpass , vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.

, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar. Arbete varannan helg.

Resurspass , där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie.

, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie. De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid – bara kortare pass.

måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid – bara kortare pass. Mindre inflytande över schemat för personalen.