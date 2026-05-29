Artikeln i korthet Övergångsregler gjorde att över 62 000 personer fick sänkt ersättning. För många kom beskedet som en chock. De hade inte förstått Försäkringskassans information.

Forskaren Fredrik Söderquist kritiserar myndigheten för att skapa en ”falsk trygghet” genom svårbegripliga begrepp och bristande information om viktiga regler, vilket enligt honom hotar rättssäkerheten.

Han varnar för att otydlig information från myndigheter kan minska människors tillit till både myndigheter och samhällskontraktet, särskilt när det gäller frågor som påverkar människors försörjning och trygghet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Arbetet har granskat hur Försäkringskassan har informerat om förändringarna i aktivitetsstödet som genomfördes i höstas.

Många trodde att de inte skulle påverkas när de läste på Försäkringskassans sajt.

I själva verket fick över 62 000 personer direkt minskad ersättning på grund av övergångsregler.

– Det blir rättsosäkert när människor inte får en förutsägbarhet. Det skapar ilska och frustration. Tilliten till myndigheter kan gå förlorad – och det är oerhört allvarligt, säger Fredrik Söderquist, som forskar och undervisar om myndighetsspråk, retorik och klarspråk.

Kritiken: ”Falsk trygghet”

Han dömer ut Försäkringskassans sätt att informera om förändringarna.

– Formuleringarna kan få människor att tro att de gamla reglerna fortfarande gäller dem. Det blir som en falsk trygghet. Ingenstans står det något om vad ersättningsdagar är och när de tar slut. Det kräver juridiska och ekonomiska förkunskaper som många medborgare rimligen inte har, säger Fredrik Söderquist.

Den här formuleringen på Försäkringskassans hemsida gjorde att många trodde att de inte skulle påverkas.

”Rättssäkerheten sätts ur spel”

Försäkringskassan informerade om att övergångsregler gäller på sin sajt, men förklarade inte vad alla begrepp innebar. Dessutom informerade myndigheten inte om den regel som flest påverkades av.

– Det måste framgå tydligt att personer riskerar att få en kraftigt sänkt ersättning. Det är en slags skenbar tydlighet. Det är väldigt, väldigt svårt att göra en egen bedömning, säger Fredrik Söderquist, språkkonsult och retoriklärare på Södertörns högskola, och fortsätter:

– Att inte informera om allt som gäller är illa, för då går det inte ens att göra en tolkning. Det är inte rättssäkert – rättssäkerhet bygger på förutsägbarhet. Och det sätts ur spel här.

Så här informerade Försäkringskassan om övergångsreglerna.

”Samhällskontraktet upplöses”

Att människor förlorar tillit är allvarligt eftersom en demokrati bygger på att vi känner tillit till personer och myndigheter, betonar Fredrik Söderquist.

– När man inte känner tillit riskerar tilliten till samhällskontraktet att urholkas.

Övergångsreglerna, som regeringen beslutade om i december 2024, var utformade på ett sätt som gjorde att personer inte kunde få reda på hur de skulle påverkas exakt på förhand.

Försäkringskassan fick nämligen nya uppgifter om personers dagsförtjänst från a-kassorna från och med den 1 oktober 2025, när den nya lagen om a-kassa infördes.

Fredrik Söderquist granskar Försäkringskassans formuleringar.

”Allvarligt och anmärkningsvärt”

Fredrik Söderquist tycker att det är problematiskt.

– Det är allvarligt och det är anmärkningsvärt när myndigheter av olika skäl inte har möjlighet att ge adekvat och korrekt information. Man måste genomföra saker på ett sätt så att folk har en förutsägbarhet och kan planera sina liv.

Han betonar att det är viktigt att informera tydligt om förändringar som påverkar människors försörjning.

– Eftersom det ytterst handlar om att ha mat på bordet och tak över huvudet. Det är en grundtrygghet som vi måste ha för att kunna känna tillit och kunna fungera i samhället.

”En självbärande text har all information som du behöver. Den här texten är raka motsatsen – den kräver en massa andra texter. Det är alldeles för många tekniska begrepp som inte hjälper mig att förstå hur jag kan tillämpa det på min egen situation”, säger Fredrik Söderquist.