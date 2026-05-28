”Nödlösningar har blivit vardag – Postens förändringar gör arbetet ohållbart”

Alla som arbetar har rätt till personalutrymmen som tillfredsställer de grundläggande behoven. Där ingår toaletter och lunchrum.

Lunch ska kunna ätas så som de flesta äter sin matlåda – vid ett bord på en stol. Det står i arbetsmiljölagen.

Bland brevbärare är det vanligt att lunchen blir en macka i bilen. Jag har kollegor som regelbundet skippar lunchen helt, av stress för att hinna med hela området som ska köras ut.

Eller så äter man lunch, bara det att den äts tidigare eller senare än vad som är överenskommet enligt kollektivavtalet.

Nödlösningarna har blivit vardag

Att äta lunch tidigt är inte så konstigt om man börjar jobbet tidigt. Någon gång mitt under arbetspasset är att föredra.

Men för oss brevbärare som börjar jobbet vid 8-tiden är lunch klockan 9 för tidigt. Och lunch klockan 15, det är för sent.

På pappret uppfyller min arbetsgivare lagkraven för rastlokaler och toaletter. Ändå händer det lite för ofta att ett toalettbesök görs i skogen eller på en lokal pizzeria.

Det här har gått från nödlösningar till att bli vardag.

Kontoren stängs och turerna blir längre

Hur har det blivit så? En del av förklaringen är att arbetet är under ständig förändring.

Fler och fler får sin post digitalt. De minskande mängderna fysisk post har gjort omorganisationer till en del av vardagen för brevbärare.

Det är en stående punkt på arbetsplatsträffar såväl som samverkansmöten.

Allt fler orter får posten sorterad och utkörd från närmsta större stad. De lokala kontoren stängs ner och turtiderna blir längre.

När större delen av arbetsdagen är i bilen, långt ifrån kontoret, är det inte ett alternativ att bryta turen och återvända till arbetsplatsen för att ta rast.

Toalettbesök kan leda till batteristopp

Är det inte arbetstiden så är det kapaciteten i elbilen som inte räcker till.

Det ställer krav på att arbetsgivaren tillhandahåller rastlokaler på fler ställen. Det görs till viss del, men det är långt ifrån tillräckligt.

Om en avstickare till en toalett innebär att en elbil inte kommer räcka hela brevbärarturen blir frågan, efterlevs arbetsmiljölagen i praktiken?

Det kan låta bisarrt att inte kunna gå på toaletten utan att riskera att bli stående längs vägen i väntan på bärgare när elen tagit slut. Men för brevbärare är det ett återkommande problem.

En arbetsgivare som värnar om sin personal skjuter inte över den här typen av dilemman på sina anställda. Den tar ansvar för arbetet som helhet och ser inte bara till produktiviteten.

Det minsta man kan begära

I slutändan är det en fråga om att må bra på jobbet. Och när vi förväntas arbeta allt högre upp i åldern borde vi samtidigt kunna ställa högre krav på att arbetsmiljön ska vara bra.

Lunch är inte en macka i bilen. Den ska precis som lagen säger kunna ätas i ett ordentligt lunchrum.

Det är det absolut minsta man kan begära.

Maria Olsson brevbärare och fackligt förtroendevald Seko