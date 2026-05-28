I veckan har en friskola i Malmö ertappats med att ha gjort 58 miljoner i ren vinst på sin verksamhet. Samtidigt som de nekat elever med särskilda behov stöd.

Ännu en helt normal grej på svensk skolmarknad som vår regering helst inte verkar vilja låtsas om.

Veckans värsta

På Ica-lagret i Brunna norr om Stockholm övervakar man sina anställda på ett så omfattande sätt att de blir sjuka av sitt jobb. Varenda steg de tar, pissepaus de tar sig utrymme till och varenda vara de plockar reggas med hjälp av AI.

Dystopiskt, minst sagt, att Amazon-villkoren får fäste i Sverige.

Och veckans regeringsskandal, att biståndsminister Benjamin Dousa firat indraget stöd till svältande barn ihop med biståndsskeptikern Magnus Ranstorp. Anledningen? De fick stoppa en organisation med ordet ”islam” i namnet.

I samma veva går Moderaterna ut med sin kampanj om att oppositionen kommer att höja biståndet med 22 miljarder – pengar som gjort sig bättre i svensk äldrevård. Och visst ska vi ta hand om VÅRA EGNA, säger de lite menande.

Vad de missat att kungöra i denna kommunikationsoffensiv är att vi bara kan drömma med en äldrevårdssatsning av denna dignitet om de får fortsätta styra vårt land. Men de kör och hoppas på att väljarna inte orkar tänka längre än vad näsan räcker.

Alla pratar om Agnes Wold

Men störst buzz av allt har det varit kring Agnes Wolds medverkan i Världen Idag-podden ”Hotspot”, där hon ännu en gång uttryckt sig hätskt om transpersoner och transvård.

Frågan har återaktualiserats med anledning av att regeringen vill kriminalisera omvändelseförsök (bra!).

Wold säger i poddavsnittet att hon absolut hade bröstat ett par år i fängelse för att försöka omvända sina barnbarn om de var trans.



– Om mitt barnbarn kom och sa ”Jag är född i fel kropp”, skulle jag göra allt, allt, allt som stod i min makt för att omvända det.”

Genom en artikel i Dagens ETC fick Wolds egna ord storspridning och många har med rätta förfasats över att hon försvarat en företeelse som visat sig vara både skadlig och rent ut sagt både respektlös och ond.

Fultolkning eller missförstånd?

Linda Jerneck på Expressen ledare har antingen missförstått eller medvetet fultolkat reaktionerna.

”Det är väl inget konstigt att oroa sig för könsbekräftande vård tidigt i livet”, proklamerar hon indignerat och pekar på studier som visar på ånger och felbehandlingar.

Och här får vi väl ge Linda Jerneck rätt: ingen tycker det är konstigt att diskutera eller ifrågasätta behandlingar.

Men det är ju också inte det som sägs. Det Agnes Wold säger i det där poddavsnittet är att hon hellre hade gjort sig skyldig till så kallade omvändelseförsök än att låta sina barnbarn själva luska i sin könsidentitet och eventuellt ta emot könsbekräftande vård.

Skyller på ”woke”

Men det stoppar inte Paulina Neuding på Svenska Dagbladets ledarsida från att oja sig över ”woke”-problemen med att anpassa lagstiftning för att freda transpersoner från omvändelseförsök. Tvärtom tycker Neuding att man måste göra som Agnes Wold säger.

Och att antyda att massa förvirrade minderåriga erbjuds hormoner och operationer hipp som happ är liksom inte sant, oavsett vad man tycker om det.

På Smålandspostens ledarsida gör sig Sofia Ek Hallonqvist putslustig över ”vänsterns brustna hjärtan”.

Ingen kanonreklam för en påstådd enad höger att det alltså är sittande regering (tokhöger!) som går fram med förbudet mot att ”Agnes Wolda” mot sina barnbarn, trots Ebba Buschs försök att verka lika skön som Neuding, Jerneck och Ek Hallonqvist.

Men så kikar man på listan över andra frågor att lägga krut på denna vecka och vilka svar samma regering erbjuder. Och vips så förstår man varför så många högerprofiler hellre snackar om kränkt vänster utifrån en helfalsk problembeskrivning.

De saknar ju helt trovärdighet i frågor som att stoppa vinster i skolan, se till att folk har det bra på jobbet eller att ifrågasätta den vidriga biståndspolitiken som statsministerns parti driver. Så jag antar att vi blir kvar i gyttjan ett tag till.