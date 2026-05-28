Artikeln i korthet Socialdemokraterna föreslår en lag om max två led av underentreprenörer i bland annat byggbranschen för att bekämpa arbetslivskriminalitet. De vill ha stöd från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

LO:s ordförande berömmer byggföretag som själva satt begränsningar mot långa kedjor av underentreprenörer.

Om förslaget får majoritet i riksdagen kommer det att tvinga regeringen att agera. Men kanske är utspelet främst ett sätt för S att markera enighet med LO och sätta press på SD.

En lag om max två led i av underentreprenörer i offentligt upphandlade byggprojekt är en av punkterna i Socialdemokraternas förslag för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Det rimmar väl med vad LO kräver av de politiska partierna inför valet.

– Vi vill städa upp i byggbranschen och ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad, sa partiledaren Magdalena Andersson till Arbetet då hon besökte en byggarbetsplats på Lilla Essingen i Stockholm tillsammans med LO:s ordförande Johan Lindholm.

Tillåter max ett led

Huvudentreprenören på platsen, företaget Bygg R1, tillåter själv max ett led av underentreprenörer.

Johan Lindholm berömmer företagets princip för att undvika långa så kallade UE-kedjor, och han välkomnar Socialdemokraternas förslag.

– Det betyder mycket för byggsektorn, men även för andra branscher som åkeri och taxinäring.

”Det är bra att partiet vill ta krafttag mot arbetslivskriminaliteten” säger LO-basen Johan Lindholm.

S vill tvinga regeringen

Nästa vecka tänker Socialdemokraterna lägga ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Det ska tvinga regeringen att föreslå en lag om max två led av underentreprenörer i offentlig upphandling i byggsektorn och andra branscher där det finns stor risk för fusk och kriminalitet.

Utskottsinitiativ Utskottsinitiativ är en möjlighet för riksdagens 15 utskott att lägga egna politiska förslag. Till vardags behandlar utskotten förslag från regeringen och riksdagsledamöterna. Utskottet kan föreslå ett tillkännagivande som riksdagen sedan beslutar om. Det kan innehålla en uppmaning till regeringen att agera i en fråga. Läs mer

Regeringspartierna M, KD och L är emot en sådan reglering, men både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har till tidningen Byggnadsarbetaren sagt att de är positiva.

Om V och SD stöder initiativet från S får förslaget majoritet i utskottet och riksdagen.

Kroka arm med SD?

Hur ser Magdalena Andersson på möjligheten att kroka arm med SD för att få igenom en sådan reglering?

– Det är mycket som Sverigedemokraterna har sagt och lovat. Nu får vi se om de kommer att rösta för det här förslaget, säger S-ledaren.

Hon pekar på att SD tidigare bland annat motsatt sig sänkning av a-kassan och varit för att slopa karensavdraget, men att de i samarbetet med Tidöregeringen i praktiken medverkat till motsatsen.

Om riksdagen beslutar som Socialdemokraterna vill – vad kan och måste regeringen göra i frågan nu med drygt tre månader till valet?

– Steg ett är att tillsätta en utredning. Men om de inte gör det kommer jag att göra det om jag blir statsminister, säger Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson på ett bygge på Lilla Essingen i Stockholm.

Politiskt spel?

Arbetet söker Sverigedemokraterna för att höra partiets inställning till det kommande S-förslaget i arbetsmarknadsutskottet. Att SD skulle göra gemensam sak med S för att tvinga Tidöregeringen att agera i frågan är dock knappast att vänta.

Kanske ska man snarare se Socialdemokraternas utspel tillsammans med LO som ett drag i ett politiskt spel för att visa enighet mellan facket och partiet. S och SD konkurrerar om LO-väljarna, inte minst de manliga. Johan Lindholm har tidigare markerat viss distans till Socialdemokraterna, trots att han själv har plats i partiets högsta ledning. Hur nöjd är han med vad S nu driver inför valet?

– Det är bra att partiet vill ta krafttag mot arbetslivskriminaliteten och avskaffa karensavdraget. Sen behövs konkret politik för jobb och tillväxt och bättre pensioner. Vi har bra diskussioner där, men vi vill se resultat i verkligheten.

Långa UE-kedjor möjliggör fusk Långa kedjor av underentreprenörer möjliggör fusk och kriminalitet i byggsektorn och andra branscher, menar LO och S. Socialdemokraterna vill se en lag som sätter en gräns vid max två led av underentreprenörer (UE-led) i det man ser som riskbranscher. Den förra S-ledda regeringens utredning om frågan föreslog ingen sådan reglering med hänvisning till EU-rätten. Sedan dess har det kommit signaler om att reglering trots allt kan vara okej i EU. En förebild är Norge som har en huvudregel om max två UE-led. Flera stora svenska byggföretag har på eget initiativ satt en gräns vid två led. Andra förslag i Socialdemokraternas program mot arbetslivskriminalitet handlar om att svartlista fuskande företag, öka antalet inspektioner och stärka skyddsombudens roll. S vill också skärpa straffen för grov ekonomisk brottslighet och stifta en maffialag för att komma åt gängens företag. Förslagen har tagits fram i samverkan med LO. Läs mer