Du är sittande förhandlingschef sedan 2020, hur har den här tiden varit?

– Det har varit en väldigt spännande tid. Vi har hanterat tre avtalsrörelser, 2020, 2023 och 2025. Jag kom in några månader innan pandemin då vi hanterade tusentals förhandlingar kring permitteringar. Sedan blev det de långdragna förhandlingarna om omställning och huvudavtal mellan LO och Svenskt näringsliv. Så det var rakt in i hetluften. Fördelen jag ändå hade var att jag har varit anställd på förbundskontoret sedan 2011 och varit med på samtliga riksavtalsförhandlingar under nästan tio års tid.

Du kandiderar fortsatt till förhandlingschef, berätta varför!

– Självklart tycker jag att det är ett roligt och stimulerande arbete. Jag känner att det finns mycket kvar att göra, men även att slå vakt om våra tidigare framgångar. Vi har långa mål som vi satte 2022 på förbundsmötet som vi jobbar vidare med. Våra kollektivavtal är det som skiljer och skyddar våra medlemmar från att arbetsgivaren ska bestämma allt.

Varför passar du till det här uppdraget?

– Jag tror att man kan vara förhandlingschef på många olika sätt. Det är lite hur man är som person. Men en framgång är om man har lätt att bygga relationer med andra människor. Att man har tillit till varandra och vet var man har varandra när man tycker olika och lika. Det är svårt att förklara, men det där bygger man över tid.

– Det är också väldigt viktigt att ha ett kontaktnät. För när man behöver få verkstad i saker och ting då är det bra att känna mycket människor. När vi ska få till bra kollektivavtal gäller det att ha ett gott samarbete med de övriga LO-förbunden och speciellt de i 6F, så att vi kan stötta varandra.

– Jag har arbetat länge på förbundskontoret, med väldigt många olika frågor. Jag känner mycket folk utanför förbundet, så det är ingen inkörsport på det sättet. Jag var biträdande förhandlingschef i flera år innan jag blev förhandlingschef.

Hur kommer medlemmarna att märka att just du är förhandlingschef?

– Jag tror att man kommer känna igen sig, i vad förbundet står för och vad vi står upp för.

– Vi kommer att lägga mycket mer fokus på att organisera, värva, avtalsbevaka och teckna avtal. Det är vår grund som vi står på som förbund. Men jag tror att om man kommer märka någon skillnad så är det att vi försöker utbilda förtroendevalda i att ta förhandlingar själva.

Berätta om dig själv, vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag gjorde min praktik på Sallén elektriska i Uppsala. På lov och kvällar var vi några stycken som fick vara med i elverkstaden och reparera dammsugare och kaffebryggare. Så fick vi tjäna lite pengar. Sedan fortsatte jag arbeta där. Jag var på Salléns i 16 år, varav klubbordförande i tio.

– År 2000 valdes jag på ett AR-möte till ombudsman för Elektrikerförbundet i Uppsala. På den tiden valdes ombudsmännen av medlemmarna, man anställde inte som man gör i dag. Jag minns att det var väldigt emotionellt, det är alltid speciellt med ett val.

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?

– Jag gick med i facket samma dag jag började jobba. Efter ett tag så började jag förstå vilka problem som fanns i yrket, inte minst orättvisor. Vissa etablerade ledande montörer fick 50 kronor i timmen för sådant som ändring och tilläggsarbeten på den tiden. Medan andra bara fick 35 kronor. Sånt triggade mig. Det var orättvist.

– Vi i klubben bestämde oss för att alla skulle kräva samma timpenning, 50 kronor. Då blev det svårare för företaget att säga 35 till någon och 50 till en annan och det blev mycket bättre.

– Under min tid på Sallén lärde jag mig att man kanske inte kan få 100 procent på en gång, man får förhandla undan för undan och förbättra en del i taget.

Har du något särskilt fackligt minne du vill dela med dig utav?

– Under senare tid tänker jag inte minst på när vi tog fighten för Securitasavtalet. Vi tvingades varsla om stridsåtgärder och förhandlade hela sommaren, tills vi till slut träffade ett avtal i oktober. Vi lyckades hålla emot med gemensam kraft och strategi. Vi fick inte igenom allt, men medlemmarna var väldigt nöjda.

– Men självklart är de starkaste minnena från när man inser att vi är överens om ett nytt riksavtal. Då du skakar hand med motparten, och om någon minut ska du säga det till delegationen och därefter gå till förbundsstyrelsen för antagande och då få ett kvitto på att jobbet är utfört. När dessa sekunder infinner sig står tiden stilla för en stund.

Vad är de viktigaste frågorna i kommande avtalsrörelse?

– Vi har våra långa mål vi jobbar med. Det är arbetstidsförkortning, högre pensionsavsättning, deltidspension och reallöneökningar. Där har vi kommit ganska långt. Ackordslönerna och lönesystemet är också viktiga frågor för våra medlemmar.

– Sedan får vi se under hösten vilka bra idéer som kommer från medlemmarna i avtalsmotionerna. Det brukar alltid dyka upp bra saker och berättelser man kan skruva på till ett bra avtalskrav.

Om inte du skulle bli vald, vad skulle du ge för råd till den valde förhandlingschefen?

– Det skulle väl vara att bygga relationer, skapa respekt och tillit gentemot de man ska jobba med och de vi ska företräda. Skapa relationer med övriga LO-förbund, alltså deras avtalssekreterare och förhandlingschefer, och samma på arbetsgivarsidan.

Mikael Pettersson Ålder: 60 Bor: Uppsala Familj: Fru och tre vuxna barn Fritid: Sommarstugan där vi är året runt på helgerna, barnbarnens aktiviteter som fotboll och innebandy. Därför blev jag elektriker: Jag höll på med orientering och längdskidåkning och hade en idé om att komma in på skidgymnasiet i Järpen, men jag kom inte in. Så då sökte jag till elprogrammet istället. Bakgrund: Jag började jobba i yrket 1984. Blev klubbordförande på Sallén några år senare. Hade uppdrag i avdelningsstyrelsen. Fick frågan om jag ville gå en ombudsmannautbildning, och efter ett par år valdes jag till ombudsman i Uppsala. Där jobbade jag under tio års tid fram tills jag fick frågan om att börja på förbundskontoret 2011. Läs mer