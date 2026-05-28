Urban Pettersson – kandidat ordförande

Du är sittande förbundsordförande sedan hösten 2019? Hur har den här tiden varit?

– Den började i en ganska turbulent period. Sen tycker jag det har lugnat ner sig. Vi har börjat jobba framåt och förändrat organisationen ganska mycket. Vi har fått fler förtroendevalda och mer fokus på medlemsnära verksamhet. Sen är vi inte i mål på långa vägar. Och det har inte gått så fort som jag hoppats, eller som har passat mig, ska jag säga. För jag är lite rastlös.

Du kandiderar till förbundsordförande, berätta varför!

– Jag är inte färdig med uppdraget. Jag vill gå i mål med spända linor. Det är det här jag brinner mest för. Jag känner också att jag har mycket erfarenhet att dela med mig av. Under den här sista perioden också.

Varför passar just du till det här uppdraget?

– Det är väl egentligen inte för mig att bedöma. Men jag tycker att jag har ett ledarskap som har funkat bra. Ledarskapet och erfarenheten är en bra kombination.

Berätta om dig själv, vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är en förhandlande person, och tycker att jag är ganska uppfinningsrik. Jag försöker hitta lösningar. Jag har mycket förslag och idéer, men får sällan precis som jag vill.

– Jag började som elektriker 1984 och har arbetat mycket fackligt. När jag valdes till ombudsman 2001 på Elettan hade jag ackordet som ansvarsområde. Sen när det uppstod behov på förbundet så blev det också ackordet. Ackordsverksamheten var mycket större på den tiden, det var många fler sedlar. Jag tillsattes för att reformera ackordstidslistan, vilket jag också gjorde tills jag blev ansvarig för installationsavtalet.

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?

– När jag började jobba gick jag med i facket, jag hade engagemanget i arbetarrörelsen hemifrån. När jag sedan bröt båtbenet och blev sjukskriven i tre månader så pratade jag med min ledande montör. Han hörde av sig till fackavdelningen, som ordnade så att jag fick hjälpa till där som ackordsuppsökare under min sjukskrivning. Sen blev jag styrelseledamot i avdelningen. Därifrån fortsatte det.

Har du något särskilt fackligt minne du vill dela med dig utav?

– Ett starkt fackligt minne för mig är när jag var 26 och hamnade i en ackordstvist med firman. Den gick hela vägen till central förhandling, och vi förlorade. Jag kommer ihåg den nervositet jag kände, firman trodde inte på oss. Det handlade om ök-lappar som arbetsledaren inte hade skrivit på, jag var andreman, och firman ville inte betala den tiden som fanns på lapparna.

– Under den centrala förhandlingen fick vi hjälp av två förbundsombudsmän, och jag upplevde dem väldigt professionella. För förhandlingen höll på riktigt, riktigt länge. En av dem inledde tvisten, sedan hade de gjort upp så att den andre kom in och tog över på kvällen. Vilket gjorde att firman fick sitta kvar väldigt länge. Ombudsmännen försökte verkligen köra hela vägen till botten. Och jag kände att de stod upp för oss. Men vi förlorade till slut. Det stod ord mot ord.

– Vad lärde jag mig då av detta? Jo, att en ök-lapp aldrig ska ligga i lådan. Utan den ska skrivas på direkt. Det gjorde jag därefter. Efter det hade vi inga bekymmer.

Vad ser du som det största problemet för medlemmarna i sin vardag?

– Det mest påtagliga problemet är arbetsmiljön. Från stort till smått. Det ena är ju de här akuta farorna som finns. De tycker jag nog ändå över tid har blivit något bättre. Vi har bättre utrustning i dag än vi hade förr, vi har också blivit bättre på att rapportera risker. Med det sagt så är det fortfarande inte perfekt på något sätt utan det finns fortfarande mycket att göra.

– Men det finns nya moment som har blivit starkare, som stress.

Hur vill du komma åt detta?

– Egentligen är det inte hastigheten på byggnationerna som är det stora problemet utan bristen på planering. För att komma tillrätta med det är mitt enkla svar att vi ska börja använda ackordssystemet mer.

– Om företaget använder ackordssystemet och samarbetar kring det så blir det lättare att ställa krav på övriga bygget och för ackordslaget att planera jobbet utifrån elinstallationerna.

Vad är det viktigaste för förbundet framåt?

– Det är att bli fler medlemmar. Det krävs för att klara av att upprätthålla den svenska modellen. Själva grunden för oss som förbund är att vi tecknar kollektivavtal och har medlemmar som ställer krav på att få ut kollektivavtalets värde.

– När det blir för många som inte är med så ställer de inte kraven för 1: man vet inte vad avtalet innehåller, 2: man har inte möjlighet att ställa krav. Eftersom avtalet inte omfattar dem direkt.

– För att lösa det här gäller att fortsätta den vägen vi har börjat på. Att få mer medlemsnära verksamhet. Att vara ute och träffa trygga och pålästa medlemmar och framförallt de som är potentiella medlemmar.

Om inte du skulle bli vald, har du något råd till den som istället blir vald?

– Jag ställer upp till val och prövar mitt förtroende. Och får jag inte det förtroendet så är det ganska olämpligt att ge råd till den som tar över. För då ska de göra något annorlunda och det måste de få göra efter eget huvud.

Urban Pettersson Ålder: 59 Bor: Åkersberga Familj: Jag är gift med Anki, har två bonusbarn som har flyttat ut. Tre syskon och en mamma fortfarande i livet. Två katter. Fritid: Gillar att hålla på hemma med diverse projekt, framförallt byggprojekt. Jag byggde ett utrum förra året som jag ska göra färdigt denna sommar är tanken. Därför blev jag elektriker: Den enkla storyn är för att morsan sa att jag skulle bli det. Jag stod och tvekade mellan att bli målare och elektriker. Jag var mest inne på målare. Men morsan tyckte att det var ett farligt jobb och att jag skulle bli elektriker istället. Hennes pappa var målare och hon hade erfarenhet av alla de här skadliga färgerna. Men hon tänkte inte på el och vad det innebär. Fast hon har ju rätt, jag fick ett jobb som jag gillade och trivdes med tror inte att jag varit lika nöjd med att vara målare. Bakgrund: Började som elektriker direkt efter skolan. Bland annat klubbordförande på Backlunds el, ombudsman på Elettan, förbundsombudsman med ackordsansvar och ansvar för installationsavtalet. Förhandlingschef 2015. Förbundsordförande sedan 2019. Läs mer