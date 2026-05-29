Teslastrejkare uppmanades gå till jobbet – blev hemskickade

17 Teslamekaniker som tidigare deltagit i strejken återvände på onsdagen till arbetet i Malmö, enligt uppgifter till Dagens Arbete.

Men bara en kort stund senare ska de ha fått lämna arbetsplatsen igen.

Samma sak har hänt på Tesla-verkstäder i Uppsala och Umeå, enligt Dagens Industri.

Kritiserad idé inom IF Metall

Enligt Tobias Eng Strömberg, som tidigare deltagit i strejken, diskuterades ett liknande upplägg som det här på ett internt stormöte inom IF Metall i Stockholm förra våren.

– Det togs upp att man skulle gå tillbaka till jobbet och sedan ut i strejk igen. Tanken var att skapa osäkerhet för Tesla och röra om lite, säger han till Arbetet.

Enligt Tobias Eng Strömberg var många IF Metall-medlemmar skeptiska till idén om ”jojo-metoden” när det togs upp.

– Många tyckte att det kändes som en väldigt osäker metod. Jag också – jag hade absolut inte velat göra det om jag var kvar i strejken. Det känns otryggt att gå tillbaka till en arbetsplats som inte vill ha en, och där man ska jobba utan kollektivavtal.

Slutade strejka

Han lämnade själv strejken för en tid sedan. En av orsakerna var just diskussionerna om att strejkande skulle kunna skickas tillbaka till arbetet utan att något kollektivavtal hade tecknats.

Han har därför inte själv direkt insyn i om det är detta som IF Metall nu genomför, men säger att det är mycket som pekar på det.

– Jag har svårt att se vad det annars skulle kunna vara. Det här är något som ledningen tagit upp tidigare och nu vill IF Metall inte säga något om vad som händer.

IF Metall: Strejken är inte över

IF Metall vill själva inte kommentera vad det är som händer.

– Jag har inget annat att säga än att vi just nu är inne i ett läge i konflikten där vi inte kan kommentera. Men konflikten är inte över. Vi är beredda att sätta oss ner och förhandla med Tesla när som helst, säger Jesper Petterson, pressansvarig på IF Metall, till Arbetet.

Så strejken är inte över? Det kan du bekräfta?

– Nej, den är inte över.

Och den här uppgiften att vissa stridsåtgärder dras tillbaka, kan ni säga något om det?

– Nej.

Har ni något mer att säga om den information som kommit ut?

– Nej, jag har sagt vad vi har att säga. Och jag misstänker att jag kommer att få säga det många gånger i dag.

Teslakonflikten inleddes hösten 2023 och är den längsta arbetsmarknadskonflikten i modern svensk historia.

Arbetet söker Tesla.

Texten uppdateras.