Teslas postkonflikt tas upp av Högsta domstolen
Vad väger tyngst – rätten till stridsåtgärder eller ett företags möjlighet att få post? Det ska Högsta domstolen avgöra när frågan om Teslas registreringsskyltar prövas ännu en gång.
Konflikten mellan den svenska grenen av Tesla, TM Sweden, och Postnord och har pågått i över två år.
Det hela började med att fackförbunden ST och Seko i sympati med IF Metalls strejk blockerade postförsändelser till och från Tesla. Konsekvensen blev att Tesla inte kunde få leveranser av registreringsskyltar till sina nytillverkade bilar.
Stämde både Postnord och Transportstyrelsen
Draget fick elbilsjätten att se rött vilket ledde till två stämningar. En riktades mot Transportstyrelsen som ansvarar för tillverkningen av skyltarna. Den andra gick till Postnord som ansvarade för leveransen av dem till företaget.
Rent rättsligt har Tesla inte varit framgångsrika gentemot vare sig Transportstyrelsen eller Postnord. I stället har de på en rad andra sätta lyckats kringgå blockaden – något som Arbetet rapporterat om vid flera tillfällen.
Förhandling först nästa år
Men nu har elbilstillverkaren vunnit en juridisk delseger. I dag meddelade nämligen Högsta domstolen att man ger prövningstillstånd i fallet med Postnord.
Frågan som ska prövas av domstolen är om rätten att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden trumfar Teslas rätt till postförsändelser.
Huvudförhandlingen väntas äga rum i februari eller mars nästa år.