Kristin Zetterlind – kandidat vice ordförande

Du kandiderar till vice förbundsordförande, berätta varför!

– Jag har blivit tillfrågad förut om att ta ett steg uppåt i organisationen. Men jag har alltid tackat nej. Jag har inte tyckt att det har gått ihop med privatlivet. Men nu har jag stora barn och känner att tiden finns att lägga fullt engagemang på uppdraget.

– Jag funderade länge och väl innan jag tackade ja. Jag kom fram till att det skulle vara fantastiskt spännande att få vara med och driva Elektrikerförbundet framåt.

Varför passar du till det här uppdraget?

– Jag har aldrig slutat skruva, jag har alltid haft en fot i våra medlemmars verklighet, så jag har en hyfsat dagsaktuell bild av de förutsättningar som de ställs inför på sina arbetsplatser.

– Jag är både öppen och lyhörd, men även ganska tydlig i mina åsikter. Det betyder inte att jag inte kan ändra mig i sakfrågorna där jag inte har tänkt klart hela vägen. Jag tycker att en god diskussion alltid är klok.

Hur kommer medlemmarna att märka att just du är vice ordförande?

– Jag är av den fulla övertygelsen om att vi alltid behöver sätta medlemmarnas intressen först. Min avsikt, om jag nu får äran att bli vald, är att vara väldigt närvarande ute på våra medlemmars arbetsplatser. För det finns mycket kloka tankar ute i landet som kanske inte alltid kommer fram. Jag vill ta med de tankarna in i styrelsearbetet, så att vi driver förbundet framåt för medlemmarnas skull.

Berätta om dig själv, vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag har ett starkt rättspatos och tycker att det är viktigt att alla ska ha det bra på arbetsplatsen. Jag utbildade mig till elektriker som vuxen. Jag har jobbat på service, industri och på entreprenad.

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?

– Jag gick med i facket direkt. Chefen på den arbetsplatsen menade dock att ”här behöver vi inte vara medlemmar, utan här är vi som en stor familj”.

– Men när jag avslutade min anställning så fick jag inte ut min slutlön. Jag kontaktade min arbetsgivare om och om igen, utan resultat. Till slut ringde jag en ombudsman i Örebro, det var min första kontakt med någon facklig överhuvudtaget. Och två dagar senare så satt min slutlön på kontot. Då tänkte jag ”wow, vilket värde det finns i medlemskapet”.

– När jag kom till Eitech, som var en stor firma, fanns en stark klubb. När jag fick frågan att bli skyddsombud var det inte ett svårt val att tacka ja. Att få medverka till att göra skillnad. Efter ett par år blev jag nominerad till klubbordförande, vilket var oerhört smickrande, och jag tackade modigt nog ja.

Har du något särskilt fackligt minne du vill dela med dig utav?

– Vi hade uppsägningar här i Örebro för ett par år sedan. Den sista hann inte ens avsluta sin uppsägningstid innan företaget ville ha en Mbl-förhandling om inhyrning av personal. Då, på ren svenska, lackade jag ur. Jag talade om för företaget att det inte finns något juridiskt som kan hindra dem från korttidsinhyning. Men att jag tyckte att det var vansinnigt dåligt av dem som arbetsgivare att hyra in personal medan vi är mitt uppe i uppsägningar. Och företaget lyssnade, de gjorde faktiskt det. De erbjöd alla uppsagda återanställning. Blir man tillräckligt irriterad så kan man få till en förändring.

Vad ser du som de största problemen för medlemmarna i sin vardag?

– Vi är i en lågkonjunktur, vilket jag inte tror kan ha undgått någon. Det leder till att våra företag gör allt möjligt för att kapa kostnaderna, för att kunna ta hem anbuden. Det är inte konstigare än så.

– Men, det sker på bekostnad av våra medlemmar. Det blir uppsägningar och företagen drar in ersättningar som man tidigare haft. Jag upplever också att arbetsmiljön har försämrats.

Hur vill du komma åt detta?

– Jag tror på utbildning. Jag tror att vi måste satsa på att utbilda både våra medlemmar och våra förtroendevalda. Så att de känner till vad som faktiskt står i vårt kollektivavtal och i våra lagar. Och vi måste se till att våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna avtalsbevakar. Men det kan de bara göra om de känner till innehållet i lag och avtal

Vad är det viktigaste för förbundet framåt?

– Det är jätteviktigt att vi har ett starkt medlemsfokus. Att vi alltid i alla beslut som vi fattar ser till att ha medlemmarnas intresse i första rummet. Att komma ihåg att vi finns till för medlemmarnas skull. Det är därför vi är ett förbund. För att göra den enskilda medlemmens arbetsdag så bra som möjligt.

Om inte du skulle bli vald, vad skulle du ge för råd till den valde vice ordföranden?

– Då skulle mitt råd vara att man behöver vara synlig. Ute på arbetsplatserna, på klubbarna, i media för all del och även i den politiska debatten. Det syns inte riktigt utåt vilken nytta vi faktiskt gör för våra medlemmar.

– Vi ska vara ett stolt förbund som står rakryggade och som talar om att det här är en stark medlemskår. Vi har ett fantastiskt kollektivavtal. Vi ska vara stolta över det. Och över Elektrikerförbundet, som är Sveriges bästa förbund.

Kristin Zetterlind Ålder: 46 år Bor: Hallsberg Familj: Man och två döttrar Fritid: Då ser jag till att gå ut så mycket som möjligt i naturen. Jag åker skidor, påtar i trädgården, vandrar och umgås med vänner. Därför blev jag elektriker: När jag gick i nionde klass fick vi åka på ett projekt som hette Teknik för tjejer, bland annat besökte vi en elutbildning. Jag blev helt golvad. Jag kände att ”det här vill jag faktiskt göra”, och det var ett intresse som höll i sig. Men mina föräldrar ansåg inte att det var lämpligt för tjejer att bli elektriker. Så jag läste inte till yrket förrän jag kände att jag kunde bestämma själv, då var jag 24 år. Bakgrund: Jag har studerat till lärare och vikarierat inom skolan, dels som mentor och dels som resurspedagog. Jag har även arbetat inom hotell- och restaurang. Tidigare skyddsombud och numera klubbordförande för Eitech Örebro. Är även ledamot i avdelning 16 och regionalt skyddsombud. Har tidigare vikarierat som ombudsman för Elektrikerförbundet i region Mitt. Läs mer