Kim Söderström är återvald som ordförande för fackförbundet Byggnads. Detta står klart efter att 82 av totalt 153 ombud valde att lägga sin röst på honom under förbundets pågående kongress i Malmö.

– Kamrater, de senaste åtta-nio månaderna har varit en mörk tid för vårt förbund. Det har ibland varit svårt att se ljuset i slutet av tunneln. Men jag har alltid vetat att våra medlemmar genom er kongressombud skulle ställa saker till rätta. Det har ni gjort nu, sade Kim Söderström från kongresspodiet, rapporterar tidningen Byggnadsarbetaren.

Perioden fram till kongressen, förbundets 19:e i ordningen, har kantats av falangstrider och interna konflikter.

Förbundssekreterare petades

En av konflikter rör en situation då den tidigare förbundssekreteraren Jakob Wagner petades på ett extrainsatt förbundsfullmäktigemöte förra året. Petningen förklarades med att Wagner anlitat en konsult som förbundet tidigare klassat som olämplig

Stridigheterna ledde fram till att valberedningen tidigare i vår ratade Kim Söderström som kandidat till ordförandeposten. Detta då han ansågs tydligt tillhöra den ena sidan av konflikten.

I stället valde valberedningen att föreslå Wilhelm Bertillsson, ordförande för Byggnads Mälardalen, till nya ordförande. Trots detta har Söderström fortsatt haft starkast stöd från regionerna inom förbundet.

Efter valet tackade utmanaren Wilhelm Bertilsson för en respektfull debatt, och önskade den omvalde Kim Söderström lycka till, rapporterar Byggnadsarbetaren.

