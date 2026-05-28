Teslas postkonflikt tas upp av Högsta domstolen

Artikeln i korthet Postnord och Tesla Sverige har bråkat i över två år om blockerad post.

Tesla har stämt både Transportstyrelsen och Postnord men har inte haft rättsliga framgångar.

Högsta domstolen har nu beviljat prövningstillstånd och ska pröva om fackliga stridsåtgärder får gå före Teslas rätt till postleveranser. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Konflikten mellan den svenska grenen av Tesla, TM Sweden, och Postnord och har pågått i över två år.

Det hela började med att fackförbunden ST och Seko i sympati med IF Metalls strejk blockerade postförsändelser till och från Tesla. Konsekvensen blev att Tesla inte kunde få leveranser av registreringsskyltar till sina nytillverkade bilar.

Stämde både Postnord och Transportstyrelsen

Draget fick elbilsjätten att se rött vilket ledde till två stämningar. En riktades mot Transportstyrelsen som ansvarar för tillverkningen av skyltarna. Den andra gick till Postnord som ansvarade för leveransen av dem till företaget.

Rent rättsligt har Tesla inte varit framgångsrika gentemot vare sig Transportstyrelsen eller Postnord. I stället har de på en rad andra sätta lyckats kringgå blockaden – något som Arbetet rapporterat om vid flera tillfällen.

Förhandling först nästa år

Men nu har elbilstillverkaren vunnit en juridisk delseger. I dag meddelade nämligen Högsta domstolen att man ger prövningstillstånd i fallet med Postnord.

Frågan som ska prövas av domstolen är om rätten att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden trumfar Teslas rätt till postförsändelser.

Huvudförhandlingen väntas äga rum i februari eller mars nästa år.