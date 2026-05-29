Brandmannen Robin blir sommarpratare – tack vare frun: ”Tonvikten kommer ligga på Ukraina”

Artikeln i korthet Robin Larmérus, brandman i Kalmar, har rest till Ukraina för att hjälpa med materiel och utbildning och kommer att berätta om detta i sitt sommarprat.

Hans sommarprat kommer att fokusera på brandmännens utmaningar och han vill att lyssnarna ska känna sig som om de varit med på utryckningar.

Idén att sommarprata kom från hans fru, och han planerar välja musiken noggrant för att ge rätt känsla under programmet.

Robin Larmérus arbetar på räddningstjänsten i Kalmar men har gjort flera resor till Ukraina och bland annat hjälpt till med materiel och utbildning.

– Tonvikten i mitt Sommar kommer att ligga på Ukraina. Att komma till Poltava och träffa deras minröjare, att få se det i verkligheten, har varit otroligt.

Han kommer att lyfta viktiga frågor för brandmännen genom att berätta om larm som har satt spår hos honom.

– Jag ska försöka ta med lyssnaren via scener. Ambitionen är att lyssnaren efteråt nästan ska känna att man har varit med som brandman.

Idén kom från frun

Robin Larméus säger att han inte är en sån som har gått och drömt om att bli sommarpratare. I stället var det hans hustru som över morgonkaffet en dag sa:

– Ska inte du bli sommarpratare, du som har så många historier?

Var hon trött på dina historier?

– Ja. Haha!

Inget Brandsta City Släckers

Han kallar brandmannayrket ”otroligt komplext” med sjukvårdslarm och alla fordon som man ska klara av att köra.

– Det känns som om uppdraget blir större och större, men lönen är kvar.

Kommer du spela Brandsta City Släckers?

– Nej, tyvärr. Man får bara spela tio låtar och jag har en Spotify-lista på 40 låtar. Musiken får inte bli för klyschig och inte bara låtar som jag själv gillar. Det är jättesvårt, men det är ju ett lyxproblem. Det ska bli en ynnest att få sommarprata.

Den 22 juli klockan 13 sänds Robins sommarprat.