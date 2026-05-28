Per-Ola Nilsson – kandidat vice ordförande och ordförande

Du är sittande vice ordförande i Elektrikerförbundet. Har det varit som du tänkt dig?

– Det blir väl aldrig riktigt som man har tänkt sig. Uppdraget är ju en sak, men omvärlden rår man inte över. Till exempel hur motparten betedde sig under avtalsrörelsen i fjol, och hur det ledde till att jag behövde vara med och fundera på ansvar och konsekvenser inför beslutet att varsla om stridsåtgärder.

Hur kommer det sig att du nu kandiderar igen?

– Jag känner helt enkelt att jag har mer att ge. Jag tycker att uppdraget är förbaskat roligt. Det är en stor möjlighet, och ett privilegium, att ha möjligheten att träffa alla fantastiska medlemmar runt om i landet. Men också att få samla in deras uppfattningar att lägga på bordet för att förbättra deras villkor.

Varför passar du till uppdraget?

– Det får man väl egentligen fråga de som har nominerat. Men jag tror att erfarenheten jag har med mig in är ganska viktig. Både tiden som vice ordförande, men även erfarenheten jag har från olika arbetsplatser och förtroendeuppdrag, såväl inom förbundet och som ordförande för ett LO-distrikt. Jag tror att jag bidrog med ett annat kontaktnät än det de redan hade i ledningen. Dels inom LO-förbunden, men också inom politiken, vilket är till nytta för medlemmarna.

Hur kommer medlemmarna att märka att just du sitter på posten?

– Jag hoppas inte att det ska märkas. Det är det enda rimliga svaret. Man borde inte märka vilka individer som har ledningsuppdragen, för vi är ett lag.

Berätta om dig själv, vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är ganska öppen som människa. Jag har jobbat på både små och stora företag, både på landsbygd och i storstad.

– Senast jag var ute och skruvade var 2018. Jag saknar det varje dag. Det är inte det att vi inte har sammanhållning på kontoret. Men det är någonting annat när man sliter tillsammans fysiskt. Jag saknar att jobba med händerna och tugget i byggboden. Men skulle ljuga om jag sa att jag saknar att ligga på valv när det snöar och regnar, fast det är ju en del av jobbet.

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?

– Medlem blev jag första anställningsdagen. Jag visste egentligen inte varför, ledande montören kom med en blankett, den var till och med förifylld. Jag skulle bara skriva under.

– Det var sen, när jag hamnade i ett ackordslag på firman som jag fattade vikten av medlemskapet. Arbetsgivaren hade liten annan uppfattning än vad vi hade kring ackordet. Men det löste sig tack vare att vi höll ihop.

– Sen ville jag själv hålla i ett ackord, men då blev arbetsgivaren topp tunnor rasande och gick på mig ganska hårt. Jag blev instängd på lagret och skulle sitta och sortera gammalt skit. Mina kollegor blev tillsagda att de inte ens fick prata med mig. Men de slöt upp omkring mig, och även den fackliga organisationen, så de hjälpte mig ur situationen.

Har du något särskilt fackligt minne du vill dela med dig utav?

– När jag började på ett litet företag i Vällinge så upptäckte jag ganska snart att de hade som affärsidé att betala väldigt låga löner. Jag jämförde lönerna med kollegorna runt omkring, och såg att firman låg ungefär 6 000 kronor lägre. Då började jag använda vårt ackordssystem, vilket togs emot lika illa som på det första företaget. Det var då jag tog på mig mitt första fackliga uppdrag, som fackligt ombud på firman. Lönerna höjdes väl med 2-3 000 spänn utöver avtalet under de två år jag var där.

Vad ser du som det största problemen för medlemmarna i sin vardag?

– Så fort det finns ett överskott på arbetskraft så är det svårare att ha ett bra arbetsliv. Man blir konkurrensutsatt. I södra Sverige har vi hög arbetslöshet, i norra Sverige så har vi också konkurrensutsatt arbetskraft med mycket utländsk arbetskraft i de stora projekten. Där ser vi att företag som Eitech flyger in mängder med personal från Baltikum och samtidigt säger upp här. Det är en utmaning att vi har lagstiftning som tillåter det och att vi har en motpart som inte vill se problemet.

Hur vill du komma åt detta?

– Mängden jobb kan vi inte styra. Däremot så hade vi mått bra av en politik som har någon form av idé om jobb och tillväxt. Så vi behöver sätta press på politiken, för mer bostadsbyggande och satsning på vår nedsatta infrastruktur.

– Om vi tar frågan om de utländska företagen så drev vi den frågan ganska hårt i den senaste avtalsrörelsen. Och vi fick också ett helt reformerat regelverk med veto- och kontrollregler. Men det hade varit bra om arbetsgivarna också ville ta ett ansvar för att kontrollera och granska. Det handlar om att övertyga motparten om det.

Vad är det viktigaste för förbundet framåt?

– Det absolut viktigaste är att få upp medlemssiffrorna. Om vi tillåter att organisationsgraden fortsätter sjunka då kommer vi inte att klara de här frågorna som handlar om utländsk arbetskraft eller lönedumpning.

Om nu inte du skulle bli vald, vad skulle du ge för råd till den som väljs till uppdraget?

– Det där är en supersvår fråga. Det ena är såklart vem som blir vald, och vilka erfarenheter och kunskaper den personen har. Det andra är på sättet man faktiskt blir vald. Om kongressen tydligt markerar att de inte är nöjd med det jag har levererat, då är jag kanske inte rätt människa att ge råd till min efterträdare. Så jag har inget bra svar.

Per-Ola Nilsson Ålder: 42 Bor: Ystad Familj: sambo och tre barn Fritid: camping med husvagnen. Vi var i Kroatien förra året. I år siktar vi på någonstans i Sverige. Jag har ett starkt engagemang i föreningar i allmänhet, som fotbollsföreningar. Jag är inte duktig på fotboll utan jag var väl med och tejpade skoskav och hämtade vatten. Därför blev jag elektriker: Jag vet faktiskt inte. Den enda jag kände som var elektriker var min storebror, antagligen blev jag inspirerad av honom och hans val. Bakgrund: Bland annat klubbordförande på APQ-el i Malmö, avdelningsordförande, ordförande för LO-distriktet i Skåne, sedan hösten 2024 vice ordförande för Elektrikerförbundet. Läs mer