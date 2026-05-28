Sittande regering har sänkt skatten mest för landets allra rikaste.

Nu ska det slätas över.

Strategin? Hota om ännu mindre i plånboken vid eventuellt maktskifte för de familjer som inte gynnats av deras så kallade krispolitik.

S och V bråkar med de rikaste

Och något ligger det ju i det.

Både S och V har ju varit tydliga med att de kan tänka sig göra sig osams med de allra rikaste för att gynna den stora massan.



För pengarna ska i stället anställda inom välfärden få fler kollegor, vägar och tåg få sig ett lyft och försvaret byggas starkt.

9 av 10 ska få det bättre med Andersson och Damberg vid rodret, konstaterar S kaxigt i sin valplattform. Toppskiktet kan däremot räkna med att få se i alla fall en del av sina skatteprivilegier indragna.

Miljardärsskatter, kapitalskatter… eller kanske fastighetsskatt?

Den sistnämnda har blivit lite av en bubblare, då högern påstod att S skulle införa en sådan om de vann valet 2022.

Dagens avgift gynnar dem med dyrare hus

Nu var ju inte det sant då, men sedan dess har det faktiskt hänt något både inom S och i diskussionen om en eventuell fastighetsskatt.

Taket på dagens fastighetsavgift är 10 425 kronor. Du slår alltså i det om ditt hus är värt mer än knappa 1,4 miljoner.

Men för dem med ännu dyrare hus ökar alltså inte denna kostnad.

Den slår alltså hårdast mot människor som har mindre pengar och bor långt ifrån storstadsområden.

Men det är ju i storstäder det bor flest väljare och därför ofta får agera politiskt utgångsläge.

Där är husen dyrare, varför också många oroas för en ny fastighetsskatt.

”Borde vi i stället inte rasa över att den som äger billigare hus, och som kan drömma om att få igen sina renoveringskostnader, betalar lika mycket som någon som äger ett jättedyrt hus?”, skriver Karina Cubilla

Majoriteten har inte en villa för 13 miljoner

Men behöver alla vara oroliga? Inte nödvändigtvis.

Det fiffiga med politik i allmänhet och skatter i synnerhet är ju att man kan forma den så att den träffar vissa grupper.

I dag betalar dem med billigast hus mest.

Man kan ju vända på steken.

Vänsterpartiets Ida Gabrielsson har nämnt en gräns för hus runt 13 miljoner.

På reaktionerna kan man tro att det är stora massor i Sverige som bor så flott.

Faktum är dock att snittpriset för ett hus ligger runt fyra miljoner.

Till och med USA har extraskatt på

Många gick i taket. Borde vi i stället inte rasa över att den som äger billigare hus, och som kan drömma om att få igen sina renoveringskostnader, betalar lika mycket som någon som äger ett jättedyrt hus?



Är det verkligen rättvist?

Till och med kapitalismens högborg USA har ju en så kallas mansion tax där den som säljer en väldigt dyr fastighet betalar tilläggsskatt.

Och vore det inte fiffigt att gå fram med ett förslag där de husägare som har hus under, låt säga två miljoner, slipper betala något alls samtidigt som att de allra mest välbärgade betalar desto mer?

Det vore i alla fall mer rättvist.