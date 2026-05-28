S vill tvinga fram lag mot kaoset i byggbranschen – sätter press på SD
Socialdemokraterna vill tvinga regeringen att sätta en gräns vid max två led av underentreprenörer i byggbranschen. Partiet försöker samla majoritet i riksdagen med hjälp av V och SD.
– Det är upp till bevis för de andra partierna om de stöder oss eller inte, säger Magdalena Andersson.
En lag om max två led i av underentreprenörer i offentligt upphandlade byggprojekt är en av punkterna i Socialdemokraternas förslag för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Det rimmar väl med vad LO kräver av de politiska partierna inför valet.
– Vi vill städa upp i byggbranschen och ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad, sa partiledaren Magdalena Andersson till Arbetet då hon besökte en byggarbetsplats på Lilla Essingen i Stockholm tillsammans med LO:s ordförande Johan Lindholm.
Tillåter max ett led
Huvudentreprenören på platsen, företaget Bygg R1, tillåter själv max ett led av underentreprenörer.
Johan Lindholm berömmer företagets princip för att undvika långa så kallade UE-kedjor, och han välkomnar Socialdemokraternas förslag.
– Det betyder mycket för byggsektorn, men även för andra branscher som åkeri och taxinäring.
S vill tvinga regeringen
Nästa vecka tänker Socialdemokraterna lägga ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Det ska tvinga regeringen att föreslå en lag om max två led av underentreprenörer i offentlig upphandling i byggsektorn och andra branscher där det finns stor risk för fusk och kriminalitet.
Regeringspartierna M, KD och L är emot en sådan reglering, men både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har till tidningen Byggnadsarbetaren sagt att de är positiva.
Om V och SD stöder initiativet från S får förslaget majoritet i utskottet och riksdagen.
Kroka arm med SD?
Hur ser Magdalena Andersson på möjligheten att kroka arm med SD för att få igenom en sådan reglering?
– Det är mycket som Sverigedemokraterna har sagt och lovat. Nu får vi se om de kommer att rösta för det här förslaget, säger S-ledaren.
Hon pekar på att SD tidigare bland annat motsatt sig sänkning av a-kassan och varit för att slopa karensavdraget, men att de i samarbetet med Tidöregeringen i praktiken medverkat till motsatsen.
Om riksdagen beslutar som Socialdemokraterna vill – vad kan och måste regeringen göra i frågan nu med drygt tre månader till valet?
– Steg ett är att tillsätta en utredning. Men om de inte gör det kommer jag att göra det om jag blir statsminister, säger Magdalena Andersson.
Politiskt spel?
Arbetet söker Sverigedemokraterna för att höra partiets inställning till det kommande S-förslaget i arbetsmarknadsutskottet. Att SD skulle göra gemensam sak med S för att tvinga Tidöregeringen att agera i frågan är dock knappast att vänta.
Kanske ska man snarare se Socialdemokraternas utspel tillsammans med LO som ett drag i ett politiskt spel för att visa enighet mellan facket och partiet. S och SD konkurrerar om LO-väljarna, inte minst de manliga. Johan Lindholm har tidigare markerat viss distans till Socialdemokraterna, trots att han själv har plats i partiets högsta ledning. Hur nöjd är han med vad S nu driver inför valet?
– Det är bra att partiet vill ta krafttag mot arbetslivskriminaliteten och avskaffa karensavdraget. Sen behövs konkret politik för jobb och tillväxt och bättre pensioner. Vi har bra diskussioner där, men vi vill se resultat i verkligheten.